Băsescu îl ia peste picior pe ambasadorul Rusiei la București, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: "Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN"

Autor: Adrian Zia
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 19:05
1796 citiri
Băsescu îl ia peste picior pe ambasadorul Rusiei la București, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: "Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN"
Fostul președinte Traian Băsescu FOTO Hepta

Ambasada Rusiei la București a respins luni, 15 septembrie, acuzațiile României legate de intrarea unei drone rusești în spațiul aerian român, într-un comunicat transmis după convocarea ambasadorului Rusiei la Ministerul Afacerilor Externe.

"Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească", scria în comunicatul ambasadorului.

Traian Băsescu, fost președinte al României, a comentat tot luni, pe Facebook, răspunsul diplomatului rus.

"Dacă le doborâm drona, ambasadorul măcar tăcea, nu mai râdea de noi", a scris Băsescu pe rețeaua de socializare.

Marți, 16 septembrie, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de mercenarul Horațiu Potra, ambii fiind acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale", Băsescu a revenit pe Facebook și i-a transmis ambasadorului Rusiei la București un mesaj ironic.

"Cum stăm cu aroganța, Domnule Ambasador?

Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate și amenințări.

Potra, Georgescu și mercenarii lor, puși sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României.

Ce să zicem, domnule ambasador… fugiți la Parchetul General că aveți un OZN", a scris fostul președinte pe rețeaua de socializare.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată
Băsescu îl ia peste picior pe ambasadorul Rusiei la București, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: "Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN"
19:05 - Băsescu îl ia peste picior pe ambasadorul Rusiei la București, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: "Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN"
Ambasada Rusiei la București a respins luni, 15 septembrie, acuzațiile României legate de intrarea unei drone rusești în spațiul aerian român, într-un comunicat transmis după convocarea...
Călin Georgescu se vedea președintele României încă de acum 6 ani. Noi informații din rechizitoriu
18:55 - Călin Georgescu se vedea președintele României încă de acum 6 ani. Noi informații din rechizitoriu
O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i interceptate convorbirile telefonice pentru favorizarea făptuitorului, după ce anchetatorii au...
Judecătoarea pe care Călin Georgescu ar fi vrut să o pună ministră a Justiției, reacție după ce fostul candidat a fost trimis în judecată: „De asta rămân în profesie”
17:16 - Judecătoarea pe care Călin Georgescu ar fi vrut să o pună ministră a Justiției, reacție după ce fostul candidat a fost trimis în judecată: „De asta rămân în profesie”
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, ar fi fost abordată de către Călin Georgescu pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției, în eventualitatea...
Proprietarul companiei aeriene care ducea mercenarii lui Horațiu Potra în Congo, sub control judiciar. Sechestru pe aeronava AIRBUS A319
16:26 - Proprietarul companiei aeriene care ducea mercenarii lui Horațiu Potra în Congo, sub control judiciar. Sechestru pe aeronava AIRBUS A319
Omul de afaceri Jurgen Faff, proprietarul companiei aeriene care a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost plasat sub control judiciar marți, 16 septembrie, pentru o perioadă...
Prima reacție din AUR la trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu o are fata lui Vadim Tudor. George Simion se lasă așteptat
15:01 - Prima reacție din AUR la trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu o are fata lui Vadim Tudor. George Simion se lasă așteptat
Prima reacție din AUR, partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu, o are deputata Lidia Vadim Tudor. Într-un mesaj pe pagina partidului, deputata AUR condamnă decizia procurorilor și...
Mercenarii lui Potra așteptau semnalul pentru a acționa de la Călin Georgescu. Cum i-a convocat pe liderii grupului la întâlnirea de la Ciolpani
14:43 - Mercenarii lui Potra așteptau semnalul pentru a acționa de la Călin Georgescu. Cum i-a convocat pe liderii grupului la întâlnirea de la Ciolpani
Călin Georgescu a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că ar fi orchestrat, împreună cu Horațiu Potra și un grup de mercenari, planuri de destabilizare a României după...
Echipa care urma să aducă Bucureștiul în haos, în sprijinul lui Georgescu: "grup paramilitar de 21 de persoane" înarmate cu pistoale, cuțite și materiale explozive
14:32 - Echipa care urma să aducă Bucureștiul în haos, în sprijinul lui Georgescu: "grup paramilitar de 21 de persoane" înarmate cu pistoale, cuțite și materiale explozive
Conform rechizitoriului întocmit de procurori de la Parchetul General, Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că au plănuit să transforme protestele pașnice din 8 decembrie 2024...
Cum era susținut Călin Georgescu de rețeaua lui Horațiu Potra. Procurorii au dovezi că șeful mercenarilor îi plătea chiar și chiria
14:15 - Cum era susținut Călin Georgescu de rețeaua lui Horațiu Potra. Procurorii au dovezi că șeful mercenarilor îi plătea chiar și chiria
Ancheta procurorilor arată cum candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024 a fost susținută printr-o rețea complexă, coordonată de Horațiu Potra, care a oferit...
Nicușor Dan, după dezvăluirile Parchetului. "O dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România și a influențării alegerilor prezidențiale din 2024"
13:30 - Nicușor Dan, după dezvăluirile Parchetului. "O dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România și a influențării alegerilor prezidențiale din 2024"
Președintele României a comentat luni, anunțul făcut de Procurorul General, pe care îl consideră o confirmare a campaniilor de influență derulate de Rusia în România în ultimii ani....
Acțiunile grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au pus în pericol securitatea națională, transmite Parchetul General
13:25 - Acțiunile grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au pus în pericol securitatea națională, transmite Parchetul General
Membrii grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au avut acțiuni care au pus în pericol securitatea națională a României, subliniază comunicatul de presă transmis de Parchetul...
Cum recruta Horațiu Potra mercenari pentru Congo și pentru România: ”Ce vrea să facă domnul Călin, să taie tot cancerul, suntem câțiva băieți...” STENOGRAME
13:21 - Cum recruta Horațiu Potra mercenari pentru Congo și pentru România: ”Ce vrea să facă domnul Călin, să taie tot cancerul, suntem câțiva băieți...” STENOGRAME
Parchetului General i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Horațiu Potra în același dosar, legat de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, marți,...
Călin Georgescu este văzut drept „autorul” tentativei de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat la prezidențiale voia „să creeze un climat de teamă generală”
13:21 - Călin Georgescu este văzut drept „autorul” tentativei de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat la prezidențiale voia „să creeze un climat de teamă generală”
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost „creierul” din spatele lui Horațiu Potra și al mercenarilor săi, care au fost prinși în luna decembrie 2024, în urma unui...
Călin Georgescu i-ar fi cerut zeci de milioane de dolari unui celebru om de afaceri, prin intermediul lui Horațiu Potra. Ce ar fi promis în schimb
12:41 - Călin Georgescu i-ar fi cerut zeci de milioane de dolari unui celebru om de afaceri, prin intermediul lui Horațiu Potra. Ce ar fi promis în schimb
Procurorii de la Parchetul General susțin că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu i-ar fi cerut o sumă de bani uriașă, de până la 35 de milioane de dolari, unui...
Horațiu Potra cere protecția lui Vladimir Putin. "Există date certe că în acest moment face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil"
12:32 - Horațiu Potra cere protecția lui Vladimir Putin. "Există date certe că în acest moment face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil"
Procurorul general Alex Florența a informat că mercenarul Horațiu Potra face demersuri pentru obținerea azilului în Rusia, deși autoritățile nu îi cunosc locația exactă. Procurorii de la...
Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu. Trimiterea în judecată vizează doar unul dintre ele
12:02 - Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu. Trimiterea în judecată vizează doar unul dintre ele
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii...
Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"
11:43 - Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat, marți, 16 septembrie 2025, că România a fost ținta unor campanii ample de război hibrid, în contextul alegerilor de pe parcursul...
Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist
11:28 - Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist
Călin Georgescu a fost trimis în judecată sub acuzația de „tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale”, printre alte fapte. Alături de fostul candidat, devenit lider al...
Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra: Sunt acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale"
11:11 - Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra: Sunt acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale"
Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre...
#calin georgescu, #OZN, #drona rusa, #ambasador Rusia, #Traian Basescu , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un roman "nu mai are viata" la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: "Cel mai urat lucru pe care poti sa-l zici cuiva"
Digi24.ro
VIDEO Ce a vorbit Adrian Nastase, "un vechi prieten al Chinei" cu presa de stat de la Beijing
Adevarul.ro
Companiile prefera "angajatii maturi, cu rate si copii". Tinerii romani, in topul somajului european: "Nu vrem sa fim sclavi pe plantatie"

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Administrația Trump a restabilit complet statutul Ungariei în cadrul Programului Visa Waiver. România mai așteaptă
  2. Alertă în România: cisternă încărcată cu acid sulfuric, răsturnată pe un drum public
  3. Ucrainenii au doborât o dronă de atac Orion, capabilă să lanseze rachete de croazieră VIDEO
  4. Escrocul de pe Tinder a fost capturat. Unde l-au găsit forțele de ordine
  5. Băsescu îl ia peste picior pe ambasadorul Rusiei la București, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: "Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN"
  6. Călin Georgescu se vedea președintele României încă de acum 6 ani. Noi informații din rechizitoriu
  7. Șofer român de TIR, prins în Germania că a condus trei săptămâni fără nicio pauză. A dat vina pe firma spaniolă la care lucra. Amenda uriașă primită
  8. Ce caută Fiscul la nunțile românilor. Anunțul făcut de președintele instituției antifraudă
  9. Rusia amenință cu „împărțirea Poloniei” în replică la ideea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei
  10. Se încheie telenovela TikTok în America? Trump a anunțat că a găsit cumpărători. "Avem un acord. Un grup de companii foarte mari vrea să o cumpere"