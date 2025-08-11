Călin Georgescu, dezlănțuit împotriva puterii: "Cu înțelepciune ar trebui să luăm aminte, sistemul s-a deconspirat și asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă"

Călin Georgescu s-a prezentat la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar, în fața unui număr de zeci de susținători și cu o prezență masivă a forțelor de ordine. Procurorii i-au cerut să semneze în fiecare luni, schimbând ziua de miercuri.

Un număr de zeci de susținători ai lui Călin Georgescu l-au așteptat la sediul IPJ Ilfov. Totodată, un număr mare de jandarmi a fost prezent. La ieșirea din postul de poliție, Călin Georgescu a făcut declarații.

”Cu înțelepciune ar trebui să luăm aminte, cel puțin din data de 6 decembrie anul trecut, sistemul s-a deconspirat și asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă, adevărul așteaptă, iar minciuna fură realitatea.

Așa că eu amintesc de vorbele marelui Abraham Lincoln: Poți minți câțiva oameni tot timpul și toți oamenii o perioadă, dar nu poți minți toți oamenii tot timpul. Și pe acest fond sistemul politic românesc a adoptat democrația de fațadă, în goana lor teribilă după bani și putere, însă nu a înțeles că sufletul democrației este suflet creștin, adică cel al sacrificiului în favoarea obștii, de care niciun politician român nu a fost atins.

De altfel, sincer vorbind, într-o discuție de 5 minute cu un politician român te vindeci de democrație.

Se dau legi prin care femeilor însărcinate în România și mamelor cu copii li se fură asigurările de sănătate și alocațiile. Statul jefuiește prin impozitare până și pe cei nenăscuți. Chemarea de a fi mamă și chemarea de a fi părinți nu stă în decizia unui pseudocult sau unui analfabet spiritual. Oricum însă, mamele cu copii, pensionarii, tinerii nu au fost părtași la hoția de 35 de ani, dar sunt obligați astăzi să plătească furtul oribil al acestui sistem politic mizerabil și trădător, evident în complicitate cu un Occident degenerat și torționar. Cert este că în România astăzi nu se mai plătesc impozite pe o viață demnă, ci pe puținul pe care sau prin care oamenii supraviețuiesc.

Adică jugul acesta fiscal-bugetar, total absurd. Și îmi aduce aminte de o zicală a lui Păstorel Teodoreanu care spunea așa că din Arad până la Iași se resimte lipsa sării, fiindcă tot mai mulți ognași au ajuns în fruntea țării", a spus Georgescu.

Ads