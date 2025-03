Respingerea candidaturii lui Georgescu "închide un episod extrem de tensionat și periculos" pentru România, consideră premierul Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, consideră că decizia CCR de respingere a candidaturii lui Călin Georgescu la funcția de șef al statului "închide un episod extrem de tensionat și periculos pe care România l-a trăit în ultimele luni".

Liderul PSD s-a referit la această decizie a CCR într-o postare pe Facebook, în seara de 11 martie 2025. Ciolacu subliniază că, în ziua de 11 martie, au fost două evenimente cu impact pozitiv asupra României. Unul dintre ele a fost respingerea candidaturii lui Georgescu iar celălalt a fost armistițiul de 30 de zile care ar urma să intre în vigoare între Rusia și Ucraina.

"În ultimele ore au venit două vești care pot readuce atât liniștea socială în România, cât și pacea dorită de o lume întreagă după cei 3 ani de război din Ucraina!

1. Consider că decizia în unanimitate a judecătorilor CCR închide un episod extrem de tensionat și periculos pe care România l-a trăit în ultimele luni. Mai mult, știți că niciodată nu am comentat o decizie a CCR sau a unui magistrat. Faptul că românii nemulțumiți de această decizie au arătat că pot protesta în mod pașnic mă face să cred că avem resursele pentru a reveni la un climat social normal, în care fiecare are dreptul să-și spună punctul de vedere într-o dezbatere publică civilizată.

2. Salut și susțin ideea armistițiului de 30 de zile, propus după discuția dintre delegațiile americane și ucrainene. Sper să fie primul pas decisiv spre încetarea războiului din Ucraina, pentru că asta este ceea ce își doresc toți românii!", a scris premierul României în mesajul pe care l-a postat pe Internet.

Cu privire la alegerile prezidențiale din România, se știe că PSD, PNL și UDMR au un candidat comun, acesta fiind Crin Antonescu. Tot în urma deciziei CCR din ziua de 11 martie, Antonescu a declarat că ar fi preferat să-l învingă pe Călin Georgescu la vot.

