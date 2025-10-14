Călin Georgescu, atac la premierul României, la ieșirea din secția de poliție: "Bolojan, comportament trădător și slugarnic" VIDEO

Călin Georgescu a lansat un atac împotriva lui Bolojan FOTO /Hepta

Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, a fost așteptat din nou de sute de susținători la secția de poliție din Buftea.

Fostul candidat prezidențial a profitat de moment pentru a lansa un nou atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat de „trădare” și „slugărnicie” față de Viktor Orban, după recenta întâlnire dintre cei doi lideri.

"Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic al premierului Ilie Bolojan în fața și în prezența premierului Ungariei, Viktor Orban. Este exact cum, pe vremuri, iobagii își plecau capul când veneau grofii să culeagă dijma. Este o umilință fără margini adresată poporului român și istoriei poporului român. Consider că este o umilință a umilinței și, sincer, nu știu cum de nu-l doare capul de cât a stat cu el plecat", a afirmat Georgescu.

Trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni

Deși este trimis în judecată pentru trei infracțiuni în două dosare penale, Călin Georgescu nu a ajuns până acum în fața judecătorilor, termenul de săptămâna trecută fiind amânat din cauza protestului magistraților.

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat judecarea dosarului în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, considerând că procesul nu reprezintă o urgență. Pentru că magistrații se aflau în perioada unui protest, au fost judecate doar dosarele care vizează drepturi și libertăți, precum arestările preventive sau prelungirile măsurilor preventive.

În acest dosar, Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie, cu interdicții stricte privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Pentru aceste acuzații ar putea să primească închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Pe lângă acest dosar, Georgescu mai este cercetat și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage pedepse de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă. În total, procurorii Parchetului General au trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind inițiat după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.

