Georgescu, despre campania sa electorală: ”Trei poze pe social-media”

Călin Georgescu susține că în spatele campaniei sale electorale masive a stat doar „creativitatea” oamenilor. Acesta susține că nu a decontat bani de la stat, ci că doar a postat trei poze pe social-media.

„Eu nu am făcut nicio cerere, nu am cerut nicio donație, nicio contribuție, nimic! Fiecare a făcut pe contul lui. Și o să vă spun și cum s-a derulat această campanie. A fost o echipă de voluntari, mică, o mână de viteji, împreună cu ei am făcut o mică strategie și am făcut niște poze. Dintre acestea, am ales trei poze și le-am postat pe social-media și ce am spus? Am spus tuturor: Faceți cum vreți, sunteți liberi. Adică ce am făcut? Am dat poporului român libertatea pentru ce se va întâmpla în următoarea perioadă și aici a fost cheia și am spus: Sunteți liberi! Și în momentul în care au înțeles că sunt liberi știți ce a apărut? Creativitatea! Pentru că în momentul ăla toată lumea a explodat în creativitate. Este colosal. Asta a fost în toată campania”, susține Georgescu la Realitatea Plus.

Acesta încearcă să motiveze faptul că a declarat buget 0 în campanie prin faptul că nu a decontat bani de la stat și cere explicații legate de finanțarea altor candidați.

”Eu nu am decontat niciun leu de la bugetul de stat. Că unii fac afaceri din asta, am aflat și eu. Și decontează nu doar la 3%, lăsând la o parte cât am luat eu și cât au luat alții. Tot au decontat, toată campania, fostă, care a fost și anulată, a fost peste 100 de milioane de euro. A fost anulată, dar au luat și banii, pe ei nu îi întreabă nimeni? Domnule, cum ați putut să luați la o simplă cerere/ La o simplă cerere au luat banii”, spune fostul candidat.

