Călin Georgescu, fostul candidat suveranist la prezidenţiale, are rezidență în România de-abia din anul 2024 SURSE
Călin Georgescu, fostul candidat suveranist la prezidenţialele din 2024, are rezidenţă în România doar din 2024, adică exact anul în care s-a înscris în cursa pentru Cotroceni, conform unor surse. Pe data de 5 decembrie 2024, una dintre cele mai cunoscute publicații din Austria relata că Georgescu a locuit în această țară timp de 10 ani, între 2011 şi 2021, citând înregistrări din cadastrul austriac.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi plănuit destabilizarea României, cu sprijinul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după anularea primului scrutin prezidențial prin decizia CCR din 6 decembrie, scrie antena3.ro.

Potrivit unor surse antena3.ro, fostul candidat la funcția de șef al statului are rezidenţă în România de-abia din anul 2024.

Anul trecut, pe 5 decembrie, publicația austriacă Kleine Zeitung scria că Georgescu a locuit timp de 10 ani în Austria, din 2011 până în 2021.

"Înregistrările din cadastrul austriac sugerează că Georgescu s-a mutat dintr-o clădire prefabricată din București la Mödling în 2011 și apoi la Alland, în districtul Baden, în 2014. Ulterior, familia sa - el, soția sa Cristela-Elena și cei doi fii - a locuit în municipiul Günselsdorf, tot în districtul Baden, din 2017 până în 2021", a relatat atunci Kleine Zeitung.

Și, totuși, nici austriecii nu știu prea multe despre el, conform aceluiași ziar.

"Activitățile sale austriece rămân însă în mare parte obscure; este documentată doar o singură activitate de voluntariat în cadrul unui ONG din Viena. Cu toate acestea, a menținut contactul cu primarul orașului Günselsdorf, Austria Inferioară, unde a locuit înainte de a se întoarce în România.

Înregistrările din cadastrul austriac sugerează că Georgescu s-a mutat dintr-o clădire prefabricată din București la Mödling în 2011 și apoi la Alland, în districtul Baden, în 2014. Ulterior, familia sa - el, soția sa Cristela-Elena și cei doi fii - a locuit în municipiul Günselsdorf, tot în districtul Baden, din 2017 până în 2021".

Potrivit art. 7 pct. 28 din Codul Fiscal, o persoană fizică este rezidentă dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

- dacă are domiciliul în România sau centrul intereselor vitale este amplasat în România, respectiv statul cu care relaţiile sale personale şi economice sunt mai apropiate

- dacă este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat.

Un alt articol, art. 13 din Ordinul MF nr. 1099/2016 precizează că "în cazul persoanei fizice rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri care îndeplineşte condiţiile de rezidenţă, organul fiscal stabileşte dacă persoana fizică păstrează rezidenţa statului respectiv sau devine persoană fizică rezidentă fiscal în România ţinând cont şi de prevederile convenţiei.

Iar dacă persoana fizică nu face dovada rezidenţei dintr-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri prin prezentarea certificatului de rezidenţă va fi considerată persoană fizică rezidentă în România".

"În urma analizei efectuate pe baza criteriilor de rezidenţă menţionate anterior, organul fiscal stabileşte dacă persoana fizică nerezidentă devine rezidentă în România, caz în care are obligaţie fiscală integrală (persoana fizică datorează impozit pe venit pentru venitul obţinut din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României) în România şi data de la care are această obligaţie, sau nu devine persoană fizică rezidentă în România, caz în care va fi impozitată numai pentru veniturile obţinute din România", se arată şi în art. 16 din Ordinul MF nr. 1099/2016.

