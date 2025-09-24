Când au apărut primele elemente certe de legătură între Călin Georgescu şi Horaţiu Potra. "A apelat la liderul mercenarilor pentru a fi susţinut"

Alex Florența, procurorul general al României, a afirmat marți seară, 23 septembrie, că elemente certe de legătură între fostul candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și Horațiu Potra au apărut încă din toamna lui 2021, dar acestea s-au consolidat în aprilie 2022, atunci când Georgescu a apelat la liderul grupării de mercenari pentru a avea susținerea acestuia. Alex Florența a mai precizat că Horațiu Potra a călătorit la Moscova în toamna lui 2023 și în septembrie 2024.

Alex Florența a fost întrebat, marți seară, la Digi 24, când a apărut legătura dintre Călin Georgescu și Horațiu Potra.

”Elementele certe de legătură dintre cei doi apar încă din toamna anului 2021. Ele se consolidează în primăvara anului 2022, mai precis în luna aprilie, când candidatul independent apelează la liderul grupării de mercenari pentru a fi susținut de către acesta în demersul pe care îl punea deja la cale în vederea accederii la alegerile prezidențiale. Și există dialoguri certe, documentate, în prezenta cauză cu privire la aceste elemente”, a afirmat Alex Florența.

El a fost întrebat dacă Horațiu Potra avea deja legături cu Federația Rusă.

”Da”, a răspuns Florența.

Procurorul general a fost întrebat dacă liderul mercenarilor călătorise deja la Moscova.

”Din elementele din dosar, el călătorește încă din toamna lui 2023, chiar și în septembrie 2024”, a precizat Alex Florența.

Ads

Întrebat dacă legăturile lui Potra cu Federația Rusă documentate de procurori erau anterioare primei întâlniri cu Călin Georgescu, procurorul general a răspuns: ”În principal, cam din acel moment încep toate tatonările către actorul statal străin, atât directe, cât și prin intermediul unor apropiați ai liderului mercenarilor, unii dintre ei cu legături certe în Federația Rusă prin prisma gradelor de rudenie, de exemplu, pe care unii le aveau acolo. Există și diferite elemente în această cronologie încă din 2022, încercându-se chiar contacte pe spațiul transnistrean, din care se urmărea achiziționarea unor arme care să fie folosite de elementele mercenare care au fost implicate ulterior în acest dosar”.

El a fost întrebat dacă în telefonul lui Potra au fost găsite poze cu el la Moscova.

”Din perchezițiile informatice, da, la momentul perchezițiilor domiciliare care au fost făcute publice la momentul respectiv au fost ridicate mai multe dispozitive informatice, ascunse în acel buncăr care a fost descoperit și care, ulterior, făcând obiectul perchezițiilor informatice, au relevat multe și dintre aceste legături și dintre legăturile cu planul extern”, a subliniat procurorul general.

Ads

Alex Florența a fost întrebat și când ajung oamenii lui Potra în preajma lui Georgescu ca agenți de pază, șoferi.

”Întreaga anvergură a atragerii acestui grup de mercenari se realizează în mod direct în preajma alegerilor din primul tur al anului 2024. Ei erau folosiți pe toate palierele. Există și autoturisme care au fost predate la momentul respectiv spre folosință candidatului independent, autoturisme plătite de către mercenari. Există mai multe elemente de acest tip. (...) Toată partea de mercenari din jurul acestuia e constituită din foști luptători în Legiunea Străină și mulți dintre ei în acțiunile de mercenariat din Congo, fiind angajați de companiile conduse de liderul lor”, a afirmat Alex Florența.

Ads