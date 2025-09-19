Un istoric desființează ”noul tip de dezinformare” prin exemplul lui Călin Georgescu: ”Invers de cum se făcea în perioada sovietică”

Dezinformarea din 2025 este fundamental diferită de cea sovietică „clasică”, răspândită în România cu precădere înainte de Revoluția din 1989, consideră istoricul Mădălin Hodor, într-o analiză publicată vineri, 19 septembrie. Pentru a-și ilustra ideea, specialistul a folosit exemplul dezinformării legate de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, trimis recent în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

„Noul tip de dezinformare are o schemă foarte simplă. Se pornește de la o afirmație falsă, care este prezentată drept adevăr de necontestat. Pe baza acestui fals se construiește o interpretare, care este logică și are darul de a convinge auditoriul. Astfel, publicul țintă este direcționat să accepte dezinformarea ca fiind adevăr, pornind de la logica argumentului ulterior și nu de la premisa falsă”, a explicat istoricul Mădălin Hodor pe Facebook.

Specialistul consideră că un exemplu relevant ține de încercările de a propaga ideea că fostul candidat Călin Georgescu nu ar fi avut vreun interes de a organiza o lovitură de stat după primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

„Exemplu: Cum putea Călin Georgescu să organizeze o lovitură de stat, din moment ce el câștigase turul unu al alegerilor și era favorit pentru turul doi? Este logic că nu ar fi avut niciun interes să răstoarne ordinea constituțională, din moment ce era foarte aproape să ajungă președinte. Nu? Desigur că da, spune publicul țintă. Are logică, deci iată încă o dovadă de lipsă de consistență a rechizitoriului”, scrie istoricul Mădălin Hodor.

Premisa falsă poate păcăli, indiferent de argumentația logică

„În realitate, Georgescu a încercat lovitura de stat în forță DUPĂ ce CCR a anulat turul întâi al alegerilor, adică DUPĂ ce a realizat că nu are nicio șansă de a ajunge președinte prin manipularea alegerilor. Deci premisa este total falsă”, spune istoricul.

Mădălin Hodor notează și diferența dintre „noul tip de dezinformare” și cel sovietic.

„Cam așa se face astăzi dezinformarea. Invers de cum se făcea în perioada sovietică. Atunci se pornea de la un adevăr care era distorsionat, acum se pornește de la o minciună argumentată logic”, conchide istoricul.

