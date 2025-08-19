Ce s-ar întâmpla dacă ar candida Călin Georgescu la Primăria Capitalei. Bucureștenii și reziliența la discursul extremist

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, după o perioadă de absență din spațiul public, a început să redevină tot mai activ în ultima perioadă. De la discursurile sale specifice în fața secției de poliție unde vine să semneze controlul judiciar, la recenta acțiune umanitară pe care a făcut-o în comuna Broșteni și județul Botoșani, grav afectată de inundații, Călin Georgescu pare să dea semne de revenire în viața politică.

Nu doar opinia publică și presa au remarcat acest lucru, dar și „protejatul” său, George Simion, pare să-și fi dat seama că Georgescu ar pregăti ceva, anunțând că AUR ar vrea să ajungă la guvernare din toamnă, dar cu fostul candidat la prezidențiale în funcția de premier al României.

Cum următorul eveniment electoral major din România sunt alegerile parțiale pentru Primăria București, au început să apară speculații cu privire la o candidatură a lui Călin Georgescu, care să dea planurile partidelor mainstream peste cap.

Problema partidelor extremiste, însă, este că în București, conform rezultatelor ultimelor alegeri, electoratul naționalist-extremist nu este la fel de mare, comparativ cu mediul rural, însă o prezență mai ridicată sau mai scăzută poate influența vizibil rezultatele.

Pentru o ipotetică candidatură a lui Călin Georgescu la București, o altă piedică importantă ar putea fi decizia BEC de a respinge candidatura sa la prezidențiale din 2025, care ar putea fi invocată și la Capitală.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că, în cazul în care ar candida Călin Georgescu, un eșec la Primăria Capitalei, care nu este exclus, l-ar discredita total.

„Un eșec la Capitală îl discreditează total, iar un eșec acolo este probabil, pentru că nici Simion și nici Georgescu nu au avut voturi la București, deci nu este atât de simplu pe cât pare la prima vedere, dar bănuiesc că Simion se teme de o asemenea candidatură, pentru că relația dintre ei s-a răcit”, explică politologul.

În ceea ce-l privește pe George Simion și relația acestuia cu „mentorul” lui, Cristian Pîrvulescu spune că acesta vrea să se asocieze cu imaginea lui Georgescu atâta timp cât rămâne un personaj admirat de o bună parte dintre români.

„Dacă ar candida Georgescu și ar câștiga, el (n.red. George Simion) nu și-ar mai pune candidat. Altfel, va încerca să obțină ceva mai bun decât în 2024. În 2024 a fost un eșec imens. Nu-și pot permite un nou eșec, vor încerca să atace Bucureștiul foarte serios. Partidele mainstream nu prea înțeleg care este riscul jocului acesta”, subliniază profesorul universitar.

Acesta spune că o eventuală debandadă a partidelor de centru-dreapta, care să intre cu doi candidați în cursă, nu ar însemna automat un avantaj pentru extremiști, așa cum semnala zilele trecute președintele PNL București Sebastian Burduja, ci ar putea însemna un câștig pentru PSD.

Ce rezultate au avut extremiștii în Capitală

Faptul că partidele extremiste nu au atât de mare priză la publicul bucureștean a putut fi observat la alegerile desfășurate anul trecut, dar și la alegerile prezidențiale de anul acesta.

În iunie 2024, la alegerile pentru Primăria București, candidatul AUR Mihai Enache a luat sub 4% din voturile bucureștenilor, iar la primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu a obținut și de 3 ori mai puține voturi decât candidata USR de atunci, Elena Lasconi, în unele sectoare, de cele mai multe ori plasându-se chiar și sub scorul lui Marcel Ciolacu.

La alegerile parlamentare din luna decembrie a anului 2024, AUR a luat doar 12%, iar SOS România și POT, colegii AUR din „arcul” suveranist, au obținut 6,8%, respectiv 5% din voturi, sub USR, PNL și PSD.

După anularea alegerilor prezidențiale din 2024, însă, intenția de vot măsurată de un sondaj CURS în București, înainte de respingerea candidaturii acestuia la BEC pentru alegerile din mai 2025, îl dădeau pe fostul candidat la prezidențiale cu cea mai mare intenție de vot, în fața lui Nicușor Dan, primarul ales cu doar câteva luni în urmă, cu 31%.

La primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, pe 4 mai, George Simion reușea să se plaseze al doilea în clasamentul pe București, după Nicușor Dan, în majoritatea sectoarelor, dar în fața lui Crin Antonescu, candidatul PNL-PSD, reușind chiar să ia mai multe voturi decât Nicușor Dan la Sectorul 5.

În turul al doilea, însă, scorul a fost net favorabil pentru Nicușor Dan în toate sectoarele Capitalei.

O posibilă candidatură a lui Călin Georgescu la Capitală, în ciuda activității crescute din ultima vreme, este în continuare pusă sub semnul întrebării, mai ales din cauza problemelor penale pe care le are fostul candidat la prezidențiale, dar și de decizia BEC și CCR care i-au pus capăt traseului prezidențial în 2025.

