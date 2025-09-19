Un istoric desființează ”noul tip de dezinformare” prin exemplul lui Călin Georgescu: ”Invers de cum se făcea în perioada sovietică”

Autor: Eugen Porojan
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 08:35
250 citiri
Un istoric desființează ”noul tip de dezinformare” prin exemplul lui Călin Georgescu: ”Invers de cum se făcea în perioada sovietică”
Călin Georgescu FOTO Facebook/ Călin Georgescu

Dezinformarea din 2025 este fundamental diferită de cea sovietică „clasică”, răspândită în România cu precădere înainte de Revoluția din 1989, consideră istoricul Mădălin Hodor, într-o analiză publicată vineri, 19 septembrie. Pentru a-și ilustra ideea, specialistul a folosit exemplul dezinformării legate de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, trimis recent în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

„Noul tip de dezinformare are o schemă foarte simplă. Se pornește de la o afirmație falsă, care este prezentată drept adevăr de necontestat. Pe baza acestui fals se construiește o interpretare, care este logică și are darul de a convinge auditoriul. Astfel, publicul țintă este direcționat să accepte dezinformarea ca fiind adevăr, pornind de la logica argumentului ulterior și nu de la premisa falsă”, a explicat istoricul Mădălin Hodor pe Facebook.

Specialistul consideră că un exemplu relevant ține de încercările de a propaga ideea că fostul candidat Călin Georgescu nu ar fi avut vreun interes de a organiza o lovitură de stat după primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

„Exemplu: Cum putea Călin Georgescu să organizeze o lovitură de stat, din moment ce el câștigase turul unu al alegerilor și era favorit pentru turul doi? Este logic că nu ar fi avut niciun interes să răstoarne ordinea constituțională, din moment ce era foarte aproape să ajungă președinte. Nu? Desigur că da, spune publicul țintă. Are logică, deci iată încă o dovadă de lipsă de consistență a rechizitoriului”, scrie istoricul Mădălin Hodor.

Premisa falsă poate păcăli, indiferent de argumentația logică

„În realitate, Georgescu a încercat lovitura de stat în forță DUPĂ ce CCR a anulat turul întâi al alegerilor, adică DUPĂ ce a realizat că nu are nicio șansă de a ajunge președinte prin manipularea alegerilor. Deci premisa este total falsă”, spune istoricul.

Mădălin Hodor notează și diferența dintre „noul tip de dezinformare” și cel sovietic.

„Cam așa se face astăzi dezinformarea. Invers de cum se făcea în perioada sovietică. Atunci se pornea de la un adevăr care era distorsionat, acum se pornește de la o minciună argumentată logic”, conchide istoricul.

Călin Georgescu e istorie sau ne va ține în șah până la următoarele alegeri? Analist: „Trebuie să ispășească o pedeapsă cu închisoarea pentru tot răul făcut României”
Călin Georgescu e istorie sau ne va ține în șah până la următoarele alegeri? Analist: „Trebuie să ispășească o pedeapsă cu închisoarea pentru tot răul făcut României”
După zece luni de la izbucnirea scandalului în care România întreagă a aflat cine este candidatul intrat în turul 2 al alegerilor anulate, autoritățile statului au oferit prima reacție...
Procurorii ar putea cere joi arestarea lui Călin Georgescu. Fostul candidat independent la prezidențiale a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat
Procurorii ar putea cere joi arestarea lui Călin Georgescu. Fostul candidat independent la prezidențiale a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat
Procurorii ar putea cere joi, 18 septembrie, arestarea fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat,...
#calin georgescu, #dezinformare, #alegeri anulate, #lovitura stat, #Madalin Hodor, #calin georgescu trimis judecata , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nu a vrut sa mai traiasca". Dezvaluirea facuta dupa moartea lui Florin Marin
Digi24.ro
Ce se intampla in PSD: supraveghere, presiuni, intimidari si amenintari. "Nu este inca un moment de asumare publica"
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. "Ucigasii tacuti" care te trag in larg

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un istoric desființează ”noul tip de dezinformare” prin exemplul lui Călin Georgescu: ”Invers de cum se făcea în perioada sovietică”
  2. EriKa Kirk, numită în locul soțului său asasinat. Ce funcție va ocupa văduva în organizația lui Charlie Kirk
  3. Ofensiva Israelului în Gaza City anihilează șansele de supraviețuire ale ostaticilor, transmite Hamas
  4. Talibanii au decis interzicerea cărților scrise de femei în universități. Alte 18 discipline eliminate pentru că încalcă „principiile Sharia”
  5. Trump, nou atac în lupta cu banca centrală. Cum vrea președintele SUA să preia controlul Consiliului Guvernatorilor Federal Reserve
  6. Democrații americani vor o lege nouă care să protejeze libertatea de exprimare, în timp ce Trump accelerează războiul cu presa: ”Asta nu este America”
  7. Pericolul care pândește Occidentul după asasinarea lui Charlie Kirk: „Se poate genera o reacție în lanț”
  8. Diplomația regelui Charles ce poate schimba istoria Rusiei. Mesajul crucial dat lui Trump, care-l va răpune pe Putin VIDEO
  9. Mutarea lui Trump cu NATO din Europa lovește neașteptat SUA: Turnură dramatică în 2 țări vestice, atu pentru Putin
  10. Putin e diabolic, a pus mâna pe o hartă secretă: Cea mai mare putere militară a Europei, în pericol VIDEO