Călin Georgescu dezminte orice legătură cu o schemă de fraudă majoră pe Internet. "Folosește ilegal numele și imaginea mea, fără consimțământ"

Luni, 08 Septembrie 2025, ora 10:08
Călin Georgescu a transmis un mesaj public prin care precizează că nu are nicio legătură cu site-ul calingeorgescuinvest.eu și că acesta folosește ilegal numele și imaginea sa. În postarea sa, Georgescu afirmă: „Nu am nicio legătură cu site-ul calingeorgescuinvest.eu. Folosește ilegal numele și imaginea mea, fără consimțământ, în scopuri financiare, inclusiv o fotografie trucată.”

El a semnalat mai multe nereguli constatate pe site.

"Am constatat următoarele ilegalități:

1. Site-ul se prezintă „Călin Georgescu Invest”, dar în Politica de confidențialitate figurează o altă firmă (Sorin Constantinescu Invest), ceea ce creează o identitate nu doar falsă, ci și confuză.

2. Se utilizează date și imagini false.

3. Lipsesc mecanisme transparente privind prelucrarea datelor personale.

Cu sprijinul avocaților mei am întreprins toate demersurile legale în vederea stopării acestor practici ilegale și în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate”, transmite Georgescu.

Fostul candidat a făcut și un apel public: „Vă recomand cu tărie: NU transmiteți date personale. NU efectuați plăți sau investiții pe acest site.”

