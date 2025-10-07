Călin Georgescu a aruncat în aer porumbei albi. Prima pasăre a căzut la pământ ca un bolovan VIDEO

Fostul candidat la alegerile prezidențiale anulate din 2024, Călin Georgescu, s-a prezentat marți, 7 octombrie, la Poliția Buftea, pentru a semna controlul judiciar. Într-un gest simbolic, Călin Georgescu a încercat să elibereze porumbei albi, dar prima pasăre care a fost aruncată în aer din mâinile sale a căzut imediat la pământ ca un bolovan.

Înconjurat de susținători, Călin Georgescu a făcut declarații despre „oastea poporului”, în țipetele fanilor săi entuziaști.

Momentul cel mai neașteptat a fost însă când Călin Georgescu a decis să elibereze porumbei albi în aer. Prima pasăre scăpată din mâinile lui Georgescu nu a reușit să ajungă prea departe. Poate amorțit de la frig, porumbelul alb s-a ridicat doar pentru o secundă deasupra mulțimii, înainte să plonjeze spre pământ.

Gestul ar fi fost facilitat de un columbofil care a fost adus la Buftea de parlamentarii AUR, scrie aktual24.ro.

La Poliția Buftea, înaintea sosirii lui Călin Georgescu, s-au prezentat zeci de oameni aduși de parlamentari AUR, care au participat și ei activ din mulțime la scandarea mesajelor.

„Călin Georgescu este președinte! Călin Georgescu, te iubim!”, sunt două dintre mesajele scandate de mulțime.

Georgescu a aruncat în aer porumbei albi, primul a căzut imediat pic.twitter.com/eGFKDZICVK — aktual24.ro (@ak24ro) October 7, 2025

„Acea mână de viteji se transformă în oastea poporului. Ăsta e sentimentul pe care îl am”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea de la controlul judiciar.

Un preot din Buftea a tras clopotele pentru fostul candidat la prezidențiale: „Așa și când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte”.

