Călin Georgescu a fost filmat alături de un controversat afacerist, acuzat că a escrocat mai mulți investitori VIDEO

Autor: Daniel Groza
Vineri, 22 August 2025, ora 12:56
1488 citiri
Călin Georgescu a fost filmat alături de un controversat afacerist, acuzat că a escrocat mai mulți investitori VIDEO
Călin Georgescu, filmat in mașina lui Rusen FOTO Captură TikTok

Fostul candidat suveranist la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost surprins într-o întâlnire discretă, într-o parcare din Herăstrău, cu omul de afaceri Ionel Rusen, un personaj controversat acuzat de mai mulți investitori, inclusiv Ioan Niculae, că i-ar fi escrocat cu sume consistente de bani.

Imaginile, filmate în mașina lui Rusen și postate pe TikTok, sugerează că legăturile dintre cei doi continuă și după campania electorală, arată Adevărul.ro

Ionel Rusen este un afacerist din Constanța, care s-a făcut remarcat prin comentariile de pe rețelele de socializare în timpul alegerilor.

@flashpaparazzi 🛑 CITEȘTE 👉 Scene surprinzătoare în inima Parcului Herăstrău! Sursele Flash Paparazzi au filmat o întâlnire de taină între Călin Georgescu și controversatul Ionel Rusen. Cei doi au stat împreună în mașina lui Rusen timp de aproximativ 20 de minute, într-o zonă retrasă, aproape de restaurantul „Ancora”. ‼️ Imaginile obținute în exclusivitate de Flash Paparazzi surprind pas cu pas momentul în care Călin Georgescu ajunge în apropierea restaurantului „Ancora” din Parcul Herăstrău. Însoțit de bodyguard-ul personal, Georgescu coboară din propriul autoturism și, fără ezitare, urcă pe locul din față dreapta al mașinii conduse de Ionel Rusen, aflat la volan. 🛑 Pe parcursul celor 20 de minute, majoritatea timpului microfoanele surprind vocea lui Călin Georgescu, semn că acesta conducea discuția. Ionel Rusen nu coboară nicio clipă din vehicul, păstrând o atitudine rezervată și ascultând atent. La finalul întâlnirii, Georgescu părăsește mașina lui Rusen și, aparent grăbit, se îndreaptă spre restaurantul „Ancora”, unde intră, cel mai probabil pentru a folosi toaleta. 🛑 Rămâne un mister subiectul discuției dintre cei doi, însă locul ales — o parcare retrasă din Herăstrău — și durata întâlnirii sugerează că nu a fost vorba despre o simplă conversație amicală. #exclusiv #stiri #ionelrusen ##flashpaparazzi #calingeorgescu2024 ♬ Yole Kross Ayle (The Song of the Dead) - Ian Post

Ionel Rusen, un afacerist din Constanța, a ajuns în atenția publică după ce mai mulți investitori români l-au acuzat că i-ar fi păgubit cu sume importante de bani. Printre aceștia se numără și fostul patron al Interagro, Ioan Niculae, care susține că Rusen l-ar fi escrocat cu aproximativ 450.000 de euro.

Rusen a fost implicat în compania Romanian Allied International Defense SRL, interesată de preluarea Uzinei Mecanice Drăgășani SA. Tranzacția era condiționată de avize din partea SRI, SIE și ministerelor Apărării și Economiei, însă între timp pachetul majoritar al uzinei a fost cumpărat de investitorul american Douglas Anderson, un susținător al lui Călin Georgescu.

Într-un interviu acordat la Antena 3 în timpul campaniei electorale, Ioan Niculae a declarat că intenționează să se alăture plângerii depuse la DIICOT de un alt om de afaceri din Buzău, care susține că ar fi fost înșelat de Rusen și Georgescu cu un milion de euro. “450.000 de euro mi-a furat acest escroc. (...) Nu știu ce poate să facă un escroc cu banii pe care i-a luat de la mine. Că i-a dat lui Georgescu, lui Trump, lui Putin... un lucru știu cert; numai acest nenorocit a fost la mine în casă, îmi pare rău că i-am dat să mănânce și să bea. (...) N-a fost niciodată un cuvânt legat de finanțarea cuiva într-o campanie electorală, vorbim de anul 2020”, a spus Ioan Niculae.

Potrivit propriilor afirmații, mai mulți oameni de afaceri români ar fi fost păgubiți de Ionel Rusen, însă acesta nu a oferit până acum un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile care i se aduc.

Revenirea lui Călin Georgescu: încearcă să capitalizeze construcția politică a AUR. George Simion pierde partidul dacă îl pune premier ANALIZĂ
Revenirea lui Călin Georgescu: încearcă să capitalizeze construcția politică a AUR. George Simion pierde partidul dacă îl pune premier ANALIZĂ
După ce în luna mai anunțase că se retrage din viața politică, Călin Georgescu revine tot mai vizibil în spațiul public, stârnind controverse despre o posibilă numire în funcția de...
Cum transformă Călin Georgescu fiscalitatea în armă politică. Cazul tăierii CASS pentru monahi. „Suntem într-o bătălie ideologică și nu este mirare că se speculează”
Cum transformă Călin Georgescu fiscalitatea în armă politică. Cazul tăierii CASS pentru monahi. „Suntem într-o bătălie ideologică și nu este mirare că se speculează”
Potrivit mențiunilor făcute în Pachetul I de măsuri fiscal-bugetare menite să reducă deficitul vara aceasta, de la 1 septembrie, pe lista categoriilor de contribuabili care vor fi obligați...
#calin georgescu, #filmare, #om afaceri, #controversat, #ionel rusen , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum facem fata noilor taxe si scumpirilor la energie? De la strategie nationala la bugetul familiei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Pana si ei au recunoscut! Verdictul dat in Scotia, dupa ce FCSB a facut scandal la finalul meciului cu Aberdeen

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Călin Georgescu a fost filmat alături de un controversat afacerist, acuzat că a escrocat mai mulți investitori VIDEO
  2. Cine va fi șef la Fondurile Europene din Ministerul Mediului. Diana Buzoianu mărește echipa cu ”oameni profesioniști şi determinați”
  3. Edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, ”împins de PNL să candideze și el” la Primăria Capitalei, susține un politolog
  4. Anamaria Gavrilă cere ca Ucraina să dea înapoi banii cu care a fost ajutată de România. Lidera POT vrea organizarea unui referendum național
  5. ”Peste 10 milioane de români sunt jefuiți pe facturile de utilități!”. TVA de 21% pentru consumul din luna iulie, acuză liderul DREPT
  6. Previziuni sumbre pentru alegerile din 2028: „Discursul extremist este mult mai atractiv deoarece face apel la emoțiile și atitudinile negative ale cetățeanului”
  7. Premierul Ilie Bolojan revine cu precizări legate de demisie. "Acest Guvern se duce totdeauna cu mandatul pe masă."
  8. Complicitate între șefii de ocoale silvice și hoții de lemne. Diana Buzoianu le pune gând rău: „Camere de supraveghere pe minimum 30% din suprafața care trebuie păzită”
  9. Cătălin Drulă: Nu cred că există riscul ca pachetul 2 de măsuri fiscale să nu fie adoptat. Din ce îmi dau seama, lucrurile funcţionează la nivel de Guvern
  10. Coaliția "scârțâie", dar merge și așa. "Funcționează cel puțin în plan guvernamental", susține Bolojan. Ce dezvăluiri face despre Grindeanu