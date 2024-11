Soția lui Călin Georgescu, la un pas de moarte. Cum a reușit să scape de boală și ce a salvat-o: „Medicina a ridicat din umeri”

Cristela și Călin Georgescu au postat pe social media un video în care au discutat mai multe aspecte dezbătute public de către oameni în ultimele zile. Cei doi soți au vorbit despre tragedia familiei lor. Soția candidatului independent la alegerile prezidențiale, favorit pentru turul 1, a povestit pe Facebook că a trecut printr-un moment de cumpănă, fiind la un pas de moarte.

Cristela Georgescu spune că s-a vindecat de o boală gravă prin credință

Cristela Georgescu a mărturisit pe social media că a întâmpinat grave probleme de sănătate în urmă cu 20 de ani, iar medicii i-au spus că mai are doar trei luni de trăit.

Soția lui Călin Georgescu nu spune care a fost diagnosticul medicilor, dacă a fost vorba de cancer sau altă problemă medicală, însă menționează că a trecut prin „valea morții”, iar salvarea ei a venit prin credința în Dumnezeu.

Cristela Georgescu vorbește despre faptul că, deși mai avea foarte puțin de trăit, a reușit să rămână în viață după ce a început să se roage. Soția lui Călin Georgescu nu detaliază care a fost metoda exactă prin care a reușit efectiv să se vindece de afecțiunea de care suferea, lăsând să se înțeleagă faptul că Dumnezeu a fost salvatorul ei.

„La 34 de ani mi s-a spus că mai am de trăit trei luni. Medicina a ridicat din umeri și m-a trimis acasă. Un medic cu credință în Dumnezeu, care nu era ortodox, dar pentru care am primit binecuvântare de la părintele duhovnic, m-a ajutat să înțeleg că atunci când ai credință nu poți să ieși decât biruitor. Eu am umblat prin valea umbrei morții”, a mărturisit soția lui Călin Georgescu.

Ziare.com a scris recent despre cum Cristela Georgescu folosește o terapie neconvențională prin care spune că scapă de boală. Soția lui Călin Georgescu se pălmuiește și susține că astfel se poate înlătura boala din corp. Articolul VIDEO îl puteți vedea aici.

Cristela Georgescu este de profesie educator naturopat și a publicat mai multe cărți, printre care "Diversificarea, pur și simplu" și "Simplu. Versuri hrănitoare", și coautoarea volumului "Nu hrăni cancerul"​.

