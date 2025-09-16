Călin Georgescu se vedea președintele României încă de acum 6 ani. Noi informații din rechizitoriu

O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i interceptate convorbirile telefonice pentru favorizarea făptuitorului, după ce anchetatorii au aflat că s-a întâlnit cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, care i-a propus postul de ministru al Justiției.

În rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, se arată că, la data de 18 decembrie 2024, la Parchetul General - Secția de urmărire penală, a fost înregistrat un proces-verbal de sesizare din oficiu având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de comunicarea de informații false, faptă presupus comisă de către Călin Georgescu, precum și favorizarea făptuitorului, faptă presupus comisă de către judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara.

Ulterior, pe 14 ianuarie 2025, Parchetul a deschis un dosar penal in rem, iar a doua zi procurorii au cerut și obținut de la Curtea supremă interceptarea comunicațiilor efectuate de pe telefonul judecătoarei Adriana Stoicescu, dar și supravegherea video și audio a acesteia.

De asemenea, procurorii au obținut permisiunea să pătrundă în biroul acesteia de la Curtea de Apel București, pentru a "planta" dispozitive de înregistrat video și audio.

"Prin referatul nr. (...) din data de 05 martie 2025 al PICCJ s-a solicitat încuviințarea, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 5 martie 2025 până la data de 3 aprilie 2025, inclusiv pentru măsurile de supraveghere tehnică constând în: (...) pătrunderea în sediul Curții de Apel Timișoara, camera 258, situat în Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2A, etaj 2, jud. Timiș, în vederea supravegherii video, audio sau prin fotografiere a numitei Stoicescu Adriana Petronela, care își desfășoară activitatea în acest birou, precum și pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice", se precizează în rechizitoriu.

Ads

Ulterior, la 19 august 2025, judecătoarea a fost audiată în calitate de martor, iar în declarația dată în fața anchetatorilor, ea a dezvăluit că, în cursul anului 2019, a fost contactată telefonic de către Georgescu, care a insistat în vederea stabilirii unei întâlniri.

Magistratul a acceptat și, în cadrul întâlnirii, Georgescu i-a propus să intre în politică și să ocupe funcția de ministru al Justiției, ofertă declinată de către judecătoare.

"Martora a mai susținut că nu cunoaște ce probleme judiciare are Călin Georgescu și nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora și nu îl cunoaște pe ofițerul de poliție Ion Negoescu", se arată în documentul Parchetului.

La audieri, judecătoarea a explicat că a mai avut o discuție asemănătoare, tot în anul 2019, dar a refuzat și atunci să intre în politică.

Tot în acest dosar a fost audiată ca martoră o jurnalistă, care discutase la începutul anului 2025 cu judecătoarea despre Călin Georgescu.

Ads

"Fiind audiată în calitate de martor, la data de 22 august 2025, Petrovici Georgeta Cătălina a menționat că o cunoaște pe judecătoarea Stoicescu Adriana de foarte mulți ani și au colaborat de multe ori prin prisma profesiei pe care o are martora, aceea de jurnalist. Martora a mai precizat că, în data de 14 februarie 2025, s-a întâlnit cu judecătoarea Stoicescu Adriana la o cafenea, pentru o discuție amicală, iar printre subiectele abordate au fost și candidatura lui Georgescu Călin și anularea alegerilor prezidențiale.

În cadrul acestei discuții, martorei i s-a comunicat faptul că, în urmă cu câțiva ani, Georgescu Călin i-a făcut propunerea de a intra în politică, dar judecătoarea Stoicescu Adriana a refuzat-o. Martora a mai susținut că judecătoarea Stoicescu Adriana avea o legătură mai apropiată cu unul dintre avocații lui Georgescu Călin, motiv pentru care s-a oferit să intermedieze o întâlnire între avocat și martoră, în scopul realizării unui interviu jurnalistic, dar până în prezent nu s-a concretizat", se arată în rechizitoriu.

Ads

Pe 26 august, procurorii au percheziționat un imobil din Timișoara unde locuiește fără forme legale Petrovici Georgeta Cătălina, de unde au ridicat mai multe probe, constând în dispozitive informatice și dispozitive de stocare a datelor informatice, respectiv un laptop și două memory stick-uri.

Anchetatorii au descoperit pe un memory stick o înregistrare audio cu o discuție purtată între Petrovici Georgeta-Cătălina și judecătoarea Adriana Stoicescu, în data de 14 februarie 2025, la o cafenea din Timișoara.

"În esență, datele informatice identificate reprezintă o discuție purtată de către martorul Stoicescu Adriana cu martorul Petrovici Georgeta, revelatoare sub aspectul existenței unei interacțiuni între magistratul judecător și inculpatul Georgescu Călin, din care rezultă că aceasta urma să aibă un rol fundamental în angrenajul instituțional imaginat de către candidatul la alegerile prezidențiale, după preluarea pârghiilor de putere.

Astfel, aspectele ce se desprind din economia conversației, concordante cu cele relatate de martorul Stoicescu Adriana, certifică faptul că, în anul 2019, a avut loc o întâlnire fizică, personală între aceasta și inculpatul Georgescu Călin, care a durat circa 5 ore ("...și el mi-a spus atunci, în urmă cu cinci ani asta mi-a spus, că el va fi președintele României.

Ads

Deci... ideea este că, cum l-am perceput eu, că am stat 5 ore de vorbă cu el...") și la care a asistat și soția acestuia, în care inculpatul a încercat să o convingă să accepte funcția de ministru al Justiției, într-un Guvern ce se va forma după ce el va câștiga alegerile prezidențiale, condiționare pe care inculpatul i-a prezentat-o ca având rang de certitudine "...

A venit la un moment dat cu nevastă-sa, tipa de o modestie fantastică, foarte modestă, foarte mult bun simț, extraordinară, și m-a luat așa frontal, da, cum când o să fiu președintele României o să accept să fiu ministrul justiției?...", se mai arată în rechizitoriu.

Procurorii notează că este extrem de relevant de extras din această conversație faptul că judecătoarea Adriana Stoicescu a avut reprezentarea că planul elaborat de către Georgescu a fost unul foarte laborios, scrupulos planificat și executat, cu etape precise, o desfășurare temporală adecvată, sprijin susținut și de specialitate, astfel încât reușita sa să fie viabilă ("...El a fost pregătit de cu totul și cu totul altă forță, nu are legătură de ce e în țară. Deci, el a fost crescut de niște oameni grei... și chestia lui a fost pregătită de mult, asta este convingerea mea...").

Ads

Procurorii susțin însă că acțiunile judecătoarei nu intră în sfera penalului.

"Deși avea un rol fundamental în noua osatură statală imaginată de inculpatul Georgescu Călin și deși a conștientizat faptul că strategia imaginată de acesta pentru obținerea instrumentelor de putere era una extrem de sofisticată, cu atragerea de resurse importante, know-how adecvat și care s-a dovedit a nu fi fost străină nici de folosirea în ultimă instanță de mijloacele violente, apte a paraliza funcționarea instituțiilor fundamentale, magistratul judecător nu a acționat în niciun moment într-un mod nepermis și circumscris sferei ilicitului penal, mărginindu-se la a asculta conceptele și principiile care stau la baza filosofiei politice și ideologice a candidatului Georgescu Călin, având un ton general aprobator la adresa acestuia și percepându-l ca pe o persoană modestă, chiar dacă a identificat o serie de derapaje exhibate de-a lungul timpului.

A mai arătat martorul faptul că, în urmă cu doi ani, inculpatul Georgescu Călin ar fi apelat-o pentru a-i solicita să-i recomande un avocat care să-l sprijine cu asistență într-o problemă litigioasă, însă interacțiunile cu acesta au fost mărginite la acest cadru și la mesaje cu ocazia unor sărbători legale", se menționează în document.

Ads

Prin urmare, constată procurorii, manifestările de conduită exteriorizate de către magistratul judecător nu se circumscriu tipicității obiective a infracțiunii de favorizarea făptuitorului.

"Nici măcar acțiunile referitoare la identificarea, în urma unui demers conjugat derulat cu alte persoane din anturajul său, a unor magistrați dispuși să ofere suport pentru sprijinirea demersurilor îndreptate împotriva unor măsuri ce urmau a fi aplicate de organele de urmărire penală nu au de plano caracter ilicit penal, efectuarea unor demersuri referitoare la contestarea Deciziei Curții Constituționale a României de anulare a alegerilor prezidențiale sau formularea unor căi de atac prevăzute de lege împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală, neavând, per se, o natură ilegală.

Detaliind, ansamblul probator nu a devoalat că demersurile suspicionate ar fi îmbrăcat forma unor acte de conduită ilicite, menite a afecta eforturile organelor de urmărire penală în procesul de atragere a răspunderii penale pentru inculpatul Georgescu Călin, în special în raport de situația juridică a acestuia în dosarul nr. 287/19/D/2024 aflat pe rolul DIICOT, ci mai degrabă în acordarea de diverse forme de sprijin intim legate de conceptul de asistență juridică, conduită ce excede textului de incriminare. Prin urmare, chiar și în eventualitatea dovedirii acestor manifestări de conduită dincolo de orice îndoială rezonabilă, acestea nu prezintă specificitatea necesară pentru a atrage răspunderea penală a magistratului judecător", mai spune Parchetul.

În consecință, Parchetul General a dispus clasarea cauzei care avea legătură cu judecătoarea Adriana Stoicescu.

Ads