Călin Georgescu, mesaj de revoltă după ieșirea din secția de Poliție: „Taxe și impozite mari? Da, dar pe cifra de afaceri a marilor corporații!”

Călin Georgescu s-a prezentat luni, 18 august, din nou la sediul Poliției, pentru a semna controlul judiciar. În fața sutelor de susținători, câștigătorul turului 1 al prezidențialelor din 2024 a transmis un nou mesaj, în stilul caracteristic.

Candidatul interzis de CCR a criticat dur măsurile de austeritate stabilite de Guvernul Bolojan.

„O avalanșă pleacă de la un bulgăre de zăpadă. Am auzit că asigurările de sănătate ale monahilor au fost tăiate. Monahii, în Țara Românească, se roagă zi și noapte pentru acest popor și acest guvern păgân îi pune la zid. Cred că viața politică, în România, este o minciună, un fariseism și o trădare. Eu vă spun: nu mai trăiți în minciună! Ei mint, noi știm că ei mint, ei știu că noi știm că ei mint.

Este timpul și se impune să înțelegem să avem responsabilitatea proprietății termenilor. Nu există să asistăm la o reformă structurală. Este doar un jaf instituțional, un jug fanariot. Nu este altceva. Care este nefondat, abuziv și opresiv. Nu există soluții viabile. Ceea ce acești pseudoculți spun...”, a „tunat” Georgescu.

Călin Georgescu cere taxe mai mici pentru cetățeni și taxe mai mari pentru multinaționale

Taxe mari nu ar trebui să plătească cetățenii de rând, ci marile corporații străine, este de părere fostul candidat. De asemenea, Georgescu a vorbit despre bugetele de apărare supraevaluate pentru a sprijini alte entități statale.

„Taxe și impozite mari? Da, dar pe cifra de afaceri a marilor corporații! Să investești în proiecte productive, ai nevoie de mediul privat românesc să-l dezvolți și ai nevoie ca țara să producă, să acoperi nevoile interne și să devii competitiv internațional. Trebuie să protejezi educația, pensionarii, tineretul, să protejezi trecutul și viitorul, nu altcumva. Să ai o monedă sigură și stabilă, evident. Să faci o reducere drastică a bugetului militar, dacă el nu este pentru poporul tău. Dacă e pentru străini, nu mă interesează”, a declarat Georgescu.

Călin Georgescu: „Statul român este o ficțiune juridică, astăzi”

În opinia fostului candidat, România este captivă unui grup restrâns de interese.

„În schimb, ei își protejează marile interese și privilegiile. Asta înseamnă subminarea democrației. Nu îi interesează vocea poporului, drept dovadă că astăzi sunt la conducerea țării cei care au pierdut alegerile. Categoric, înseamnă că sunt măsuri anti-libertate.

Consider că statul român este o ficțiune juridică astăzi, care nu moare de lovituri din afară, ci din trădări lăuntrice, dublate de incompetență, ipocrizie și prostie crasă. La toate se adaugă lipsa de iubire de oameni și de țară.

Poporul român cere astăzi un stat care să lucreze pentru cetățeni, nu împotriva lor; cere o clasă politică loială țării, nu intereselor de grup și străine; cere un viitor sigur pentru tineri, care să construiască aici și nu în afara țării; să aibă siguranța zilei de azi tinerii, nu grija zilei de mâine. Este nevoie de o țară care să fie un leagăn pentru familia creștină, în care omul să fie respectat, iar iubirea să fie singura noastră datorie”, a transmis Călin Georgescu, la sediul IPJ Ilfov.

Preoţii nu au fost niciodată exceptaţi de la plata contribuţiilor de sănătate, a transmis Patriarhia Română miercuri, 13 august, după ce în presă a apărut informaţia că, de la 1 septembrie, monahii nu vor mai beneficia de servicii medicale gratuite - VEZI AICI.

Ads