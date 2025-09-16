Călin Georgescu este văzut drept „autorul” tentativei de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat la prezidențiale voia „să creeze un climat de teamă generală”

Autor: Maria Popa
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 13:21
Călin Georgescu Foto: Hepta

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost „creierul” din spatele lui Horațiu Potra și al mercenarilor săi, care au fost prinși în luna decembrie 2024, în urma unui apel la 112, în timp ce veneau înarmați în Capitală pentru a deturna un protest și a genera violențe, după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

De asemenea, în același dosar, procurorii precizează că Horațiu Potra, alături de un grup de mercenari, a fost prins de Poliție în timp ce venea spre București pentru a deturna un protest prin care susținătorii lui Călin Georgescu voiau să ceară reluarea turului doi la prezidențiale.

În autoturismele lor au fost găsite cantități uriașe de arme, iar procurorii menționează o „operațiune paramilitară de destabilizare națională” care urma să creeze haos în fața Catedralei Mântuirii Neamului din București.

„Alegerea locației Curții Constituționale a României (n.r. sediul CCR este în Parlament, în apropierea Catedralei) ca țintă principală relevă un caracter strategic al acțiunii, conferindu-i acesteia un potențial periculos la adresa siguranței publice, transformând protestul într-un atac asupra statului de drept și a ordinii constituționale”, potrivit unor surse judiciare citate de Digi.

Georgescu este văzut de procurori drept autor al faptei și complice moral. Ei mai spun că fostul candidat la prezidențiale avea o poziție influentă, se bucura de notorietate în comunitate și că avea sprijinul unei părți considerabile din populație.

Astfel, implicarea lui „a avut un impact psihologic semnificativ”.

De asemenea, surse judiciare au mai spus pentru Digi că Georgescu știa de intențiile lui Potra (de a produce violențe armate în București) și că a încercat la rândul lui să contribuie la escaladarea acțiunilor sociale, prin alarmarea populației și chemarea susținătorilor săi la protestul care nu a mai avut loc.

Tot procurorii arată că în seara de 7 decembrie, Călin Georgescu a apărut în prime-time la un post de televiziune, unde a transmis informații false, despre faptul că România ar urma să intre în război pentru a întârzia învestirea lui Donald Trump.

Potrivit procurorilor, această ieșire publică „a urmat să provoace indignare colectivă, să stimuleze revolta populară și să creeze un climat de teamă generală”, lucru care i-ar fi permis lui Horațiu Potra să-și pună în aplicare planul.

Tot ei mai spun că mercenarii lui Potra așteptau semnalele lui Georgescu pentru a trece la acțiune. Procurorii reamintesc de întâlnirea dintre Potra, Georgescu, Sechila și alte personaje din anturajul acestora în județul Ilfov.

După întrevederea din Ilfov, Georgescu l-ar fi căutat pe liderul organizației de extremă dreapta Frăția Ortodoxă, Dan Grăjeanu, și i-a transmis că „în cursul zilei următoare va da un îndemn concret: viața sau țara”.

De asemenea, procurorii mai arată că această întâlnire, coordonată de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, era o întâlnire premergătoare unor „evenimente destabilizatoare” menite să „creeze haos și nesiguranță”.


