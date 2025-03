De ce tace Călin Georgescu – Expert: „Este un tip care se visează Mesia pe pământ”

Călin Georgescu, fost candidat la președinția României și promotor al unei viziuni suveraniste, pare să fi decis să se retragă strategic din spațiul public. În ziua invalidării candidaturii sale la CCR, Georgescu a transmis un mesaj susținătorilor săi, prin care i-a îndemnat să aleagă un candidat după „cum le dictează conștiința”. Și cam atât. Abordarea sa a fost precaută până în prezent și nu și-a arătat susținerea pentru niciun candidat rămas în cursă, deși s-a afișat anterior cu George Simion și Anamaria Gavrilă, sugerând un proiect comun.

Observatorii politicii interne spun că tăcerea lui poate fi interpretată fie ca un semn că nu este niciun alt candidat compatibil cu viziunea sa, fie precum un plan de a păstra suspansul până în apropierea scrutinului prezidențial ori o manevră care vizează menținerea unei poziții de forță pentru viitor.

Pe de altă parte, analiștii consideră că profilul lui Călin Georgescu, unul conturat cu o energie de salvator al națiunii, indică o tendință către poziționarea ca figură providențială. Acest tip de lideri, care se consideră esențiali pentru destinul țării, preferă adesea momentele de retragere decât să-și arate sprijinul pentru altcineva.

Politologul Cristian Hrițuc este de părere că Georgescu se concentrează pe o etapă delicată a vieții sale, privitoare la libertatea fizică, având în vedere dosarele penale stufoase pe care le are, cu acuzații grave, printre care instigarea la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Această ipoteză ar putea explica o abordare precaută, menită să evite expunerea excesivă într-un moment vulnerabil.

Nu consideră demn alt personaj să ajungă de nivelul lui

Motivele exacte ale tăcerii lui Călin Georgescu rămân necunoscute, deocamdată, însă contextul politic actual sugerează că această absență nu este întâmplătoare. Este posibil ca Georgescu să nu vadă pe nimeni demn de susținerea sa, dar la fel de plauzibil este că nu mai are influența necesară pentru a face o diferență.

Analistul politic Cristian Hrițuc, expert care a trecut prin multe campanii electorale și fost consilier prezidențial, a explicat pentru Ziare.com că, dacă Georgescu ar susține un alt candidat, ar recunoaște implicit că altcineva poate reprezenta aceleași valori pe care el le-a clamat în ultimul timp. Iar pentru cineva care s-a poziționat drept un „Mesia” al naționalismului, acest lucru ar fi inacceptabil. Expertul punctează că astfel de figuri politice se definesc prin ideea că doar ele sunt soluția, iar orice alt mesaj de susținere ar diminua această aură.

„În primul rând, cred că Georgescu se gândește la etapa din viața lui care urmează și anume la păstrarea libertății. E foarte clar că are o problemă reală cu acel dosar. Cred că asta e principala lui îngrijorare. Din profilul lui, din cum l-am văzut noi pe Călin Georgescu, este un tip care se visează un Mesia pe pământ și care se consideră extraordinar, un personaj providențial.

De obicei toți acești indivizi nu se uită la alții, ei se văd fără egal și probabil din această poziționare a lui vine și această reținere. Nu consideră demn alt personaj să ajungă la nivelul lui și probabil de aceea nici nu vrea să promoveze pe cineva”, a spus Cristian Hrițuc pentru Ziare.com.

Ultimul mesaj al lui Călin Georgescu

Din 11 martie datează cel mai recent mesaj transmis de Călin Georgescu, imediat după ce a fost anunțată decizia CCR privind respingerea candidaturii sale. Printre vorbele destinate celor care l-au susținut, fostul candidat și-a îndemnat audiența să semneze liste pentru orice candidat consideră, „după cum le dictează conștiința”.

„Acum șase luni, eu v-am chemat la o trezire în conștiință. Asta a fost misiunea mea, explicând și expunând realitatea în care ne aflăm. Misiunea s-a realizat. Poporul român s-a trezit în conștiință pentru a se putea salva. Și este capabil de asta. Cu siguranță nu este misiunea unui om, cu atât mai puțin a mea, de a salva poporul român. Și niciun caz de unul singur nimeni nu ar putea reface ce s-a distrus sau ce au distrus alții în 35 de ani. Misiunea de a schimba în bine aparține unei țări întregi, unui întreg popor, nu unui singur om. De aceea am vorbit permanent despre o chemare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Libertatea presupune ca voi toți să fiți liberi în conștiință.

Alegerile corecte au fost mereu în mâinile și în inimile voastre. Și aici nu mă refer doar la alegerile electorale și la orice fel de alegere. Voi sunteți cei care trebuie să alegeți ce vă doriți pentru viitor și nădăjduiesc din tot sufletul că de acum să o faceți cu toată conștiința voastră.

Consider că misiunea mea a fost îndeplinită. Am expus demonul în toată hidoșenia lui prin tot ceea ce am putut face cu toată ființa mea. Acum, odată ce vezi cum arată iadul, devine alegerea fiecăruia dacă-și face pactul cu diavolul sau dacă rămâne cu credință în Dumnezeu. Împreună am parcurs un drum al Golgotei, am jertfit și am sperat fiecare dintre noi. Pare însă că după 2.000 de ani suntem în continuare în aceeași stare, aceeași oameni.

Ne ducem crucea și ne acceptăm soarta fără să dovedim statornicie în unitatea și în credința noastră, pentru adevăr și pentru dreptate. Totul este așa cum trebuie să fie. Nu e nevoie să fim iuți la judecată și să ne condamnăm unii pe alți. Eu nădăjduiesc totuși că în aceste luni am deschis mințile și sufletele către adevăr, am expus lumea reală în care trăim, dincolo de metafore biblice”, a spus Călin Georgescu în mesajul său din 11 martie 2025.

