Cum va deschide Georgescu un canal navigabil în Rusia și cum vor veni germanii să se angajeze în România. Ce va face „din secunda zero” VIDEO

Călin Georgescu se laudă că va face un canal între Marea Neagră și Marea Caspică, dacă va deveni președintele României. De asemenea, fostul candidat susține că va deschide toate minele din țară și se declară convins că germanii vor veni la muncă în România.

”Eu vin cu un alt proiect. Mai mare. Și spun, uite domle care-i treaba, România are graniță nu numai la Marea Neagră. Are graniță și la Caspică. Cum adică? Păi fac un canal Marea Neagră – Marea Caspică, mă duc în China și am intrare la Mediterană. Și asta o fac eu. Și am terminat cu Huawei, e prea mic pentru ce fac eu”, a spus Georgescu într-un interviu.

Georgescu mai spune că acest proiect va fi foarte interesant pentru SUA.

”Păi ăla e de partea mea să fac asta. E super interesat să fac asta, e super interesat. Cea mai mare problemă a Americii știți care este în lumea asta? Vă spun eu, China. China e cea mai mare problemă a lor. Dacă ei nu au o relație foarte bună cu China, e jale. E jale mare. Două motive vă dau. În ultimii 10, 15 ani China a fost cea care le-a luat maul la toți și a cumpărat tot cea mai mare parte din ceea ce înseamnă aur în lume. Pentru că știu ce se va întâmpla”, a mai spus Georgescu.

”Germanii vor veni să se angajeze în România”

Georgescu mai spune că, odată cu întoarcerea românilor din diaspora în țară, România va avea ”30 de milioane” de locuitori, astfel că va deveni ”motorul Europei”

”Poporul român astăzi care este în stradă și nu numai acesta, românii care sunt în afara granițelor, care sunt minunați sunt o forță colosală, ce va însemna în momentul în care toți românii vor veni acasă. Vorbim de 30 de milioane de români aici. Vom deveni numărul unu. Am convingerea fermă, siguranță (n.r. că vor reveni). Cu 30 de milioane de români suntem motorul Europei, o să vină neamțul la noi să lucreze și o să spunem îmi pare rău domnule, dar s-au ocupat toate locurile. În foarte scurt timp. Vorbim de mai puțin de un an zile. Uitați-vă bine ce se întâmplă în Europa. Germania este într-un prag groaznic, economic. Dacă dispar mii de firme, dispar firme. Volkswagen și multe altele. Nu mai au energie”, a mai spus Georgescu.

Ads

El a mai precizat că ”din secunda zero” de când va fi președinte, va deschide toate minele.

”Cu mine ca președinte, toate minele se deschid în secunda zero. Toate minele. Tot. Tot. Domnu Turcescu, eu nu ascult poveștile ăstora, eu nu am stat degeaba 17 ani în organizațiile lor nu am stat să mă uit pe geam, totul e o minciună și adevărul iese la suprafață. Smart city și toate acestea, totul e o minciună. Nu au făcut decât să mențină toată populația lumii într-o mână a sistemului oligarhic mondial care vrea să țină controlul prin resurse. Oameni și instituții”, a mai spus Georgescu.

Canalul lui Georgescu există deja

Între Marea Neagră și Marea Caspică există deja un canal, respectiv Lenin Volga – Don, deschis în 1952, având o lungime de 101 km. Canalul constituie o parte a ”Sistemului Unificat de Ape Navigabile Adânci al Rusiei Europene”.

Ads