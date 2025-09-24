Incident la secția de Poliție unde Călin Georgescu semnează controlul judiciar: un bărbat a afișat simboluri cu caracter legionar

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:25
229 citiri
Incident la secția de Poliție unde Călin Georgescu semnează controlul judiciar: un bărbat a afișat simboluri cu caracter legionar
Călin Georgescu FOTO Facebook/Călin Georgescu

Jandarmeria Capitalei a anunțat că, miercuri dimineață, în jurul orei 08:30, la adunarea publică desfășurată în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, a fost identificată o persoană care afișa un steag ce conținea simboluri similare celor folosite de Mișcarea Legionară.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost condus la secția de poliție pentru întocmirea documentelor necesare continuării cercetărilor. „În jurul orei 08:30, la adunarea publică din zona sediului IPJ Ilfov, jandarmii au identificat o persoană care a afișat un steag pe care erau inscripționate simboluri similare cu cele folosite în trecut de Mișcarea Legionară.

În acest context, bărbatul, cu vârsta de 45 de ani, a fost condus la secția de poliție în vederea întocmirii actelor necesare continuării cercetărilor, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare”, a transmis DGJMB.

Incidentul a avut loc în ziua în care Călin Georgescu se prezintă la sediul poliției pentru a semna documentele aferente măsurii controlului judiciar. Acesta este însoțit constant de mai mulți susținători aduși special pentru asta, inclusiv de „gărzile de corp”, fără de care nu se deplasează.

Parchet: Cum intenționau inculpații să acționeze împotriva ordinii constituționale

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis, printr-un comunicat, că 22 de persoane au fost trimise în judecată în dosarul care vizează acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale. Dosarul are legătură cu evenimentele declanșate după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

În comunicat, procurorii descriu modul în care inculpații intenționau să acționeze pentru încălcarea ordinii constituționale.

Inițiatorii planului ar fi fost un fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024 (anulate de CCR) și un mercenar cu experiență militară.

Deși nu sunt numiți, este vorba despre Călin Georgescu și Horațiu Potra.

„Primul inculpat, fost candidat la respectivele alegeri, s-a întâlnit pe raza localității Ciolpani, jud. Ilfov, în incinta unui centru de echitație, în condiții de clandestinitate, cu cel de-al doilea inculpat (mercenar cu activitate în zone de conflict internațional și implicare în activități de recrutare și instruire paramilitară, de a cărui susținere s-a bucurat pe perioada derulării campaniei electorale precum și anterior, în scopul pregătirii acesteia)”, arată documentul parchetului.

Aceștia ar fi urmărit deturnarea protestelor pașnice din 8 decembrie 2024 în București în acțiuni violente cu caracter subversiv.

Vor ține suveraniștii țara în tensiune până la următoarele alegeri? „Am fost la doi centimetri de a preda România Rusiei criminale prin legionarul Georgescu”
Vor ține suveraniștii țara în tensiune până la următoarele alegeri? „Am fost la doi centimetri de a preda România Rusiei criminale prin legionarul Georgescu”
După zece luni de la izbucnirea scandalului care a zguduit scena politică și a aruncat România într-o dezbatere aprinsă despre vulnerabilitățile sale democratice, autoritățile au făcut...
Un istoric desființează ”noul tip de dezinformare” prin exemplul lui Călin Georgescu: ”Invers de cum se făcea în perioada sovietică”
Un istoric desființează ”noul tip de dezinformare” prin exemplul lui Călin Georgescu: ”Invers de cum se făcea în perioada sovietică”
Dezinformarea din 2025 este fundamental diferită de cea sovietică „clasică”, răspândită în România cu precădere înainte de Revoluția din 1989, consideră istoricul Mădălin Hodor,...
#calin georgescu, #retinut, #control judiciar, #jandarmerie, #calin georgescu trimis judecata , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
ObservatorNews.ro
Poluarea din Bucuresti a crescut de sapte ori peste limitele normale, in urma incendiului din Pantelimon
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Horațiu Potra, un nou dosar penal. Este acuzat că a folosit „o semnătură în alb” pentru a crea o datorie fictivă de 500.000 de dolari
  2. Incident la secția de Poliție unde Călin Georgescu semnează controlul judiciar: un bărbat a afișat simboluri cu caracter legionar
  3. Trump duce un război cultural împotriva Europei prin promovarea aliaților de dreapta. Concluziile unui raport european
  4. Un copil de 8 ani a fost rănit într-un accident rutier în Alba Iulia. Minorul se afla pe o trotinetă
  5. Alertă la Timișoara. Un adevărat arsenal, inclusiv o grenadă, a fost descoperit la un clan de romi aflat în conflict cu un grup rival
  6. Se răcește brusc vremea: Temperaturile scad cu 10-15 grade. Noi alerte de la meteorologi
  7. Cine ar fi cauzat blocarea scării rulante pe care urcau Trump și soția sa, la ONU. Președintele SUA susține că nu a căzut pentru că este „într-o formă grozavă” VIDEO
  8. Cum a murit în America fostul jucător de la CFR Cluj, la numai 20 de ani: ”O mică neatenție l-a costat viața!”
  9. Intervenţia continuă la depozitul care arde de marți, în Sectorul 2. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu FOTO
  10. Un elev a fost reținut în cadrul anchetei privind valul de mesaje de amenințare primite de școli, spitale și inspectoratele de poliție