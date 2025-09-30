Ce decizie au luat judecătorii în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară

Ce decizie au luat judecătorii în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară
Călin Georgescu nu a apărut în fața judecătorilor FOTO /Hepta

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat marți, 30 septembrie, pentru a doua oară, judecarea dosarului în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, considerând că procesul nu reprezintă o urgență.

Pentru că magistrații se află în perioada unui protest, vor fi judecate doar dosarele care vizează drepturi și libertăți, precum arestările preventive sau prelungirile măsurilor preventive.

În acest dosar, Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie, cu interdicții stricte privind călătoria în străinătate și postările pe rețelele sociale cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Pe lângă acest dosar, Georgescu mai este cercetat și pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și un grup paramilitar, acuzații care pot atrage pedepse de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă. În total, procurorii Parchetului General au trimis în judecată 22 de persoane implicate, dosarul fiind inițiat după ce membrii grupului lui Potra au fost opriți în trafic în drum spre București.

