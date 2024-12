Călin Georgescu și ciocolata Dubai, în topul căutărilor Google în România. Ce curiozități au mai avut românii

Anul 2024 a adus o serie de evenimente și subiecte care au captat atenția românilor, iar Google a prezentat miercuri topul celor mai populare (trending) căutări realizate de utilizatorii din România. Acestea reflectă preocupările, curiozitățile și interesele lor din ultimele 12 luni.

Printre cele mai căutate subiecte din 2024 s-a regăsit candidatul-surpriză la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, care a generat un interes semnificativ pe Google. În acest context, un alt eveniment important a fost Campionatul European de Fotbal, unde echipa României a reușit să ajungă în optimile de finală, un rezultat care a stârnit un val de căutări pe Google. De asemenea, Jocurile Olimpice, în cadrul cărora sportivii români au obținut performanțe remarcabile, au fost și ele un subiect popular în căutările din acest an, arată Hotnews.ro.

Totodată, problemele de sănătate ale unui simbol al cinematografiei românești, Florin Piersic, dar și dispariția unor personalități importante au influențat căutările românilor în 2024. În topul căutărilor mai regăsim și nume precum Alain Delon, Coldplay – care a susținut două concerte în România, și chiar Liam Payne, cunoscutul membru al trupei One Direction.

Un alt subiect de interes în 2024 a fost ciocolata Dubai, care a dominat atât căutările legate de rețete, cât și întrebările despre ingredientele sale. De asemenea, românii au fost curioși să afle mai multe despre cataif, un ingredient esențial în prepararea acestui desert. La capitolul „Cum se face?”, cei mai mulți au căutat să afle cum se prepară ciocolata Dubai, dar și rețete de drob, pască sau socată.

Perioada sărbătorilor de iarnă a fost marcată de un interes crescut pentru târgurile de Crăciun, cele mai căutate fiind cele din orașele din România: București, Sibiu, Cluj și Craiova. De asemenea, românii au căutat informații și despre târgurile din alte capitale europene, precum Viena și Budapesta, care sunt deja tradiționale destinații de iarnă.

Întrebări frecvente și curiozități ale românilor

În ceea ce privește filmele, „Dune 2” a fost cel mai căutat titlu din 2024, urmat de „Inside Out 2” și „Deadpool”. Interesul pentru producțiile cinematografice a fost și el mare, un singur film românesc reușind să intre în top 10. În privința serialelor, „Griselda” și „Maxton Hall” au fost în fruntea preferințelor, iar titluri precum „House of the Dragon” și „Emily in Paris” au continuat să fie foarte populare.

Românii au căutat răspunsuri și la întrebări mai „neobișnuite” în 2024, precum „Ce este o persoană non-binară?” sau „Cum arată fericirea mea?”. De asemenea, numeroase căutări s-au concentrat pe subiecte legate de pensii și vot, dar și pe curiozități gastronomice, precum „Cum se face socata?” sau „Cum se recalculează pensia?”.

În 2024, românii au continuat să fie interesați de investiții, iar cele mai populare căutări în acest domeniu au inclus „În ce să investești în 2024?”, „Aur de investiție” sau „Cum investesc la bursă?”. În paralel, românii au căutat idei de afaceri și cadouri pentru diverse ocazii, precum Ziua Îndrăgostiților sau ziua de naștere a celor dragi.

Ce au căutat românii pe Google în 2024

Căutări populare

Campionatul European de Fotbal

Călin Georgescu

iPhone 16

Jocurile Olimpice

Florin Piersic

Alain Delon

Nicu Covaci

Coldplay

Liam Payne

Ciocolată Dubai

Filme

Dune 2

Inside Out 2

Deadpool

Oppenheimer

Beetlejuice

Saltburn

Buzz House the Movie

Poor Things

Terrifier 3

The Idea of You

Seriale

Griselda

Maxton Hall

Shogun

Fool Me Once

House of the Dragon

Baby reindeer

Emily in Paris

Fallout

3 Body Problem

One Day

Crăciun

Târg de Crăciun București

Târgul de Crăciun Sibiu

Târg de Crăciun Cluj

Târgul de Crăciun Craiova

Vacanță de Crăciun

Târg de Crăciun Viena

Câte zile mai sunt până la Crăciun

Satul lui Moș Crăciun Predeal

Târg de Crăciun Budapesta

Târg de Crăciun Brașov

Diete

Dieta DASH

Dieta scandinavă Nupo

Dieta cu hrișcă și chefir

Dieta cu cartofi și iaurt

Dieta carnivoră

Dieta cu lapte

Ikonos dietă

Dieta Rina pe zile

Dieta Galveston

Mugur Isărescu dietă

Rețete

Ciocolată Dubai rețetă

Drob de miel rețetă

Rețetă pască

Rețetă drob

Rețetă pască fără aluat

Cremă de fistic rețetă

Socată rețetă

Babka rețetă

Rețetă socată 5 litri

Rețetă cataif

