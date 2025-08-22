Călin Georgescu a fost filmat alături de un controversat afacerist, acuzat că a escrocat mai mulți investitori VIDEO

Fostul candidat suveranist la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost surprins într-o întâlnire discretă, într-o parcare din Herăstrău, cu omul de afaceri Ionel Rusen, un personaj controversat acuzat de mai mulți investitori, inclusiv Ioan Niculae, că i-ar fi escrocat cu sume consistente de bani.

Imaginile, filmate în mașina lui Rusen și postate pe TikTok, sugerează că legăturile dintre cei doi continuă și după campania electorală, arată Adevărul.ro

Ionel Rusen este un afacerist din Constanța, care s-a făcut remarcat prin comentariile de pe rețelele de socializare în timpul alegerilor.

#stiri #ionelrusen ##flashpaparazzi #calingeorgescu2024 ♬ Yole Kross Ayle (The Song of the Dead) - Ian Post @flashpaparazzi 🛑 CITEȘTE 👉 Scene surprinzătoare în inima Parcului Herăstrău! Sursele Flash Paparazzi au filmat o întâlnire de taină între Călin Georgescu și controversatul Ionel Rusen. Cei doi au stat împreună în mașina lui Rusen timp de aproximativ 20 de minute, într-o zonă retrasă, aproape de restaurantul „Ancora”. ‼️ Imaginile obținute în exclusivitate de Flash Paparazzi surprind pas cu pas momentul în care Călin Georgescu ajunge în apropierea restaurantului „Ancora” din Parcul Herăstrău. Însoțit de bodyguard-ul personal, Georgescu coboară din propriul autoturism și, fără ezitare, urcă pe locul din față dreapta al mașinii conduse de Ionel Rusen, aflat la volan. 🛑 Pe parcursul celor 20 de minute, majoritatea timpului microfoanele surprind vocea lui Călin Georgescu, semn că acesta conducea discuția. Ionel Rusen nu coboară nicio clipă din vehicul, păstrând o atitudine rezervată și ascultând atent. La finalul întâlnirii, Georgescu părăsește mașina lui Rusen și, aparent grăbit, se îndreaptă spre restaurantul „Ancora”, unde intră, cel mai probabil pentru a folosi toaleta. 🛑 Rămâne un mister subiectul discuției dintre cei doi, însă locul ales — o parcare retrasă din Herăstrău — și durata întâlnirii sugerează că nu a fost vorba despre o simplă conversație amicală. #exclusiv

Ionel Rusen, un afacerist din Constanța, a ajuns în atenția publică după ce mai mulți investitori români l-au acuzat că i-ar fi păgubit cu sume importante de bani. Printre aceștia se numără și fostul patron al Interagro, Ioan Niculae, care susține că Rusen l-ar fi escrocat cu aproximativ 450.000 de euro.

Rusen a fost implicat în compania Romanian Allied International Defense SRL, interesată de preluarea Uzinei Mecanice Drăgășani SA. Tranzacția era condiționată de avize din partea SRI, SIE și ministerelor Apărării și Economiei, însă între timp pachetul majoritar al uzinei a fost cumpărat de investitorul american Douglas Anderson, un susținător al lui Călin Georgescu.

Într-un interviu acordat la Antena 3 în timpul campaniei electorale, Ioan Niculae a declarat că intenționează să se alăture plângerii depuse la DIICOT de un alt om de afaceri din Buzău, care susține că ar fi fost înșelat de Rusen și Georgescu cu un milion de euro. “450.000 de euro mi-a furat acest escroc. (...) Nu știu ce poate să facă un escroc cu banii pe care i-a luat de la mine. Că i-a dat lui Georgescu, lui Trump, lui Putin... un lucru știu cert; numai acest nenorocit a fost la mine în casă, îmi pare rău că i-am dat să mănânce și să bea. (...) N-a fost niciodată un cuvânt legat de finanțarea cuiva într-o campanie electorală, vorbim de anul 2020”, a spus Ioan Niculae.

Potrivit propriilor afirmații, mai mulți oameni de afaceri români ar fi fost păgubiți de Ionel Rusen, însă acesta nu a oferit până acum un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile care i se aduc.

