Călin Georgescu „merge pe mâna legii” în dosarul penal deschis de procurori pe numele său. „Ce se întâmplă în America este definitoriu”

Călin Georgescu a declarat, sâmbătă, despre dosarul în care este inculpat, că el în continuare are speranţa în magistraţii români şi are speranţă în CCR.

”Deci, eu în continuare merg pe linia legii”, a precizat el.

Călin Georgescu a fost întrebat după ce a participat la protest despre acuzaţiile care i se aduc în dosarul deschis de procurori.

”Eu în continuare am speranţa în magistraţii români, în procurori. Aşa cum aţi văzut, am speranţă în Curtea Constituţională. Dacă se restabileşte ordinea constituţională, lucrurile merg bine. Deci, eu în continuare merg pe linia legii. Indiferent, ceea ce am văzut până acum, continui să sper că există demnitate în această instituţie care a făcut foarte mult rău”, a spus candidatul independent.

Despre demersurile pe care le-a făcut la nivel internaţional, privind anularea alegerilor, Georgescu a declarat: ”Rămâne de văzut. Nu s-au încheiat lucrurile şi ce se întâmplă în America este definitoriu”

