Călin Georgescu va fi viitorul președinte al României?

Dacă alegerile europarlamentare par să confirme vorbele lui Stalin, potrivit cărora "nu contează cine votează, important este cine numără voturile", apropiatele alegeri prezidențiale obligă la reflecții!

Imposibilul devine posibil?

Cât de mult contează votul românilor pentru alegerea viitorului președinte? Cine gândește la românii din Diaspora numiți, în mod nedrept, "sclavii Europei"? Dezrădăcinarea românilor este evidentă!

Recentele alegeri europarlamentare, dar și candidații reinvestiți pentru încă un "mandat" au adus în discuție o întrebare esențială pentru viitorul politic al României: românii mai gândesc pentru români?

Cum poate fi explicat faptul că "aleșii" vorbesc de un patriotism dual, chiar european, fără să țină seama că au datoria să apere interesele naționale?

Cine își mai aduce aminte de sancțiunile cerute pentru România de cei plătiți să ne reprezinte?

Nu cumva se conservă "politica struțului"? Pleacă ai lor și vin tot ai lor?

Viitorul are nevoie de tineri și de conducători iubitori de țară!

În contextul apropiatelor alegeri prezidențiale, vă invit să reflectăm asupra posibilelor candidaturi și a influenței lor asupra României de mâine.

Candidații nu vor întârzia să apară! Dar cine are șanse reale să devină președinte?

Ads

Cu puțin timp în urmă, întrebam dacă Gheorghe Flutur poate fi viitorul președinte al României? Întrebarea nu era întâmplătoare!

De nenumărate ori, am îndemnat la cunoaștere! Dacă doamna Viorica Dăncilă, singura femeie prim-ministru, sau Silviu Predoiu, fost director SIE, ar fi o alegere excelentă, un jucător dur poate fi și Gabriel Oprea, dar încă nu avem certitudinea înscrierii la alegerile prezidențiale!

Cine dorește puterea?

Nume sonore precum Nicolae Ciucă, Mircea Geoană, Cristian Diaconescu, Eduard Helvig, Ninel Peia, Marcel Ciolacu, Diana Șoșoacă și George Simion și nu în ultimul rând Călin Georgescu, pot fi alternative pentru un viitor mai bun sau pentru o "Românie îngenuncheată"!

Unii dintre candidații văzuți și dintre cei încă nevăzuți au nevoie de susținere din partea Bunului Dumnezeu, alții au nevoie de iertarea păcatelor, dar și de o atitudine proactivă pentru România!

Cine iubește România?

Cine gândește la problemele reale ale românilor?

Astăzi aducem în prim-planul atenției un candidat dintre candidați! Despre Călin Georgescu se poate spune multe!

Ads

Pe cine deranjează Călin Georgescu când apreciază că "istoria a fost mistificată și sunt foarte mulți oameni fabricați, iar cel puțin în ultima perioadă, ultimii 30 de ani, puterea a fost luată pe bani"?

Călin Georgescu, cunoscut pentru spiritul vizionar asupra viitorului României, prezintă proiectul său de țară „Hrană, Apă, Energie”, care vizează valorificarea resurselor naturale ale României pentru asigurarea prosperității populației.

Cine are, însă, puterea să asculte? Cine are curajul să înțeleagă?

Experiența internațională a lui Călin Georgescu este un argument pentru a ocupa funcția de președinte al României?

Cu o carieră deosebită în cadrul Organizației Națiunilor Unite, Călin Georgescu a ocupat funcții importante, inclusiv Senior Fellow la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) și raportor special al ONU privind efectele negative ale deșeurilor toxice asupra drepturilor omului. De asemenea, Călin Georgescu a reprezentat interesele României în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), contribuind la formularea și implementarea politicilor de mediu la nivel național și internațional!

Ads

Nimic nu este întâmplător!

Călin Georgescu aspiră la funcția de președinte al României cu dorința să aducă speranță în sufletele românilor!

Legătura cu Clubul de la Roma este încă o dovadă că românii sunt oameni inteligenți, cu o gândire progresivă!

Călin Georgescu a avut o legătură semnificativă cu Clubul de la Roma, cunoscut drept o organizație internațională de reflecție și analiză pe teme de dezvoltare durabilă, care reunește lideri de opinie, academicieni și foști politicieni.

Secretar general al Asociației Române pentru Clubul de la Roma, Călin Georgescu a contribuit "la promovarea și implementarea ideilor și proiectelor acestei organizații în România".

Rolul său în Clubul de la Roma a implicat promovarea unor politici de dezvoltare durabilă și educarea publicului și a factorilor de decizie cu privire la necesitatea unei tranziții către modele economice mai sustenabile. Acest angajament "reflectă preocupările sale pe termen lung pentru sustenabilitate și protecția mediului"!

Controverse pe post de petarde?

Ads

Nevoia de pace și de unitate este mai necesară decât oricând!

Fără să îndemnăm la polemici sau la atitudini neconforme cu respectul față de lege, trebuie reamintit faptul că, în plan politic, Călin Georgescu a fost propus de două ori pentru funcția de prim-ministru, în contextul crizei politice din România!

Călin Georgescu surprinde prin logica discursului, dar și prin curajul de a face apel la istoria faptelor, reîntoarcerea la rădăcini fiind esențială!

Cunoscut pentru declarațiile sale apreciate ca fiind controversate, Călin Georgescu aduce insomnii celor care uită, poate, că democrația înseamnă dreptul la exprimare, dar și la respect și neuitare veșnică pentru oameni chinuiți, în mod greu de amintit!

Am întrebat și întreb: cine se face vinovat de milioane de victime, oameni nevinovați, uciși, doar pentru că erau evrei?

Dincolo de ambiții politice, să nu uităm că evreii au fost mereu alături de români, mulți dintre dânșii fiind căzuți loviți de gloanțe pentru independența României în războiul de la 1877, dar și în Primul și al Doilea Război Mondial!

Ads

Călin Georgescu manifestă dorința pentru rezolvarea problemelor reale ale românilor, fără să își asume, însă, rolul de Dumnezeu sau de "Judecător", cu atât mai mult cu cât Dumnezeu îndeamnă la iertare și îndreptarea păcătosului și nu la "tăierea de capete"!

Călin Georgescu își asumă faptele!

Deși nu există o evaluare psihologică oficială publică, anumite trăsături pot fi extrase din comportamentul și pozițiile sale, precum: patriotism, consecvență și curaj, inteligență și atitudine proactivă, centrată pe adevăr și pe aflarea de soluții!

La prima vedere, Călin Georgescu pare să fie un idealist cu convingeri puternice despre ceea ce este bine pentru România. Aceste convingeri sunt reflectate în publicațiile și activitățile sale legate de dezvoltarea durabilă și reprofesionalizarea României, fiind promovate idei de auto-suficiență și suveranitate națională!

Ce îl recomandă pe Călin Georgescu pentru funcția de președinte al României?

Capacitatea sa de a gestiona proiecte complexe și de a lucra cu echipe diverse este un punct forte.

Ads

Și totuși cine dorește alungarea lui Călin Georgescu?

Declarațiile sale privind personalități istorice controversate și atitudinea față de interesul unor occidentali față de resursele Ucrainei și ale Rusiei au stârnit dezbateri aprinse.

Să nu uităm însă că istoria nu se măsoară în cuvinte!

În acest context, marcat de Călin Georgescu, cine face cărțile pentru "jocul de putere"?

Întrebarea esențială care se impune este ce va face Călin Georgescu cu datoria externă, de peste 200 miliarde dolari, dacă va fi ales președintele României?

Ce va face viitorul președinte pentru a convinge tinerii să rămână în țară?

Ce va face românul Călin Georgescu pentru părinții uitați prin "căminele groazei" după o viață sacrificată în condiții grele de muncă?

Demersul meu nu se oprește aici!

Analiza viitorilor candidați cred că este necesară pentru înțelegerea jocului de putere și a direcției în care se îndreaptă țara.

În perioada următoare, am să urmăresc cu atenție evoluțiile și propunerile celor implicați în alegeri pentru a înțelege mai bine cine va câștiga și ce schimbări se pot aștepta pentru România.

Ads

Fără o strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung, cum va fi posibilă revenirea României la normalitate?

Ce înseamnă o Românie înconjurată de inamici, cu interese teritoriale și cu dorințe exprimate pentru controlul resurselor interne?

Cum poate fi explicat "paradoxul" că, deși țara noastră este membră NATO, cu riscuri asumate și cu sacrificii făcute, inclusiv prin "donarea" sistemului PATRIOT, cumpărat cu peste 4 miliarde de dolari, România trebuie să "reziste" singură, două săptămâni în fața unui eventual atac din partea Rusiei?

Ungaria oferă un exemplu de putere!

Victor Orban, premierul Ungariei, se impune ca un lider abil cu relații pe axa: Uniunea Europeană, Rusia, China și Turcia!

România ce oferă? În afară de promisiuni ce a primit România?

Cine mai are nevoie de "principiul bunei vecinătăți" în securitatea națională?

Pe cine a supărat Călin Georgescu când aprecia că "trebuie să te ai bine cu toți vecinii (...) trebuie să te ai bine cu toate puterile mari ale lumii: China, SUA, Rusia”?

Călin Georgescu deschide drumul pentru România de mâine?

Întrebările nu întârzie să apară! Justiția trebuie să rămână "oarbă", obiectivă, imparțială!

Să fie dosarul penal deschis de Parchetul General, în urma unor nefericite și răstălmăcite declarații făcute de Călin Georgescu, o dovadă că în România este posibil orice?

Cine are nevoie de pace?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads