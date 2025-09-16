Băsescu îl ia peste picior pe ambasadorul Rusiei la București, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: "Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN"

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 19:05
Ambasada Rusiei la București a respins luni, 15 septembrie, acuzațiile României legate de intrarea unei drone rusești în spațiul aerian român, într-un comunicat transmis după convocarea ambasadorului Rusiei la Ministerul Afacerilor Externe.
"Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească", scria în comunicatul ambasadorului.
Traian Băsescu, fost președinte al României, a comentat tot luni, pe Facebook, răspunsul diplomatului rus.
"Dacă le doborâm drona, ambasadorul măcar tăcea, nu mai râdea de noi", a scris Băsescu pe rețeaua de socializare.
Marți, 16 septembrie, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de mercenarul Horațiu Potra, ambii fiind acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale", Băsescu a revenit pe Facebook și i-a transmis ambasadorului Rusiei la București un mesaj ironic.
"Cum stăm cu aroganța, Domnule Ambasador?
Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate și amenințări.
Potra, Georgescu și mercenarii lor, puși sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României.
Ce să zicem, domnule ambasador… fugiți la Parchetul General că aveți un OZN", a scris fostul președinte pe rețeaua de socializare.
