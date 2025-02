Noi declarații controversate ale lui Călin Georgescu. Vrea reducerea impozitelor și taxelor sau chiar anularea lor pentru anumite categorii de români

Călin Georgescu vrea taxe zero pentru antreprenori FOTO Hepta

Într-un interviu acordat lui Liviu Mihaiu, în cadrul podcastului „La REZISTANS”, Călin Georgescu și-a expus viziunea asupra dezvoltării României, subliniind importanța educației, a familiei și a unor reforme economice fundamentale.

Fostul candidat la președinția României a discutat despre valorile care pot constitui baza unei societăți sănătoase și despre modul în care acestea pot fi susținute de stat.

„Bogăția acestei țări constă în oameni și educație. Deci aici este piesa de rezistență. Iar educația nu trebuie confundată cu școala, este altceva. În momentul în care întărești familia, familia creștină, familia tradițională, așa cum o vedeți că o face președintele Trump, este cel mai important semnal, în sfârșit, după atâta timp,” a declarat Georgescu, adăugând că după această poziționare a lui Trump au scăzut și atacurile la adresa sa.

Despre educație, Georgescu a punctat esența celor „șapte ani de acasă”, care sunt fundamentali în formarea unei națiuni. „Cert este un lucru: aici este baza. Familia aceea trebuie să fie liniștită. Să stea cât mai mult împreună tata și mama cu copiii. Evident, aici vorbim doar de două sexe, cum spune și președintele Trump. Femeie și bărbat și nu altceva, și cu asta s-a închis totul,” a adăugat el.

Georgescu a mai spus că este necesar un sistem de sprijin pentru părinți. „Este nevoie să-i dai mamei cel puțin tot sprijinul necesar din partea statului, tot ce există. Ea să poată să fie liniștită, iar tatăl să câștige din plin ca să poată să-și întrețină familia. În plus, mai ales pe fondul căderii demografice, vorbim de educație. Este nevoie să avem ajutoare în plus la această înțelegere a ceea ce înseamnă coloana vertebrală a societății, și anume, pentru un copil, 25% taxe și impozite reduse, iar pentru doi copii, neapărat 50%,” a explicat el.

Anularea taxelor pentru IMM-uri

Georgescu vede o reducere sau chiar anularea taxelor în contextul falimentului multor IMM-uri. „Deci toate aceste lucruri trebuie puse sub o cupolă de gândire la nivel național și vă pot da câteva indicii. Știți strategia, cât am vorbit despre strategia aceea din 2008, făcută cu participare publică mare la vremea respectivă, aproape de neimaginat pentru România, dar am făcut-o și cu elemente foarte bune, de altfel. Ea, însă, poate să fie o strategie pe o singură pagină, să știți. Și vă pot da câteva indicii pe care le-am avut tot timpul întipărite în minte pentru România:

Unu, legi simple, pe înțelesul tuturor. Trebuie să faci ceva în care lumea să înțeleagă, nu să interpreteze. Că toată lumea interpretează, ați văzut cum e.

Doi, funcționari publici profesioniști, dedicați... care să pună în aplicare aceste legi.

Al treilea lucru sunt taxe și impozite mici sau anulate pentru câțiva ani, ca lumea să se poată dezvolta, ca țara să se dezvolte, în special românii care sunt peste granițe. Ca el să vină aici, tu cel puțin pentru trei ani trebuie să fii scutit de impozite.

Al patrulea lucru trebuie să fie o monedă sigură și stabilă. De la monedă pleacă totul. Și ea să aibă acoperire în aur, în special. Nu cum este acum", a mai spus Georgescu.

