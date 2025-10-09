Cerere de arestare preventivă pe numele lui Călin Georgescu, după ce ar fi executat din nou salutul legionar în public

Cerere de arestare preventivă pe numele lui Călin Georgescu, după ce ar fi executat din nou salutul legionar în public
Călin Georgescu a fost acuzat si în trecut că a făcut salutul legionar FOTO Captură video observatornews.ro

Deputatul liberal Alexandru Muraru cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, acuzându-l că a încălcat din nou legea prin executarea salutului legionar în public. Parlamentarul susține că a sesizat Parchetul General, solicitând înlocuirea controlului judiciar și acuzându-l pe Georgescu de „sfidare a justiției” și „atac la adresa democrației”.

”Condamn în cei mai fermi termeni gestul sfidător şi ilegal al inculpatului Călin Georgescu, care a executat din nou, public, salutul legionar. Acest act nu este o simplă provocare, ci un atac direct la adresa democraţiei şi a statului de drept din România. Ceea ce a făcut Călin Georgescu la Buftea, pe scările unei biserici, nu este o rătăcire, ci o declaraţie de război simbolică împotriva valorilor noastre democratice”, a declarat Alexandru Muraru.

Muraru susține că Georgescu își bate joc de justiție

El consideră că ”a permite acestui personaj să continue să propage public simbolurile unei ideologii criminale, în timp ce se află sub control judiciar, este o vulnerabilitate pe care statul român nu şi-o mai poate permite”.

”Fiecare zi în care Călin Georgescu îşi bate joc de justiţie, transformând obligaţiile controlului judiciar într-o scenă pentru manifestări extremiste, reprezintă o înfrângere pentru autoritatea statului. Plimbările sale pe la poliţie şi biserici au devenit pretexte pentru a-şi ralia susţinătorii şi pentru a testa limitele legii şi ale răbdării noastre. Anunţ public că am depus astăzi o nouă sesizare penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care am solicitat nu doar investigarea rapidă a noii fapte, ci şi sesizarea de urgenţă a instanţei în vederea înlocuirii controlului judiciar cu măsura arestării preventive”, a afirmat Alexandru Muraru.

Liberalul a mai spus că ”locul celor care glorifică o mişcare fascistă ce a ucis, torturat şi trădat România este după gratii, nu în spaţiul public, de unde continuă să otrăvească minţi”.

”Justiţia trebuie să acţioneze acum, cu fermitate şi fără echivoc. Este un gest firesc într-o zi cu puternică simbolistică istorică pentru comemorarea Holocaustului. Legionarismul nu este o opinie, este o infracţiune. Nu este patriotism, ci un cult al morţii şi al trădării naţionale. Partidul Naţional Liberal va folosi toate pârghiile legale şi politice pentru a opri acest asalt extremist. România nu se va întoarce în bezna totalitarismului”, a adăugat Alexandru Muraru.

