Călin Georgescu a anunțat când își depune candidatura la Președinție. De cine este susținut

Călin Georgescu a anunțat că vineri, 7 martie, și depune oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale. Ar urma să candideze independent, cu susținerea AUR și POT.

„La ora 16:00, o să-mi depun oficial candidatura pentru noile alegeri. Cu toate că nu renunț la reluarea turului 2. Am auzit că vor să blocheze. Să mă invalideze, cum doriți s-o luați. Așa. Sigur că asta ar fi peste voința poporului român și categoric ar lovi năprasnic, ca să nu zic, ar distruge valori democratice. Dar eu am acest mesaj: nu există din punct de real să se întâmple așa ceva din două motive. O dată este că, pe plan intern, democrația ar fi complet distrusă, iar România, pe plan extern, ar avea o imagine pe care nu o mai poți controla din punct de vedere al situației și legăturilor în această lume”, a anunțat Georgescu la Realitatea Plus.

Dosarul de candidatură va urma procedura de validare, unde BEC sau Curtea Constituțională îl pot admite sau respinge.

