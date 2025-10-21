Călin Georgescu nu scapă. Decizia instanței în dosarul în care a fost pus sub control judiciar

Judecătoria Sectorului 1 a prelungit marți, 21 octombrie, controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu, acuzat de promovarea publică a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, menținând restricții privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale..

Călin Georgescu s-a prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, în primul dosar trimis în judecată de Parchetul General, cu speranța că nu îi va mai fi prelungit controlul judiciar. Judecătorii au fost de altă părere și au decis că fostul candidat rămâne sub această măsură și trebuie să se prezinte săptămânal la poliție. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată prin recurs de avocații liderului suveranist.

La ieșire din Judecătoria Sectorului 1, Georgescu a dat o declarație la fel de confuză ca toate cele de până acum.

"Referitor la Curtea de Apel de astăzi, nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii! Trăim o vreme în care dreptatea se lasă așteptată și pe acest considerent un singur lucru, unul singur este mai hidos decât hoția și anume legea fără dreptate", a declarat fostul candidat.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni în două dosare penale. În primul dosar, el se află sub control judiciar cu interdicții privind călătoria în străinătate și postările online cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob, pentru care riscă pedeapsa de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă.

În al doilea dosar, Georgescu este cercetat pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage aceeași limită de pedeapsă. În total, Parchetul General a trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind deschis după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.

