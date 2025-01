Dezvăluiri incredibile despre legăturile lui Călin Georgescu cu fosta Securitate. Ar fi făcut parte din rețeaua spionului infiltrat în NATO. "În 1986, a învățat la New York și Londra"

Călin Georgescu are un trecut tenebros Foto: Hepta

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a afirmat într-un interviu acordat publicației Maszol că Călin Georgescu, autointitulatul candidat anti-sistem, este de fapt un "om al vechiului sistem". Potrivit lui Hunor, Georgescu a făcut parte din rețeaua Caraman, având legături cu Mircea Malița, un cunoscut diplomat și mentor al său. Hunor a declarat:

„Eu am văzut următorul lucru și cred următorul lucru despre asta. Pe de o parte, ce am spus la început, că în spatele lui Georgescu se află o rețea de rezerviști care acoperă societatea în toate direcțiile, și aceștia și-au căutat un candidat, și au mobilizat. Pe de altă parte, în mod evident a fost acolo acel om care s-a prezentat ca anti-sistem, deși el este omul vechiului sistem, el nu este anti-sistem, el este omul vechiului sistem, întrucât el în 1986 (în perioada comunistă – n.red.) a învățat la New York și Londra, ceea ce nu a fost posibil pentru oricine, și este evident că a aparținut acelei rețele în mod dovedit, el a și declarat că mentorul său a fost Mircea Malița, care Malița poate fi descris prin rețeaua Caraman.”, arată G4Media.

Kelemen Hunor a explicat că Mircea Malița a avut legături strânse cu Mihai Caraman, fostul șef al SIE și un agent dublu care a lucrat pentru regimul comunist din România și pentru KGB. Caraman a pătruns în NATO în anii '50-'60 și a furnizat informații către KGB, ceea ce a dus la un scandal internațional. Hunor a subliniat că legăturile lui Georgescu cu această rețea sunt clare și demonstrabile.

Georgescu a fost un apropiat al lui Mircea Malița, iar în mai multe ocazii, acesta a recunoscut că Malița i-a fost mentor. „Eu l-am avut și îl recunosc de-a pururi pe Mircea Malița. El a fost, vedeți cum a fost viața, a fost secretarul lui Sadoveanu (fostul scriitor și politician Mihail Sadoveanu, n.red.), când Sadoveanu era la secretariatul nostru ONU de la New York și eu am devenit secretarul lui Mircea Malița când era pe aceeași poziție, m-ați înțeles? Era omul care forma deja diplomați la vremea respectivă,” a spus Călin Georgescu într-un podcast.

În contextul actualei sale candidaturi, Kelemen Hunor a mai adăugat: „faptul că ei au cumpărat mai devreme mii de profile fake pe Tik-tok, și pe care le-au folosit, arată doar faptul că ei au stăpânit și din punct de vedere technic acest domeniu. Eu cred că partea cea mai importantă a problemei a fost aici, acasă la noi. Că acest fapt a fost ajutat și de alții prin diferite comentarii, prin răspândirea pe Tiktok, pe diferite rețele, acolo s-a dovedit că au fost boți, roboți, comentarii, acțiuni care au fost din afara României, dar în principiu, prima problemă a fost în România.”

Kelemen Hunor a criticat, de asemenea, implicarea instituțiilor statului și lipsa de reacție față de ideile promovate de Georgescu, care, în opinia sa, „răspândește ideile Gărzii de Fier, ale legionarilor și extremei drepte, ideile care retrezesc cele mai negre perioade ale secolului XX, pe care și le asumă și susține.”

În ceea ce privește anularea alegerilor prezidențiale, Kelemen Hunor a spus: „nici eu nu am mai multe informații. Eu consider această situație o greșeală imensă a președintelui statului, care ar trebui să vorbească despre asta. Nicăieri în lume, serviciile secrete nu vorbesc. Acum aici avem reguli scrise și nescrise ale acestei lumi, nu de la ei trebuie să așteptăm răspunsul pentru opinia publică. Din partea lor nu se va întâmpla așa ceva.”

Hunor a mai subliniat faptul că „președintele statului ar trebui să vorbească despre asta, pentru că el este cel ales în mod direct, lui îi sunt subordonate serviciile secrete, acele servicii care îl informează pe președinte despre tot, el trebuie să știe despre tot, și bineînțeles el ar trebui să explice societății ce s-a întâmplat.”

