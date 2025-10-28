Călin Georgescu face noi declarații bizare: "România va avea mai mulți milionari decât Elveția / Mult dorita pace se va semna la București"

Călin Georgescu, liderul suveraniștilor, s-a prezentat marți, 28 octombrie, la poliție pentru semnarea controlului judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 a decis, săptămâna trecută, prelungirea măsurii cu încă 60 de zile. Decizia instanței nu este definitivă și a fost contestată de Georgescu, Tribunalul București urmând să analizeze pe 30 octombrie dacă măsura preventivă se menține.

La ieșirea din secția de poliție, Georgescu a dat declarații pe mai multe teme. S-a comparat cu președintele Nicușor Dan și a explicat de ce șeful statului este huiduit, în timp ce el este aclamat.

“Nu mă consider un om politic, ci un om al credinței, dar într-adevăr m-a întrebat și pe mine un prieten, zilele trecute, de ce Nicușor, pe unde merge, este huiduit de oameni, în timp ce eu sunt îmbrățișat de oameni. Cred că probabil așa este, oamenii au început să realizeze că au fost mințiți, au fost furați și au fost umiliți” a spus Georgescu.

Acesta nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor, ci a spus că are un mesaj, cu trei puncte, de transmis.

În prima parte, s-a referit la vizita conducerii SUA la Ierusalim.

“Săptămâna trecută i-am văzut pe președintele, vicepreședintele și secretarul de stat al Statelor Unite cum au fost, unul după altul, la Ierusalim, iar poza cu vicele Vance în genunchi, rugându-se la Sfântul Mormânt, a făcut înconjurul lumii. Observ cu inima plină imensul respect pe care conducerea SUA îl acordă Ierusalimului și religiei creștine în particular”, a spus fostul candidat la prezidențiale.

Călin Georgescu, salvatorul economiei

Apoi s-a referit la economia românească și la cum o va salva, spunând că România va avea mai mulți milionari decât Elveția.

"Prioritate de rang zero trebuie să fie și va fi, vă asigur, susținerea și încurajarea mediului de afaceri românesc. Vom conta pe scena internațională când în România nu va mai fi o mână de oligarhi, ci va avea mai mulți milionari decât Elveția. O societate curată și prosperă își trage seva din mediul de afaceri autohtone. De aceea spun că acest capital românesc trebuie să fie dominant, să aibă o dominare covârșitoare pe piața autohtonă, iar piața să fie cu adevărat liberă, nu cum este azi. Economia este la pământ pentru că exportăm volum mare cu preț mic și importăm un volum mic cu adaos mare. Exportăm grâu românesc de cea mai mare calitate, la preț mic, și importăm produse de panificație, de o calitate discutabilă, la un preț mare.

Românii nu sunt săraci, sunt mințiți și furați. Pe vremuri, grâul românesc oferea hrană întregii Europe. Pe vremuri eram eminamente agricoli, acum suntem eminamente ridicoli. Umorul românesc nu are limite: am auzit că inteligența alerga după actualii guvernanți, dar ei au fost mai rapizi", a declarat Georgescu.

Laude pentru Trump și Putin

Fostul candidat a mai afirmat că tratatul de pace pentru Ucraina se va semna la București.

"Țin să salut eforturile pentru pace depuse de președinții Trump și Putin. Sunt convins că prin înțelepciune, rațiune și pragmatismul lor vor triumfa. Și mai am convingerea că marea și mult dorita pace în regiunea NATO se va semna la București. Ceea ce este bine va urma de acum încolo", a mai spus Georgescu

Aflat sub control judiciar, Georgescu trebuie să respecte mai multe restricții, inclusiv interdicția de a părăsi țara fără aprobarea autorităților și limitări privind postările pe rețelele sociale. Fostul candidat a declarat, la ieșirea din instanță, că „dreptatea se lasă așteptată” și a criticat decizia.

Călin Georgescu este cercetat în două dosare penale. În primul, este acuzat de promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, pentru care riscă între șase luni și trei ani de închisoare sau amendă. În al doilea dosar, el este anchetat pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și alte persoane, după ce membrii grupului au fost opriți în trafic în drum spre București.

Până la pronunțarea Tribunalului București, toate condițiile controlului judiciar trebuie respectate, inclusiv prezentarea săptămânală la poliție.

