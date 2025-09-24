Incident la secția de Poliție unde Călin Georgescu semnează controlul judiciar: un bărbat a afișat simboluri cu caracter legionar

Jandarmeria Capitalei a anunțat că, miercuri dimineață, în jurul orei 08:30, la adunarea publică desfășurată în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, a fost identificată o persoană care afișa un steag ce conținea simboluri similare celor folosite de Mișcarea Legionară.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost condus la secția de poliție pentru întocmirea documentelor necesare continuării cercetărilor. „În jurul orei 08:30, la adunarea publică din zona sediului IPJ Ilfov, jandarmii au identificat o persoană care a afișat un steag pe care erau inscripționate simboluri similare cu cele folosite în trecut de Mișcarea Legionară.

În acest context, bărbatul, cu vârsta de 45 de ani, a fost condus la secția de poliție în vederea întocmirii actelor necesare continuării cercetărilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare”, a transmis DGJMB.

Incidentul a avut loc în ziua în care Călin Georgescu se prezintă la sediul poliției pentru a semna documentele aferente măsurii controlului judiciar. Acesta este însoțit constant de mai mulți susținători aduși special pentru asta, inclusiv de „gărzile de corp”, fără de care nu se deplasează.

Parchet: Cum intenționau inculpații să acționeze împotriva ordinii constituționale

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis, printr-un comunicat, că 22 de persoane au fost trimise în judecată în dosarul care vizează acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale. Dosarul are legătură cu evenimentele declanșate după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

În comunicat, procurorii descriu modul în care inculpații intenționau să acționeze pentru încălcarea ordinii constituționale.

Inițiatorii planului ar fi fost un fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024 (anulate de CCR) și un mercenar cu experiență militară.

Deși nu sunt numiți, este vorba despre Călin Georgescu și Horațiu Potra.

„Primul inculpat, fost candidat la respectivele alegeri, s-a întâlnit pe raza localității Ciolpani, jud. Ilfov, în incinta unui centru de echitație, în condiții de clandestinitate, cu cel de-al doilea inculpat (mercenar cu activitate în zone de conflict internațional și implicare în activități de recrutare și instruire paramilitară, de a cărui susținere s-a bucurat pe perioada derulării campaniei electorale precum și anterior, în scopul pregătirii acesteia)”, arată documentul parchetului.

Aceștia ar fi urmărit deturnarea protestelor pașnice din 8 decembrie 2024 în București în acțiuni violente cu caracter subversiv.

