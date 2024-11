Călin Georgescu îl va înlocui pe președintele Klaus Iohannis la Cotroceni? România, încotro?

Postul de televiziune națională TVR1 a oferit, recent, prin emisiunea "Un președinte pentru România", un exemplu de transparență, dar și o dovadă de respect față de români!

Invitația adresată celor 14 candidați înscriși în cursa pentru funcția de președinte al României a fost onorată de candidații Ana Birchall, Alexandra Bertalan Păcuraru, Sebastian Constantin-Popescu, Ludovic Orban, Călin Georgescu, Cristian Diaconescu, Cristian Terheș și nu în ultimul rând candidatul PLAN, Silviu Predoiu.

Din motive greu de înțeles, la invitația TVR1 au fost absenți candidații Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, George Simion, Elena Lasconi și Mircea Geoană!

De ce au lipsit de la emisiunea "Un președinte pentru România" candidații principalelor partide politice?

Înseamnă invitația confirmată de aceștia la un alt post de televiziune mai mult decât invitația Televiziunii Române?

Dincolo de importanța "agendei" în cazul unor candidați precum Marcel Ciolacu, prim-ministru al guvernului României și Nicolae Ciucă, președintele Senatului României, să fie adevărat că pentru candidații absenți au fost mai importante, decât prezența în fața românilor, emisiunile "Vocea României" și meciul România - Kosovo, difuzate la aceeași oră de alte posturi de televiziune?

Cine gândește pentru români?

Ultimele dezbateri publice organizate de câteva televiziuni private obligă la reflecții!

Cât este vorba de bună credință sau de interese mascate promovate prin "Fermele de troli", "Fake News", știri false, manipularea cu "scheleții din dulap" și dezinformarea opiniei publice?

În condițiile în care se vorbește de sute de mii de euro, "contribuții" la partidele politice pentru un loc eligibil la alegerile parlamentare, dar și de circa 200.000 euro drept taxă, pentru promovare în Mass-media, cine încurajează atitudinile arbitrare, care pot fi dovada "cenzurii"?

În fapt, în afara de Televiziunea Română TVR1, cine mai respectă principiul egalității la șansă?

Miza puterii atrage grupurile de interese!

Cine încearcă să "dirijeze" alegerile și să favorizeze "candidații cu șansele cele mai mari" la alegerile pentru președinția României?

Cine a hotărât acest lucru, în condițiile în care în Social-media sunt numeroase informații cu privire la "fermele de troli" și la sondajele de opinie comandate de partidele politice și plătite din bani publici, dar care nu reflectă realitatea?

Românii au declarat nu o singură dată că nu mai au încredere în partidele politice, preferința pentru vot fiind un candidat independent!

Cum poate fi explicat faptul că deși românii nu au încredere în candidații susținuți de partidele politice, tot aceștia apar pe primele poziții în preferințele românilor?

Există cenzură asupra prezenței candidaților la dezbaterile politice pentru alegerile prezidențiale?

Cine poate să explice faptul că, deși preferința românilor este spre a vota un candidat independent, candidații Călin Georgescu și Ana Birchall nu apar, decât cu mici excepții, în sondajele de opinie?

Realitatea este tot mai efervescentă!

În repetate rânduri, în urma analizelor longitudinale întreprinse cu senior security analist D.I. Blaga, am invitat la cunoaștere!

În urma evenimentelor recente, când un renumit post de televiziune a anunțat dezbateri politice rezervate însă pentru "principalii candidați la președinția României", reiterăm invitația la reflecție!

Dacă în Statele Unite ale Americii, glonțul primit de către Donald Trump, a deschis ușa spre un al doilea mandat de președinte, dacă în România, excluderea lui Diana Șoșoacă din lista de candidați la președinția României îi asigură deja un loc de senator și va deschide drumul partidului SOS spre Parlamentul României, nu cumva "cenzurarea" apariției lui Călin Georgescu la masa dezbaterilor politice, va asigura acestuia susținerea românilor și votul pentru funcția de președinte al României?

În condițiile în care democrația înseamnă "conducerea de către popor", cum poate fi explicată atitudinea preferențială a unor posturi TV pentru anumiți candidați și atitudinea arbitrară pentru candidații independenți?

Adevărul nu mai poate fi ascuns după ușă!

În ultimii 35 de ani, de la Revoluția din Decembrie 1989, minciuna și manipularea nu au lipsit din viața românilor!

Pentru a înlătura suspiciunea românilor alimentată cu "fermele de troli", de ce un post privat de televiziune nu a invitat la masa dezbaterilor politice toți candidații, cu partid sau fără partid, poporul român având dreptul să fie informat și să își exercite votul pe baza convingerilor proprii?

Deși se știe că politica nu are morală, cine învață din onoarea și respectul față de sine și de români demonstrate de Silviu Predoiu, fost spion și șef al Serviciului de Informații Externe (SIE)?

Invitat în "avanpremiera" dezbaterilor politice la un post privat de televiziune, alături de alți doi candidați care, potrivit "Open Sources" nu au avut loc pe "tabloul principal din considerente editoriale", Silviu Predoiu a dovedit că are curajul de a spune nu în fața minciunii, refuzând să fie complice la manipularea opiniei publice și apreciind "dezbaterea electorală organizată de Universitatea Babeș-Bolyai și Digi 24 discriminatorie și jignitoare"!

În scrisoarea adresată organizatorilor "Dezbaterii politice", Silviu Predoiu atrage atenția, "ca unul care a studiat fenomenul FAKE NEWS și mecanismele prin care se produce manipularea maselor, că ceea ce faceți dumneavoastră (organizatorii), sub stindardul ”Trebuie să votăm informați”, este în esență o acțiune de DEZINFORMARE"!

Cine încearcă să promoveze cenzura?

De ce la emisiunea amintită de Silviu Predoiu, nu au fost invitați toți cei 14 candidați înscriși în cursa electorală? Să fie un stâlp pentru democrație, răspunsul moderatorului dat candidatului independent Călin Georgescu, "asta este"?

Adică, dacă nu îți convine, poți să pleci?

În aceste condiții ce mai înseamnă Decizia CNA nr. 587 din 19 septembrie 2024 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2024, “candidații au acces, egal și gratuit, la serviciile de radio și de televiziune, publice și private, numai în emisiunile precizate la art. 5 și în conformitate cu dispozițiile art. 36 și art. 40 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004, respectiv lit. a) de promovare electorală; lit. b) de dezbatere electorală; c) informare?

Cât de adevărat este că legea nu este pentru toți?

Dacă atitudinea arbitrară și dezinformarea sunt tolerate în mod tacit de către candidații partidelor politice care ar trebui să aibă onoarea de a respinge o "dezbatere", în condițiile în care nu sunt prezenți la planșetă toți candidații înscriși la alegerile prezidențiale, pe cine deranjează Călin Georgescu, fost Înalt funcționar ONU?

De ce Călin Georgescu nu a fost invitat nici măcar în "avanpremiera", alături de Silviu Predoiu care a refuzat să ia parte la un posibil circ mediatic?

Dincolo de "Teoria conspirațiilor", Călin Georgescu susține independența și suveranitatea națională a României, apreciind că "singura politică a unui stat înțelept e că trebuie să ne avem bine cu toată lumea, în mod special cu vecinii imediati și cu țările mari”.

Să fie principiul bunei vecinătăți motivul pentru care Călin Georgescu este cenzurat și "indexat" omul lui Vladimir Putin?

Călin Georgescu a declarat, în repetate rânduri, că "partidul meu este doar poporul român, pe care îl iubesc și îl slujesc și care va readuce cultul onoarei și demnității - a noastră ca oameni și a noastră ca neam"!

Să fie acesta un motiv pentru care este "catalogat drept un personaj apropiat de valorile promovate de Federația Rusă"?

Ce va face Călin Georgescu pentru România? Să fie o întâmplare că acesta a fost propus de 5 ori pentru funcția de prim-ministru, inclusiv de către Alianța pentru Unirea Românilor?

Călin Georgescu va ajunge să îl înlocuiască pe președintele Klaus Iohannis la Cotroceni?

În mod cert, votul românilor trebuie să fie suveran!

Deși istoria faptelor recente dovedește contrariul, funcția de președinte al României obligă la responsabilitate și la grijă față de proprii cetățeni, inclusiv față de românii de pretutindeni!

Într-o țară consolidată pe principii democratice, a fi președinte nu înseamnă o trambulină pentru viitoare privilegii sau pentru călătorii VIP Dubai!

Problemele românilor sunt multiple!

Iarna bate la ușă, iar vântul suflă prin buzunarele goale ale românilor! Facturile la curent și energie electrică vor exploda în curând!

Potrivit "Open Sources", "Guvernul României a cheltuit în jur de 78 de miliarde lei pentru sistemul de sănătate, pentru a-l întreține".

Deși cheltuielile publice pentru sănătate au crescut tot mai mult, de la un an la altul, accesul la tratament pentru persoanele cu venituri mici a devenit tot mai dificil, fiind cunoscute nenumărate cazuri în care persoanele suferinde, în vârstă, au fost trimise acasă pentru că nu sunt suficiente paturi sau că nu mai au nicio șansă!

De ce "doamna cu coasa" acordă drept la viață?

Indiferent de culoarea politică aflată la putere, afacerile cresc de la o zi la alta!

Cine protejează și pe "băieții deștepți" din spitale și din industria farmaceutică?

Dacă nici măcar "frica de Dumnezeu" nu mai există, ce mai înseamnă "Jurământul lui Hipocrate" și "egalitatea de șansă" și pentru sănătate?

Fără să arunc cu piatra, să fie "plicul" în fapt "șpagă", drumul spre încă o nouă zi de viață, inclusiv pentru semenii noștri loviți, în mod nedrept, de boli incurabile?

De la copii care se sting în spitalele din România sub privirea înghețată, indiferentă poate a unor medici plătiți regește într-o țară prăbușită în sărăcie și datorii, de la părinții umiliți și arși de vii tot în spitale, de la părinții îngropați în mod rușinos în saci de plastic în timpul Covid-19 și până la multiplicarea împrumuturilor externe de peste 200 miliarde de dolari, pentru a susține o "economia care dudui" în mintea unora dintre decidenții politici, cum va fi România de mâine?

Cine încasează "comisionul" pentru sutele de mii de dolari împrumuturi externe, unele cu scadență peste 30 de ani?

În urmă cu 35 de ani România nu era o țară săracă, aflată la mâna "investitorilor" străini!

De ce au fost făcute zeci de împrumuturi externe, știut fiind că în decembrie 1989, România era singura țară din lume care își achitase datoria externă și care dispunea de 3 miliarde de dolari în rezervele țării și de alți circa 2,8 miliarde de dolari câștigați din schimburile comerciale?

Potrivit ultimelor date oferite de Institutul Național de Statistică, "1 din 5 români trăiesc în sărăcie"!

Faptul că în ultimii ani, peste jumătate din numărul deceselor a fost cauzat de bolile cardiovasculare înseamnă o dovadă a performanțelor guvernamentale sau un răspuns la promiscuitatea socială în care trăim?

Ce înseamnă, pentru un om de bună credință, cu respect față de lege, bun plătitor de taxe și impozite, imposibilitatea de a-și cumpăra medicamentele vitale pentru încă o zi de viață?

Flagelul drogurilor din România nu mai este un secret, "cel puțin un milion de persoane consumând droguri „cel puțin o dată în viață”, potrivit experților antidrog, vârsta consumatorilor coborând până la 10-11 ani!

Recent, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată au documentat activitatea infracțională și au prins un elev cu 36 de comprimate drog de risc, pe care le vindea colegilor!

Elevul are vârsta de 15 ani și este olimpic într-un liceu de prestigiu, din București!

Fără să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege, ce se întâmplă însă cu deținătorii adevărați?

Cum este posibil ca traficanții de droguri să fie omniprezenti în întreaga țară, în condițiile în care autoritățile au desfășurat misiuni de amploare, precum: HIMERA (21 septembrie 2023); HIDRA (14 septembrie 2023); MEDUSA (21 martie 2023); Ziua Y (26 septembrie 2023) etc, cu zeci de acțiuni operative?

În acest context, cum poate fi interpretată declarația unui ministru în funcție, respectiv că "bătălia cu drogurile pentru persoanele adulte este o bătălie pierdută"?

Ce șansă mai avem să păstrăm România normală?

Consumul excesiv de alcool este o problemă majoră pentru bărbați, dar și pentru femeile din România! Anxietatea și depresia sunt două dintre principalele probleme de sănătate mintală cu care se confruntă românii!

Să fie o soluție pentru români plecarea din țară?

În anul 2023, peste 50.000 de români au plecat din țară definitiv, cu speranța că vor afla o viață mai bună! Informațiile desprinse din "Open Sources" obligă la măsuri concrete pentru a opri românii în țară, cu atât mai mult cu cât "grupele de vârstă la care se emigrează, arată că cei mai mulți sunt tineri din grupa de vârstă 20-34 ani, urmați de grupele 35-39 de ani și 40-44 de ani, adică populație aptă de muncă"!

În aceste condiții, dacă aproximativ 6,5 milioane de români care trăiesc deja în afacerea țării, cu acte, iar alți 4,8 milioane de români sunt în curs de a-și legaliza șederea în afacerea țării, câți români mai trăiesc în România?

Să fie o întâmplare că peste 300.000 de copii aflați cu părinții în străinătate nu mai vorbesc limba română?

Călin Georgescu poate să ajungă președinte din primul tur!

Ce se va întâmpla, însă, dacă Marcel Ciolacu va ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale cu George Simion?

Deși pare greu de crezut că va fi posibil în urma controverselor existente, românii îl vor alege pe George Simion!

Dar ce se va întâmpla dacă în turul doi va ajunge Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă?

În mod cert, Nicolae Ciucă va fi noul președinte al României!

De ce va pierde Marcel Ciolacu alegerile, deși în sondajele de opinie comandate se află pe prima poziție în topul preferințelor?

Povestea cu "nepotul inteligent și milionar", controversele legate de Nordis Group și Laura Vicol, "deplasarea" la Nisa, alături de alți lideri PSD, cu un avion închiriat de Nordis, dobânda de 7% la împrumuturile externe care leagă în lanțuri România de interesele străine, considerată cea mai mare dobândă la împrumuturi fixată de băncile străine pentru o țară din UE, toate au fost analizate de Social-media și au atras atenția viitorilor alegători!

Autosuficiența manifestată de Marcel Ciolacu în ultimele declarații, sub masca siguranței victoriei în alegeri, a fost deja taxată de români, mai ales de românii aflați în afacerea țării, reacțiile fiind multiple, potrivit "Open Sources"!

Românii din diaspora nu sunt masa de manevră a intereselor politice!

Cum este posibil ca în plină campanie electorală, Marcel Ciolacu, prim-ministru în funcție, să declare că "tinerii pleacă din România pentru că nu stăpânesc o meserie foarte bine"?

Deși vreau să cred că Marcel Ciolacu a vrut să exprime altceva, "palma" dată tuturor românilor îl va costa foarte scump!

Dacă Marcel Ciolacu va pierde alegerile pentru Președinția României, va pierde și poziția de lider PSD și funcția de premier al Guvernului României!

Să fie adevărat că Marcel Ciolacu nu știe că tinerii pleacă din țară pentru că aici nu mai au nicio șansă?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

