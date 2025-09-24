Cum a comentat Călin Georgescu acuzațiile pentru care a fost trimis în judecată. "Cine dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 12:36
963 citiri
Călin Georgescu FOTO Hepta

După semnarea controlului judiciar la IPJ Ilfov, liderul suveranist Călin Georgescu a susținut că rechizitoriul întocmit împotriva sa reprezintă o „rușine juridică” și o „execuție publică”.

Georgescu a declarat că acuzațiile sunt motivate de ură, invidie și viclenie, însă nu au putere reală, subliniind că singura putere adevărată aparține lui Dumnezeu. El a catalogat rechizitoriul ca o manipulare juridică.

”În lumina adevărului, minciuna se arde singură. Eu vă spun că toată situația de azi va fi dezbătută în manuale la capitolul ”Manipularea Justiției” și asta cu siguranță se va întâmpla. Eu nu comentez acest rechizitoriu, pentru că înseamnă că l-aș valida moral. Mă rezum să spun că acest rechizitoriu este o rușine juridică, o insultă la adresa Justiției și este o execuție publică aidoma anilor '48-'50 ai dictaturii cominterniste-troskiste în care adversarii politici erau trimiși în judecată pentru uneltire împotriva regimului. Același regim care ne-a terorizat nu doar 40 de ani, ci 80 de ani până în ziua de azi, și spun asta pentru că sistemul oligarhic globalist-sorișist este continuatorul dictaturii și al grupării cominterniste-troskiste.

Am spus cuvântul teroare, teroare reprezintă ceea ce se vrea împotriva mea. Eu prefer să fiu prigonit pentru credință și nu o să mă lepăd niciodată de Hristos, pentru că știu că prin Iisus Hristos vom fi mereu biruitori. Și mai știu că Dumnezeu este totul, este familie, este țară, este demnitate și nimic din toate acestea nu poate fi negociat.

Sigur, cine dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie, nu găsesc o altă comparație. Nu o spun doar eu asta, o spun în toată media specialiști de prestigiu. Eu ce pot să vă spun, cred că nu există nicio clipă din viața mea pe care acest regim dictatorial să nu o fi exploatat în cheia codului penal”, a spus Georgescu.

Acesta a refuzat să răspundă concret la acuzațiile despre legăturile cu Horațiu Potra și Rusia. Fostul candidat și-a continuat discursul mesianic.

"M-ați întrebat pentru ce sunt acuzat, vă răspund: Sunt acuzat pentru că exist și pentru că, împreună cu poporul român, adică unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, am învins sistemul și am câștigat alegerile prezidențiale de anul trecut.

Categoric că ce a făcut sistemul este altă treabă. Treaba mea este să vă spun că are ură, are invidie, are viclenie, dar nu are putere, puterea o are Dumnezeu.

Acest fapt a fost înnobilat de lecția de creștinism dată de națiunea americană la funeraliile lui Charlie Kirk, care este un martir nu doar al lumii. El nu a vrut să îngenuncheze în fața urii și este erou pentru că a iubit continuu. Iar națiunea americană, prin președintele Trump și vicepreședintele Vance, au avut discursuri apostolice cu privire la viziunea americană pentru lume, o viziune creștină bazată pe iubire hristică și, peste toate, ceea ce m-a impresionat extrem de mult a fost iertarea. Adică s-au adresat asasinii politici ai lui Charlie Kirk cu: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac!", a spus Georgescu.

Fostul candidat a spus că România se scufundă din cauza celor care o trădează.

"De aceea, națiunea americană este o națiune măreață, curajoasă și demnă să fie urmată, demnă de a fi luată ca exemplu. Personal, mi-aș fi dorit ca poporul român să înțeleagă că această corabie numită România se scufundă și se scufundă nu doar datorită celor care trădează și au puterea, ci și datorită nepăsării multora. Dacă nu ai curaj, înseamnă că nu ai credință multă. Cred că a venit vremea să înțelegem greșelile noastre, să le regretăm profund cu mare onestitate și practic acest lucru să ne facă să înțelegem că ”Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac” este extrem de esențial pentru noi ca oameni și iartă-ne nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm păcatele dușmanului nostru, greșiților noștri, este mai mult decât important pentru că asta înseamnă că vrășmașii pot fi prietenii noștri cei mai severi care ne apropie de Dumnezeu.

Sub acest aspect, nu pot ca român, creștin și patriot, decât să îmbrățișez cuvintele lui Goga, care spunea că o țară nu trăiește doar prin hotarele ei, ci prin iubirea celor ce o iubesc și prin inima lor”, a spus liderul suveranist la ieșirea de la semnarea controlului judiciar", a spus Georgescu.

