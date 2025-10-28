Atac la Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Lidera POT, Anamaria Gavrilă, s-a supărat că fostul candidat Călin Georgescu nu a fost invitat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Autor: Daniel Groza
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 11:43
Atac la Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Lidera POT, Anamaria Gavrilă, s-a supărat că fostul candidat Călin Georgescu nu a fost invitat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Președinta POT, Anamaria Gavrilă

Anamaria Gavrilă a transmis mai multe mesaje acuzatoare și de nemulțumire legate de evenimentul la care au participat zeci de mii de pelerini și 2.500 de invitați oficiali, printre care președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan.

Gavrila a criticat în special absența lui Călin Georgescu, considerând-o o omisiune semnificativă: “Dintre toți politicienii, oare cel mai votat român la ora actuală nu a fost invitat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului?”, a postat Gavrilă pe Facebook.

De asemenea, ea a transmis un mesaj acuzator la adresa unor invitați, sugerând că evenimentul a scos la iveală oamenii care au legături cu serviciile.

“Patriarhul Daniel ne-a oferit un dar neprețuit: ne-a arătat clar oamenii sistemului - toți cei cu legături în servicii, toți într-un singur loc. Mesajul a fost clar: De aceștia să vă feriți! Doamne ajută! Și ei toți au căzut în capcană, hapsâni după apariții și validare, dornici să se vadă că sunt „importanți”.”

Slujba de sfințire a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Construcția uriașă, începută în urmă cu 15 ani, este considerată cea mai mare biserică ortodoxă din lume și a costat peste 200 de milioane de euro, finanțarea provenind din donații, contribuția Patriarhiei și fonduri publice.

