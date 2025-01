Călin Georgescu s-a dezlănțuit la televiziunea favorită și anunță un eveniment pe 24 ianuarie, „Vreau să horesc cu românii, manifestare a iubirii”. O nouă victimizare cu privire la mama sa

Fostul candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a participat la o nouă emisiune duminică, 19 ianuarie, la Realitatea PLUS.

Georgescu a invitat românii să participe la un eveniment simbolic dedicat unității naționale: „Vă chem în Marea Horă a Unirii Neamului. Vreau să particip, să horesc cu românii, pașnic și demn, pe 24 ianuarie, în Piața Victoriei, la ora 13.00", potrivit realitatea.net.

„Și cel mai important, vedeți, s-a dus acest val exact pe aceste zile, pe acest ianuarie, încărcat istoric, pentru că pe 24 ianuarie 1859 Unirea Principatelor a însemnat actul fundamental pentru România modernă. Și atunci, cel care a fost și de fapt este Alexandru Ioan Cuza, fondatorul de drept al statului național modern, a reprezentat acest act fără de care nu se putea înfăptui unirea din 1 decembrie 1918. Și am auzit și acum, și în alții ani, de acest fals, ca să nu zic, zona pseudocultă numită Unirea Mică. Nu are nimic de a face. Deci ori e fals, ori e pseudocultură. Fără 24 ianuarie 1859, nu putea să existe 1 decembrie 1918.

Exact asta s-a întâmplat. Și de aceea îmi permit să fac un anunț astăzi în cadrul emisiunii dumneavoastră. Fiind 24 ianuarie și poporul român ajungând la această trezire în conștință care înseamnă de fapt a fi, eu le spun așa tuturor: dragi români din țară și din afara țării, vă chem la Marea Horă a Unirii Neamului pe 24 ianuarie 2025 la ora 13.00.

Pentru că avem nevoie să ne simțim împreună. Să simțim cine suntem și să simțim, în primul rând, unitatea, armonia și comuniunea dintre noi. Așa încât să vă chem în Marea Horă a Unirii Neamului, în care și eu vreau să particip, să mă înhoresc cu românii și voi fi în Piața Victoriei, vineri, pe 24 ianuarie, în modul cel mai pașnic cu putință și elegant și demn, așa cum am făcut-o până acum, fără niciun alt obiectiv decât acela de a ști că ne-am unit. Este ceva măreț. (...)

Eu nu spun că este protest. Eu spun că este o manifestare a iubirii din noi. Ne-am unit și ne-am regăsit.”, a spus Călin Georgescu, la Realitatea PLUS.

Despre informaţiile potrivit cărora mama lui ar fi făcut parte din Mişcarea Legionară, Georgescu a spus: „Să-i ataci mama cuiva... au ajuns la acest stadiu. Insulta este declarația înfrângerii”, a declarat Călin Georgescu

Mișcarea legionară

Candidatul independent la Preşedinţie Călin Georgescu reacţionează după informaţiile potrivit cărora mama lui ar fi făcut parte din Mişcarea Legionară, spunând că este ”un atac josnic şi fals” la adresa mamei lui, fără a fnza însă detalii sau argumente. Georgescu anunţă şi ce măsuri va lua ca preşedinte în cazul mamelor care au copii minori şi se află în detenţie.

”Preşedintele are datoria de a fi un exemplu prin puterea sa de a ierta şi de a "graţia" păcatele. Aceasta este cea mai mare putere pe care o are un Preşedinte, în numele păcii şi al binelui comun, puterea de a IERTA! Încercarea sistemului opresiv de a crea o reacţie din partea mea, folosindu-se de un atac josnic şi fals la adresa mamei mele, nu va avea însă efectul dorit de ei. Pentru mine, mama a fost o icoană. A fost vocea îngerului care îmi cânta la culcare. A fost mângâierea Domnului care îmi ştergea lacrimile. A fost expresia binelui pur întruchipat în femeia care a pus bazele sufletului meu., Iubiţi-vă mamele necontenit, pentru că mamele sunt legătura dintre voi şi Dumnezeu, doar prin ele aţi putut primi darul de a exista pe această lume”, scrie Georgescu duminică pe Facebook, postând şi o fotografie cu părinţii săi.

El anunţă că, în calitate de preşedinte va graţia toate mamele care nu au fost condamnate pentru fapte de violenţă extremă, omor sau infracţiuni cu prejudicii (grave/deosebit de grave) şi care au ispăşit cel puţin 1/5 din pedeapsă, dacă au acasă minori

”Voi susţine mereu familia mică şi familia MARE - POPORUL, pentru că în definitiv nimic nu este mai important decât familia! Ca om, voi "graţia" şi păcatele acestor falşi jurnalişti, cât şi falsele lor materiale tabloide menite doar să servească sistemului corupt şi josnic care îi remunerează. Mamele ştiu să ierte mai mult ca oricine, să învăţăm să facem la fel şi noi”, conchide, Georgescu.

Istoricul Florian Bichir, fost membru al Colegiului CNSAS, a invocat, sâmbătă, la B1 Tv, mai multe documente despre care a afirmat că sunt documente CNSAS şi din care ar rezulta că mama lui Călin Georgescu, Aneta Popescu, a făcut parte din Mişcarea legionară, fiind membră a ”Cuibului Nicolae”.

Florian Bichir a declarat în emisiunea Check Media, de la B1TV, că potrivit unor documente CNSAS, mama lui Călin Georgescu a fost legionară şi a făcut parte dintr-un cuib, în timp ce era funcţionară la Ministerul Agriculturii.

”Am documentele de ani de zile. S-a făcut un control să vadă cine e legionar asumat, prin ministere. Confidenţial, unde eşti înscris în mişcare, în ce cuib, e un chestionar. Sunt documente oficiale. Eu o să vă citesc dintr-un document extrem de interesant în care spune aşa: Sunt înscrisă în Mişcarea Legionară, corpul Doamnelor legionare, sub conducerea doamnei C, am fost repartizată în cuibul Sfântul Nicolae, strada Doamnei, clădirea Adriatica. E semnată de Aneta Popescu, mama domnului Călin Georgescu. N-a fost simpatizantă, a fost membră a cuibului Sfântul Nicolae”, a declarat Bichir.

Conform documentului publicat ulterior pe b1tv.ro, intitulat ”Declaraţie” şi având scrs pe fecare filă numele ”Aneta Popescu”, despre care Florian Bichir afirmă că este mama lui Călin Georgescu, aceasta arată că ”a fost înscrisă în Mişcarea Legionară, în luna decembrie 1940, în Corpul Doamnelor Legionare”.

”Am fost repartizată în Cuibul Sfântul Nicolae, Str. Doamnei”, mai scrie ea.

Aneta Popescu afirmă că ”ultima şedinţă a fost în ziua de 15 ianuarie 1941, când s-a discutat programul de lucru pentru un bazar ce urma să aibă loc de Paşte”.

”Activitatea noastră era mărginită la opere de binefacere. De la 15 ianuarie şi până azi nu am avut contact cu şefa de cuib”, spune aceasta.

Aneta Popescu mai scrie: ”N-am avut nicio armă în tot timpul cât am fost înscrisă în Mişcarea Legionară. N-am primit nicio armă în timpul de la 18-24 ianuarie 1941”.

Ulterior, Daniel Funeriu, care şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale, i-a cerut lui Călin Georgescu să îşi facă publică, fără ambiguităţi, poziţia referitoare la fondatorul Legiunii şi la legionarism, să condamne public antisemitismul, asasinatul politic, pe Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu şi pe toţi cei care au contribuit, direct sau prin complicitate, la pogromurile şi persecuţiile din anii ’30-’40.

