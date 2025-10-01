Cristian Preda, dezamăgit de amânarea judecării dosarului lui Călin Georgescu pentru că magistrații protestează încă. "E clar că sistemul de justiție nu este funcțional"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 16:33
122 citiri
Cristian Preda, dezamăgit de amânarea judecării dosarului lui Călin Georgescu pentru că magistrații protestează încă. "E clar că sistemul de justiție nu este funcțional"
Călin Georgescu FOTO Hepta

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat marți, 30 septembrie, judecarea dosarului în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, considerând că procesul nu reprezintă o urgență.

Pentru că magistrații se află în perioada unui protest, sunt judecate doar dosarele care vizează drepturi și libertăți, precum arestările preventive sau prelungirile măsurilor preventive.

Politologul Cristian Preda i-a atacat miercuri, 1 octombrie, pe justițiabili într-o postare pe Facebook, pentru decizia dezamăgitoare a amânării judecării dosarului.

Preda crede că "dacă judecarea celei mai grave încălcări a legii poate fi amânată, e clar că sistemul de justiție nu este funcțional".

"Procurorul general Florența a prezentat dosarul lui Călin Georgescu, afirmând că e cel mai grav caz înregistrat după 1989, dar judecătorii de la sectorul 1 au amânat procesul, zicând că nu e nimic urgent.

Dacă judecarea celei mai grave încălcări a legii poate fi amânată, e clar că sistemul de justiție nu este funcțional", a scris politologul pe rețeaua de socializare.

În acest dosar, Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie, cu interdicții stricte privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Pentru aceste acuzații ar putea să primească închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Pe lângă acest dosar, Georgescu mai este cercetat și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage pedepse de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă. În total, procurorii Parchetului General au trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind inițiat după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată
Cristian Preda, dezamăgit de amânarea judecării dosarului lui Călin Georgescu pentru că magistrații protestează încă. "E clar că sistemul de justiție nu este funcțional"
16:33 - Cristian Preda, dezamăgit de amânarea judecării dosarului lui Călin Georgescu pentru că magistrații protestează încă. "E clar că sistemul de justiție nu este funcțional"
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat marți, 30 septembrie, judecarea dosarului în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară,...
Călin Georgescu spune că acuzatorii lui „și-au vândut sufletul și țara pentru o mână de arginți”. Le cere să demonstreze faptele pentru care este cercetat nu sunt false
11:53 - Călin Georgescu spune că acuzatorii lui „și-au vândut sufletul și țara pentru o mână de arginți”. Le cere să demonstreze faptele pentru care este cercetat nu sunt false
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a făcut miercuri, 1 octombrie, noi declarații, după ce a semnat controlul judiciar la poliție în dosarul în care este acuzat de propagandă...
Călin Georgescu trebuie să se prezinte astăzi în fața polițiștilor, după ce magistrații au amânat judecarea dosarului în care riscă până la 3 ani de închisoare
10:58 - Călin Georgescu trebuie să se prezinte astăzi în fața polițiștilor, după ce magistrații au amânat judecarea dosarului în care riscă până la 3 ani de închisoare
Călin Georgescu se prezintă din nou la poliție pentru controlul judiciar, în cadrul unui proces în care este acuzat de propagandă legionară. Judecata dosarului s-a amânat marți, 30...
Cum a comentat Călin Georgescu acuzațiile pentru care a fost trimis în judecată. "Cine dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie"
24.09.2025 12:36 - Cum a comentat Călin Georgescu acuzațiile pentru care a fost trimis în judecată. "Cine dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie"
După semnarea controlului judiciar la IPJ Ilfov, liderul suveranist Călin Georgescu a susținut că rechizitoriul întocmit împotriva sa reprezintă o „rușine juridică” și o „execuție...
Incident la secția de Poliție unde Călin Georgescu semnează controlul judiciar: un bărbat a afișat simboluri cu caracter legionar
24.09.2025 10:25 - Incident la secția de Poliție unde Călin Georgescu semnează controlul judiciar: un bărbat a afișat simboluri cu caracter legionar
Jandarmeria Capitalei a anunțat că, miercuri dimineață, în jurul orei 08:30, la adunarea publică desfășurată în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, a fost...
Vor ține suveraniștii țara în tensiune până la următoarele alegeri? „Am fost la doi centimetri de a preda România Rusiei criminale prin legionarul Georgescu”
24.09.2025 03:40 - Vor ține suveraniștii țara în tensiune până la următoarele alegeri? „Am fost la doi centimetri de a preda România Rusiei criminale prin legionarul Georgescu”
După zece luni de la izbucnirea scandalului care a zguduit scena politică și a aruncat România într-o dezbatere aprinsă despre vulnerabilitățile sale democratice, autoritățile au făcut...
Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Ce le-a atras atenția anchetatorilor și cum a ajuns o judecătoare din Timișoara să fie interceptată
19.09.2025 23:43 - Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Ce le-a atras atenția anchetatorilor și cum a ajuns o judecătoare din Timișoara să fie interceptată
Apar noi detalii din rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar o judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a...
Ipoteză șocantă a lui Andrei Caramitru: o legătură între Potra, Africa, Rusia și Klaus Iohannis: "Potra nu putea să negocieze chestiile cu guvernele pe acolo și cu rușii"
19.09.2025 19:15 - Ipoteză șocantă a lui Andrei Caramitru: o legătură între Potra, Africa, Rusia și Klaus Iohannis: "Potra nu putea să negocieze chestiile cu guvernele pe acolo și cu rușii"
Analistul Andrei Caramitru lansează o ipoteză șocantă, conform căreia Horațiu Potra - șeful mercenarilor lui Călin Georgescu - ar fi avut, anterior acestei misiuni, acțiuni în Africa...
Un istoric desființează ”noul tip de dezinformare” prin exemplul lui Călin Georgescu: ”Invers de cum se făcea în perioada sovietică”
19.09.2025 08:35 - Un istoric desființează ”noul tip de dezinformare” prin exemplul lui Călin Georgescu: ”Invers de cum se făcea în perioada sovietică”
Dezinformarea din 2025 este fundamental diferită de cea sovietică „clasică”, răspândită în România cu precădere înainte de Revoluția din 1989, consideră istoricul Mădălin Hodor,...
Călin Georgescu e istorie sau ne va ține în șah până la următoarele alegeri? Analist: „Trebuie să ispășească o pedeapsă cu închisoarea pentru tot răul făcut României”
19.09.2025 03:00 - Călin Georgescu e istorie sau ne va ține în șah până la următoarele alegeri? Analist: „Trebuie să ispășească o pedeapsă cu închisoarea pentru tot răul făcut României”
După zece luni de la izbucnirea scandalului în care România întreagă a aflat cine este candidatul intrat în turul 2 al alegerilor anulate, autoritățile statului au oferit prima reacție...
Procurorii ar putea cere joi arestarea lui Călin Georgescu. Fostul candidat independent la prezidențiale a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat
18.09.2025 10:20 - Procurorii ar putea cere joi arestarea lui Călin Georgescu. Fostul candidat independent la prezidențiale a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat
Procurorii ar putea cere joi, 18 septembrie, arestarea fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat,...
Cum s-au aliniat planetele pentru George Simion. Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu înlătură ultimul obstacol în calea AUR la următoarele alegeri
18.09.2025 03:00 - Cum s-au aliniat planetele pentru George Simion. Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu înlătură ultimul obstacol în calea AUR la următoarele alegeri
Parchetul General a confirmat marți, 16 septembrie, trimiterea în judecată a fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a liderului mercenarilor Horațiu Potra,...
Fost ministru al Justiţiei, felicitări pentru Nicuşor Dan după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. "Am fost ţinta unui atac la securitatea naţională"
17.09.2025 20:06 - Fost ministru al Justiţiei, felicitări pentru Nicuşor Dan după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. "Am fost ţinta unui atac la securitatea naţională"
Alina Gorghiu, deputat PNL și fost ministru al Justiției, consideră că ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar al candidatului Călin Georgescu, este un test de...
George Simion, indignat după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Încearcă să compileze niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”
17.09.2025 14:27 - George Simion, indignat după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Încearcă să compileze niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”
Președintele AUR, George Simion, a reacționat cu indignare după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de...
Analist: „E momentul ca unii politicieni să se întrebe dacă tăcerea lor nu a favorizat războiul hibrid al Rusiei”
17.09.2025 13:50 - Analist: „E momentul ca unii politicieni să se întrebe dacă tăcerea lor nu a favorizat războiul hibrid al Rusiei”
Cristian Hrițuc - consultant politic cu experiență în campaniile electorale din România și Republica Moldova a comentat concluziile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și...
Îmbrânceli la susținerea pentru Călin Georgescu: două persoane amendate după ce au forțat cordonul jandarmilor
17.09.2025 12:35 - Îmbrânceli la susținerea pentru Călin Georgescu: două persoane amendate după ce au forțat cordonul jandarmilor
Au fost tensiuni la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, acolo unde Călin Georgescu s-a prezentat astăzi pentru a semna controlul judiciar. Ca de fiecare dată, simpatizanții AUR și...
Anamaria Gavrilă a lansat un apel către președintele Nicușor Dan, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată: ”Desecretizați ședința CSAT!”
17.09.2025 12:27 - Anamaria Gavrilă a lansat un apel către președintele Nicușor Dan, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată: ”Desecretizați ședința CSAT!”
Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a lansat miercuri, 17 septembrie, un apel către președintele României Nicușor Dan. Gavrilă îi cere șefului statului să...
Călin Georgescu se compară cu Donald Trump după ce a fost acuzat de tentativă de lovitură de stat: „De ce se dorește înlăturarea mea?”
17.09.2025 11:19 - Călin Georgescu se compară cu Donald Trump după ce a fost acuzat de tentativă de lovitură de stat: „De ce se dorește înlăturarea mea?”
Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 17 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul în care este trimis în judecată...
#calin georgescu, #amanare judecare dosar, #propaganda legionara, #Cristian Preda , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cosmar pentru "cea mai frumoasa femeie din lume": "Era dezgustator de beat! Mi-a ruinat complet experienta"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A plecat din Romania si a spus totul. Patronul care "cand vine suparat, fug si sobolanii"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Sănătății promite noi demiteri în cazul copiilor morți la Spitalul "Sf. Maria" din Iași. "Nu exclud nimic"
  2. Cristian Preda, dezamăgit de amânarea judecării dosarului lui Călin Georgescu pentru că magistrații protestează încă. "E clar că sistemul de justiție nu este funcțional"
  3. Spitalul din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie, primise bani prin PNRR pentru a combate infecțiile nosocomiale. Suma uriașă încasată
  4. Cinci dosare ”fierbinți” la reuniunea liderilor UE de la Copenhaga: de la aderarea Ucrainei la activele înghețate ale Rusiei
  5. Insulta preferată a lui Trump dezvăluie mai mult decât își dă seama. "Este o metodă de a insufla frică în oameni pentru a câștiga putere"
  6. Scandal uriaș în țara cu cea mai mare rată de cancer de piele, după ce au fost retrase de la vânzare mai multe creme de protecție solară. Neregulile grave descoperite
  7. Vaccinarea împotriva HPV devine gratuită până la vârsta de 26 de ani. Rata cancerului de col uterin în România, cea mai mare din UE
  8. Plângere la Parchet în cazul micuților decedați la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași: ”Avem acolo 10 copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu 7”
  9. Noi informații șocante în cazul copiilor morți la spitalul din Iași, din cauza unei infecții. Ministerul promite că va dezvălui raportul Corpului de Control
  10. Cum a furat o bandantă româncă peste 300.000 de euro de la pensionara de care trebuia să aibă grijă. „Am trăit ca într-o închisoare”