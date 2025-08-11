Călin Georgescu, dezlănțuit împotriva puterii: "Cu înțelepciune ar trebui să luăm aminte, sistemul s-a deconspirat și asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă"

Autor: Daniel Groza
Luni, 11 August 2025, ora 10:40
482 citiri
Călin Georgescu, dezlănțuit împotriva puterii: "Cu înțelepciune ar trebui să luăm aminte, sistemul s-a deconspirat și asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă"
Călin Georgescu a semnat controlul judiciar FOTO captură video Facebook /Suceavalive.ro

Călin Georgescu s-a prezentat la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar, în fața unui număr de zeci de susținători și cu o prezență masivă a forțelor de ordine. Procurorii i-au cerut să semneze în fiecare luni, schimbând ziua de miercuri.

Un număr de zeci de susținători ai lui Călin Georgescu l-au așteptat la sediul IPJ Ilfov. Totodată, un număr mare de jandarmi a fost prezent. La ieșirea din postul de poliție, Călin Georgescu a făcut declarații.

”Cu înțelepciune ar trebui să luăm aminte, cel puțin din data de 6 decembrie anul trecut, sistemul s-a deconspirat și asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă, adevărul așteaptă, iar minciuna fură realitatea.

Așa că eu amintesc de vorbele marelui Abraham Lincoln: Poți minți câțiva oameni tot timpul și toți oamenii o perioadă, dar nu poți minți toți oamenii tot timpul. Și pe acest fond sistemul politic românesc a adoptat democrația de fațadă, în goana lor teribilă după bani și putere, însă nu a înțeles că sufletul democrației este suflet creștin, adică cel al sacrificiului în favoarea obștii, de care niciun politician român nu a fost atins.

De altfel, sincer vorbind, într-o discuție de 5 minute cu un politician român te vindeci de democrație.

Se dau legi prin care femeilor însărcinate în România și mamelor cu copii li se fură asigurările de sănătate și alocațiile. Statul jefuiește prin impozitare până și pe cei nenăscuți. Chemarea de a fi mamă și chemarea de a fi părinți nu stă în decizia unui pseudocult sau unui analfabet spiritual. Oricum însă, mamele cu copii, pensionarii, tinerii nu au fost părtași la hoția de 35 de ani, dar sunt obligați astăzi să plătească furtul oribil al acestui sistem politic mizerabil și trădător, evident în complicitate cu un Occident degenerat și torționar. Cert este că în România astăzi nu se mai plătesc impozite pe o viață demnă, ci pe puținul pe care sau prin care oamenii supraviețuiesc.

Adică jugul acesta fiscal-bugetar, total absurd. Și îmi aduce aminte de o zicală a lui Păstorel Teodoreanu care spunea așa că din Arad până la Iași se resimte lipsa sării, fiindcă tot mai mulți ognași au ajuns în fruntea țării", a spus Georgescu.

Marian Godină, mesaj pentru susținătorii lui Georgescu: ”D-aia o duceți rău, că sunteți non-stop pe internet "ânloc" să mergeți la muncă”
Marian Godină, mesaj pentru susținătorii lui Georgescu: ”D-aia o duceți rău, că sunteți non-stop pe internet "ânloc" să mergeți la muncă”
Polițistul Marian Godină, cunoscut pentru luările sale de poziție pe teme de interes public, le transmite un mesaj susținătorilor lui Călin Georgescu, despre care afirmă că, periodic, îi...
Nicu Ștefănuță: „Tătucul a murit. Cu ce vom umple acea nevoie acum?”
Nicu Ștefănuță: „Tătucul a murit. Cu ce vom umple acea nevoie acum?”
Vicepreședinte Parlamentului European Nicu Ștefănuță spune că prin anii '90 Ion Iliescu a fost zidul împotriva schimbării acestei țări. Tot Ștefănuță precizează că Iliescu a fost...
#calin georgescu, #declaratii, #control judiciar , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: "Ar fi un scenariu devastator si pentru Romania"
a1.ro
Cum arata ispita Andrusca inainte sa isi puna implant fesier. Imagine rara cu ea inainte de interventia estetica
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu si i-a decis soarta dupa meciul cu Unirea Slobozia

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primarul Capitalei anunță economii de 4 milioane de lei anual, după reducerea indemnizațiilor de la vârful companiilor municipale
  2. Alina Mungiu Pippidi: „Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe”. Dezvăluiri despre relația cu Traian Băsescu
  3. Călin Georgescu, dezlănțuit împotriva puterii: "Cu înțelepciune ar trebui să luăm aminte, sistemul s-a deconspirat și asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă"
  4. Cheltuielile publice cresc, iar Guvernul Bolojan ignoră o cale importantă de reducere a lor, avertizează un economist
  5. Ciolacu și-a pierdut definitiv fieful. Primarul Buzăului se alătură aripii Corlățean din PSD, care vrea schimbarea actualei conduceri a partidului
  6. Ce spune premierul Ilie Bolojan despre repunerea în drepturi a fostului președinte Traian Băsescu. Klaus Iohannis nu a primit reședința renovată pentru el
  7. Decizia PSD dacă rămâne sau nu la guvernare - Momentul 0 în coaliție: Când va fi făcut anunțul
  8. Maia Sandu spune că a petrecut „un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de președintele României, Nicușor Dan”, aflat cu familia în Moldova
  9. Se teme Ilie Bolojan că PSD va ieși de la guvernare? Nota pe care premierul o dă coaliției
  10. Ilie Bolojan, despre primăriile „falimentare”: „S-au comportat în mod iresponsabil, nu este normal să nu-ți încasezi impozitele pentru a fi cel mai popular primar”