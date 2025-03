De ce nu protestează diaspora la interzicerea candidaturii lui Călin Georgescu: ”Nu vrem în Rusia / Am mai văzut isteria asta când a murit Bobby din Dallas” VIDEO

Un român din diasporă a răspuns negativ apelului susținătorilor lui Călin Georgescu de a reveni în țară pentru a protesta respingerea candidaturii acestuia la prezidențiale. Bărbatul compară reacția unora la scoaterea lui Georgescu din cursă cu „isteria” de „când a murit Bobby din Dallas”.

În clipul devenit viral, olteanul oferă motivele pentru care diaspora nu va răspunde apelului de susținere a candidatului respins.

„Pentru doamna care plângea în piață: „Să vină diaspora, unde e diaspora...!” Nu venim, doamnă! Și eu sunt diaspora. Și eu nu vin. Pentru că eu vreau să trăiesc într-o țară liberă și democrată și, da, vrem și noi să luptăm împotriva nedreptății și să luptăm împotriva corupției, dar nu vrem, doamnă, să mergem în Rusia!”, a spus românul în clipul viral TikTok.

Știrea respingerii de către BEC și CCR a candidaturii lui Georgescu i-a afectat puternic pe unii susținători. ”Altul în afară de El nu vreau!”, a fost mesajul unei femei după decizia definitivă a Curții Constituționale.

„Nu vrem, doamnă, pentru un ticălos care trăiește în casă de 600.000 euro și care e păzit de luptători din legiunea franceză și care are legături cu Potra care avea arme și milion de euro în casă, cash, și cerea 25 de milioane de euro să dea o lovitură de stat în România. Nu vrem, doamnă! Nu vrem! Pentru că eu, eu sunt diaspora. Eu, ăla care am plecat, cum spune domnul Georgescu, afară slugă. Slugă, slugă! Și mai am și doi băieți care or să vină să semneze la ambasadă cu degetul, că sunt analfabeți”, a continuat ironic românul plecat din țară.

Ads

El a comparat „isteria” legată de Georgescu cu moartea lui Bobby Ewing din serialul „Dallas”, care a avut un efect puternic asupra românilor, pe vremea când era cel mai urmărit serial din România.

„Apropo de isteria asta. Vezi că am mai văzut așa: am mai văzut odată la Petre Roman: „Nu vrem bani, nu vrem valută, vrem Petrică....”. Și știți unde am mai văzut, doamnă? Când a murit Bobby din Dallas, au ajuns femei la spital. N-au mai gătit, au rămas porcii pe masă. Nu au mai făcut cârnați, n-au mai gătit nimic de sărbători, a murit Bobby. Și acum, să spun, eu cred că am pierdut și doi-trei prieteni când le-am spus: 1 – că ticălosul ăsta n-o să fie pe buletinele de vot; 2 – pentru ceea ce face, va face și puțină pușcărie. Nu, doamnă, noi, oamenii normali, nu venim!”, a încheiat românul.

Ads