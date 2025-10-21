Călin Georgescu nu scapă. Decizia instanței în dosarul în care a fost pus sub control judiciar

Autor: Daniel Groza
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 13:59
880 citiri
Călin Georgescu nu scapă. Decizia instanței în dosarul în care a fost pus sub control judiciar
Călin Georgescu nu scapă de controlul judiciar FOTO Hepta

Judecătoria Sectorului 1 a prelungit marți, 21 octombrie, controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu, acuzat de promovarea publică a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, menținând restricții privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale..

Călin Georgescu s-a prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, în primul dosar trimis în judecată de Parchetul General, cu speranța că nu îi va mai fi prelungit controlul judiciar. Judecătorii au fost de altă părere și au decis că fostul candidat rămâne sub această măsură și trebuie să se prezinte săptămânal la poliție. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată prin recurs de avocații liderului suveranist.

La ieșire din Judecătoria Sectorului 1, Georgescu a dat o declarație la fel de confuză ca toate cele de până acum.

"Referitor la Curtea de Apel de astăzi, nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii! Trăim o vreme în care dreptatea se lasă așteptată și pe acest considerent un singur lucru, unul singur este mai hidos decât hoția și anume legea fără dreptate", a declarat fostul candidat.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni în două dosare penale. În primul dosar, el se află sub control judiciar cu interdicții privind călătoria în străinătate și postările online cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob, pentru care riscă pedeapsa de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă.

În al doilea dosar, Georgescu este cercetat pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage aceeași limită de pedeapsă. În total, Parchetul General a trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind deschis după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.

Călin Georgescu lansează acuzații de "înaltă trădare" după ieșirea de la proces: "Nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii!”
Călin Georgescu lansează acuzații de "înaltă trădare" după ieșirea de la proces: "Nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii!”
În așteptarea deciziei judecătorilor, în procesul privind prelungirea controlului judiciar, liderul suveraniștilor Călin Georgescu a dat declarații la ieșirea din Judecătoria Sectorului 1....
Zi crucială pentru Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge în fața judecătorilor, în dosarul în care este pus sub control judiciar
Zi crucială pentru Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge în fața judecătorilor, în dosarul în care este pus sub control judiciar
Călin Georgescu se prezintă în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, care vor decide dacă mențin măsura controlului judiciar impusă în februarie, în primul dosar trimis în...
#calin georgescu, #decizie, #instanta, #dosar penal, #control judiciar , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Uitati de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi si mai adanc inima Rusiei: "Romania colaboreaza la racheta asta"
DigiSport.ro
A facut-o! Dupa 6 ani de relatie, s-a casatorit cu "cea mai frumoasa femeie de pe planeta". Simona Halep a reactionat
DigiSport.ro
A inceput demantelarea unei retele internationale de trucare de meciuri! Arestari si in Romania

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Raluca Turcan, acuzații dure la adresa PSD. Fosta ministră susține că social democrații sabotează guvernul și sprijină acțiunile AUR
  2. Călin Georgescu nu scapă. Decizia instanței în dosarul în care a fost pus sub control judiciar
  3. Președintele Nicușor Dan a felicitat-o pe Takaichi Sanae, prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei. „Țările noastre împărtășesc obiective comune”
  4. Premierul Bolojan s-a întâlnit cu şeful Cancelariei Preşedintelui Republicii Coreea. Despre ce au discutat FOTO
  5. Călin Georgescu și-a amintit de tezaurul dacic și vrea să reaprindă „focul dacopaților”. Un nou îndemn la revoltă: "Popor român, trezește-te! Ridică-te, apără-ți patria!"
  6. Luis Lazarus o părăsește pe Diana Șoșoacă. Și-a făcut partid și are deja primul senator, pe care l-a luat de la PSD
  7. Călin Georgescu lansează acuzații de "înaltă trădare" după ieșirea de la proces: "Nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii!”
  8. Becali dezvăluie cum se chinuia Simion să-l împiedice pe Georgescu să-și pună soția candidată la prezidențiale: "Am fost la `nebunul`, să nu cumva să o pună pe Cristela"
  9. Zi crucială pentru Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge în fața judecătorilor, în dosarul în care este pus sub control judiciar
  10. Ședință crucială după verdictul CCR. Coaliția decide viitorul lui Bolojan