Cristian Preda, dezamăgit de amânarea judecării dosarului lui Călin Georgescu pentru că magistrații protestează încă. "E clar că sistemul de justiție nu este funcțional"

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat marți, 30 septembrie, judecarea dosarului în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, considerând că procesul nu reprezintă o urgență.

Pentru că magistrații se află în perioada unui protest, sunt judecate doar dosarele care vizează drepturi și libertăți, precum arestările preventive sau prelungirile măsurilor preventive.

Politologul Cristian Preda i-a atacat miercuri, 1 octombrie, pe justițiabili într-o postare pe Facebook, pentru decizia dezamăgitoare a amânării judecării dosarului.

Preda crede că "dacă judecarea celei mai grave încălcări a legii poate fi amânată, e clar că sistemul de justiție nu este funcțional".

"Procurorul general Florența a prezentat dosarul lui Călin Georgescu, afirmând că e cel mai grav caz înregistrat după 1989, dar judecătorii de la sectorul 1 au amânat procesul, zicând că nu e nimic urgent.

Dacă judecarea celei mai grave încălcări a legii poate fi amânată, e clar că sistemul de justiție nu este funcțional", a scris politologul pe rețeaua de socializare.

În acest dosar, Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie, cu interdicții stricte privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Pentru aceste acuzații ar putea să primească închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

Pe lângă acest dosar, Georgescu mai este cercetat și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage pedepse de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă. În total, procurorii Parchetului General au trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind inițiat după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.

