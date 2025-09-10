Călin Georgescu, la controlul judiciar cu un nou discurs de profet, anunță că haosul din Franța va ajunge și la București. Incidente cu forțele de ordine, o persoană a fost reținută

Călin Georgescu, proaspăt ieșit de la controlul judiciar, avertizează solemn că „zidul Parisului a căzut”, iar valurile de furie vor ajunge curând la București, trecând prin Berlin, Bruxelles și, bineînțeles, Chișinău. În discursul său, plin de dramatism și metafore grandioase, Georgescu explică că „nedreptatea a devenit lege” și că o „clică de pseudoculți și alogeni” controlează România ca într-un gulag al disperării, între bancheri, cămătari și jocuri de noroc.

După ce a ieșit de la controlul judiciar, Călin Georgescu a susținut un discurs, în care a comparat situația din România cu protestele din Franța și a avertizat că efectele acestora se vor resimți și la București.

„Cred că prima dată ar fi trebuit să abordăm subiectul Franța. Este cel mai important. Așa cum v-am spus despre Macron, s-a întâmplat. Imperiul minciunii a primit un cutremur consistent și, desigur, este o zicere franceză care spune că drepturile și libertățile se iau, nu se dau. Și asta face poporul francez care astăzi este pe stradă contestând acest sistem draconic impus în Franța și să nu uităm că același Macron l-a invitat pe Bolojan, care era pe vremea aceea președinte interimar și care s-a dus, sigur, ca o slugă ca să învețe cum se străcește o țară. Și eu vă spun că zidul Parisului a căzut, va urma ca unda de șoc zidului Berlinului, care va cădea a doua oară, până s-a construit tot pe minciună, va urma zidul Bruxellesului și ulterior va urma zidul Bucureștiului. Și cu o undă așa mică se va aduce că e foarte ușor, va cădea și zidul Chișinăului. Eu vă spun așa, da, că nu mai avem dreptate și când dreptatea se vinde, nedreptatea devine lege. Iar procesul adevărat, ce este astăzi, nu este al meu, este al României”, a spus Georgescu.

Atac la puterea de la București

Georgescu a continuat să critice conducerea țării și să acuze corupția.

„Și spun asta pentru că astăzi o clică de pseudoculți, alogeni, continuatoarea economiei interne, stăpânește prin fraudă și minciună țara pentru a o vinde intereselor străine. Au transformat țara într-o colonie pentru a o face să fie un gulag al disperării care este sufocat de jocuri de noroc, așa cum se vede în toată țara, de cămătari, bancheri, de droguri și de lipsă de speranță. Asuprind săracii și disprețuind aproapele, au ajuns să taxeze copilul, inclusiv pe cel nenăscut, să fure de la mamele care dau viață, condamnând la neputință viitorul acestei națiuni.

De aceea eu spun așa, că lanțurile astăzi nu mai sunt de fier, sunt de minciună și se vor rupe prin adevăr și unitate. Și desigur, va veni și adevărul, foarte curând, al anulării alegerilor din 6 decembrie 2024. Și constat că suntem foarte consistent sprijiniți, foarte consistent, de către Ursula von der Leyen, care pe principiu minciuna are picioare scurte sau ne opunem acțiunii ca să devenim acțiunea însăși, a reușit performanța unică pe mapamond, să transforme o defecțiune mecanică într-o invazie geopolitică. Evident că ultimilor și-a retractat totul, dar asta a reușit.

Eu vă spun asta foarte clar și precis. România nu poate să fie condusă prin scuze ridicole, ci doar prin adevăr și unitate. Și pe acest fond, evident că împotriva noastră nu stau doar politicieni corupți, ci stă o mașinărie securist-soroșistă, moștenitoare a celei mai dure dictaturi comuniste, o mașinărie infernală care strivește vieți, care fură viitorul copiilor și care calcă în picioare demnitatea oamenilor. De aceea a venit vremea ca milioane de români, tot poporul român, să strige destul. Eu cred în omul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cred în România liberă, cred în România demnă.

De fapt, deziderate pentru care am candidat la funcția de președinte anul trecut, în 2024, pentru care am fost votat de poporul român și am câștigat. Poporul român este în tot și în toate. Este și în magistratură, este și în sport, este și în universități, este și în presă, în dumneavoastră este tot poporul român, este și în partidele politice, și în PSD, și în PNL, este poporul român. Cert este însă un lucru că puterea nu va mai rămâne la oligarhi, puterea se va întoarce la poporul român și atunci va fi a tot dreptate, a tot stăpânitoare România și va fi prosperitate și fericire pentru toți. România va fi liberă, România va fi demnă, România aparține poporului român, România românilor și mesajul meu către poporul român este nu vă pierdeți pacea sufletească, nu vă temeți, fiți oamenii lui Dumnezeu și rămâneți demni”, a mai spus Georgescu.

Zeci de persoane l-au așteptat, din nou, pe Călin Georgescu la semnarea controlului judiciar. Au existat și câteva incidente între acestea și forțele de ordine, după care o persoană a fost reținută.

