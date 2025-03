Bogdan Peșchir, acuzat de 265 de infracțiuni de coruperea alegătorilor. A cheltuit aproape 1 milion de dolari pentru a influența votul la prezidențiale

Omul de afaceri brașovean Bogdan Peșchir a fost audiat vineri, 21 martie, la Parchetul General în urma percheziţiilor din dosarul penal privind coruperea alegătorilor în campania pentru fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu. Procurorii l-au acuzat oficial de 265 de infracțiuni și au dezvăluit sumele cheltuite de acesta pentru fostul candidat suveranist.

Peşchir a fost reţinut în seara zilei de joi, pentru 24 de ore, iar procurorii au cerut arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. În timpul audierilor a fost pus oficial sub acuzare pentru 265 de infracțiuni de coruperea alegătorilor.

Anchetatorii spun că acesta s-a folosit de aplicațiile TikTok și Revolut pentru a trimite peste 959.000 de dolari pentru a influența utilizatorii să-l voteze pe Călin Georgescu.

Peșchir ar fi oferit 879.000 de dolari sub formă de „cadouri” prin intermediul aplicației TikTok în timpul unor live-uri. Anchetatorii acuză și plăți 80.000 de dolari pe Revolut pentru a determina 265 de persoane să voteze pentru Călin Georgescu la alegerile din 2024

„Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat, aflat în stare de reţinere, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de coruperea alegatorilor prin mijloace de comunicare electronică (în formă continuată - 265 acte materiale)”, anunţă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cel vizat fiind Peşchir.

Totodată, în cursul zilei de joi, procurorul de caz a solicitat instanţei arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 28.03.2024 – 31.01.2025, inculpatul a oferit suma de 879.521,13 USD, sub formă de gift-uri pe aplicaţia TIK TOK (plăţi efectuate prin aplicaţie în timpul unor sesiuni live ale utilizatorilor prin oferirea de puncte ce pot fi apoi convertite în sume de bani) şi sumele de 302.547,87 de lei şi 17.859,31 USD, prin transferuri efectuate prin aplicaţia REVOLUT (conturi bancare şi portofele electronice de criptomonede), către 265 de persoane, în scopul determinării acestora să voteze un anumit candidat alegerile prezidenţiale organizate în anul 2024”, afirmă anchetatorii.

Peșchir se consideră discriminat

Avocatul lui Peșchir spune că acesta „se simte discriminat pentru opiniile politice”.

„Am dat declaraţie, tot ce am spus la prima declaraţie se menţine acum. I-am întrebat concret care sunt acuzaţiile, dovadă că s-au făcut aceste donaţii către susţinătorii domnului Georgescu. Păi e o infracţiune? Păi nu ştim, noi aşa am formulat. De ce l-a susţinut pe domnul Georgescu? Pentru că am simpatizat cu opiniile dânsului personal şi este o alegere personală. Am spus că se simte discriminat pentru opiniile politice, pentru că susţine un candidat. Am arătat şi abuzul care s-a făcut ieri prin divulgarea în public şi vă mulţumim presei că datorită vouă avem dovezile exacte, filmate, când au făcut aceste dezvăluiri, deci această infracţiune s-a produs în direct. Noi am venit la poliţie, la organele de cercetare penală, întotdeauna arătând că nu avem nimic de ascuns, am răspuns la absolut toate întrebările şi vedeţi şi dumneavoastră în ce situaţie şi cum se tratează o persoană care a venit două luni jumătate în fiecare zi, iar după aceea este adus cum că s-ar putea să se sustragă de la ce?”, a declarat avocatul lui Bogdan Peşchir la ieşirea de la audieri.

