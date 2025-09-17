Analist: „E momentul ca unii politicieni să se întrebe dacă tăcerea lor nu a favorizat războiul hibrid al Rusiei”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 13:50
Analist: „E momentul ca unii politicieni să se întrebe dacă tăcerea lor nu a favorizat războiul hibrid al Rusiei”
Cristian Hrițuc - consultant politic cu experiență în campaniile electorale din România și Republica Moldova a comentat concluziile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul Călin Georgescu, punctând că aceasta reprezintă o confirmare a avertismentelor lansate de analiști politici și experți în securitate în ultimul an.

„Ce a spus astăzi Parchetul e o confirmare a lucrurilor semnalate de mulți dintre noi în acea perioadă. Dacă erai atent ce narative se transmit pe fb, ce vine dinspre AUR, Georgescu și toată gașca de idioți utili și conserve putiniste de prin televiziunile "anti-sistem", aveai tabloul”, a scris Cristian Hrițuc pe Facebook.

Consultantul politic a criticat și modul în care liderii politici au reacționat la vulnerabilitățile existente la acea vreme. „Dar... Mai e o confirmare. Și anume, pe Ciolacu l-a durut în organul genital de vulnerabilitățile existente la acea oră. Așa cum l-a durut și de deficit. De ce? Un premier primește informări cu toate aceste lucruri. Și sunt sigur că a primit informări despre toate aceste campanii. În aceste condiții, jocul lui cu AUR, dealul cu voturile date pe sub masă, cum trebuie privite acum, când avem și o confirmare oficială? Cum trebuie privită alianța pe sub masă și în partea a doua a campaniei sau demisia dată în momentul în care erai în pericol să pierzi totul. Poate e un moment bun pentru unii politicieni să se întrebe dacă tăcerea lor nu a încurajat și războiul hibrid al Rusiei. Poate prin tăcerea lor au lăsat o "ușă deschisă". E un moment în care fiecare trebuie să își facă o analiză”, a mai spus Cristian Hrițuc.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 16 septembrie 2025 pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și de mercenarii acestuia. În total, 22 de persoane au fost trimise în judecată în dosarul deschis după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, care vizează acțiuni împotriva ordinii constituționale.

