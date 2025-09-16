"Tăcere maximă la boți și suveraniști". Caramitru, acid la adresa lui Simion și Gavrilă după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Se închide cercul. Ghinion"

Caramitru, acid la adresa lui Simion și Gavrilă după trimiterea în judecată a lui Georgescu FOTO: Hepta

Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis marți, 16 septembrie, trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre care se numără Călin Georgescu și Horațiu Potra.

Anunțul a fost făcut de dimineață și de atunci mass-media și rețelele sociale au vuit de reacții. Singurii care nu au reacționat până acum au fost suveraniștii care l-au susținut pe Georgescu. George Simion și Anamaria Gavrilă, liderii AUR și POT, care se lasă așteptați.

Situația a fost comentată pe scurt, dar ironic, de analistul Andrei Caramitru, pe pagina personală de Facebook.

"Tăcere maximă la boți și suveraniști. Se întreabă probabil dacă Doamne ferește sunt în cele 400 de pagini ale rechizitoriului?

Se închide cercul. Ghinion", a scris Caramitru pe rețeaua de socializare.

Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Acțiunea desfășurată de Parchetul General vizează doar unul dintre cele 6 capete de acuzare aduse lui Călin Georgescu.

Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, alături de mercenarul Horațiu Potra, vizează doar primul dintre capetele de acuzare, anunțate de procurori în luna februarie 2025.

Cei doi s-au întâlnit clandestin la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale, pentru a plănui împreună infiltrarea mercenarilor lui Potra în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Capetele de acuzare pentru care procurorii din cadrul Parchetului General au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Călin Georgescu în luna februarie:

- instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 32 C.p. rap. la art. 397 alin. 2 C.p.

- comunicarea de informații false, prev. de art. 404 C.p.

- fals în declarații în formă continuată, prev. de art. 326 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațiile de avere)

- inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin. 1 din O.U.G. 31/2002

- promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002

- inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, prev. de art. 6 alin. 1 din Legea 157/2018

Ultimul capăt de acuzare este documentat și pe baza aparițiilor la autointitulata „televiziunea poporului” Realitatea Plus ale lui Călin Georgescu, unde acesta a continuat și după acțiunea penală să promoveze și să imite discursul unor figuri din istoria României acuzate de crime împotriva umanității.

