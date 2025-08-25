Mihai Călin critică dur discursul naționalist al lui Călin Georgescu: ”Creștinismul nostru național e, de fapt, fascism. Sergiu Nicolaescu, un nenorocit” VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Luni, 25 August 2025, ora 15:32
1288 citiri
Actorul Mihai Călin a criticat dur discursurile naționaliste care nu se bazează pe istoria reală a românilor. El consideră că regizorul Sergiu Nicolaescu a jucat un rol important în distorsionarea istoriei, prin filmele sale populare care l-au transformat pe mareșalul Ion Antonescu din criminal de război în „unul dintre eroii neamului românesc” și că „l-a ridicat în slăvi pe Ceaușescu”.

În cadrul Estivalului de teatru, o serie de întâlniri cu membrii comunității „Mergem la teatru”, Mihai Călin a explicat de ce unii români sunt mai ușor de manipulat ca alții.

„Cred că. dacă nu știi istorie. nu prea știi ce se întâmplă cu tine și nu ai niciun fel de reper, ești foarte ușor de manipulat. De exemplu, oamenii care se uită la Călin Georgescu. Eu, dacă mă uit la 30 de secunde, pot să vă spun că e discurs legionar. Tot ce înseamnă naționalist, Dumnezeu, neamuri strămoșești... Poporul român e poporul mântuit... asta nu e creștinism. Nu există așa ceva (...). Nu suntem educați, nu s-a investit în educație și am ajuns așa (...) Creștinismul nostru național e, de fapt, fascism!”, a declarat Mihai Călin la Teatrul Apollo 111.

Unul dintre cei care au contribuit la percepția istorică a liderilor este chiar regizorul Sergiu Nicolaescu, spune actorul.

„Poporul român a învățat istorie din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Un nenorocit! Un orgolios și un plin de el care a profitat enorm, a copiat filmele polițiste din Franța și din Italia, a făcut protocronism istoria, l-a ridicat în slăvi pe Ceaușescu și l-a făcut pe Antonescu unul dintre eroii neamului românesc. Că Antonescu a fost, de fapt, un criminal de război! Din cauza lui au murit sute de mii de soldați români!”, a mai spus Mihai Călin.

Estivalul de teatru este un festival de teatru pe timpul verii, creat cu și pentru membrii grupului ”Mergem la teatru”. Grupul care are în prezent 66.000 de membri a fost fondat în 2020 de Laura Ivăncioiu și este moderat în ideea de a crește o comunitate de iubitori de teatru, dornici să învețe și să schimbe opinii, să fie flexibili și să aibă dubii mai degrabă decât certitudini, să pună întrebări mai degrabă decât să pună la zid actori, regizori ori spectacole.

