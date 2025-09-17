Fost ministru al Justiţiei, felicitări pentru Nicuşor Dan după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. "Am fost ţinta unui atac la securitatea naţională"

Alina Gorghiu, deputat PNL și fost ministru al Justiției, consideră că ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar al candidatului Călin Georgescu, este un test de reziliență democratică, el arătând că îl felicită pe Nicușor Dan pentru că a avut curajul să spună deschis ceea ce mulți au evitat, și anume că am fost ținta unui atac la securitatea națională.

”Ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar, al candidatului Călin Georgescu, trimis în instanță. Este mai mult decât un episod din războiul informațional global. Este un test de reziliență democratică. Prea puține voci publice care să vrea să își asume comunicarea pe acest subiect, prea puțini lideri politici care să înțeleagă cât de gravă a fost situația”, a transmis deputata PNL Alina Gorghiu, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu.

Liberala spune că îl felicită pe președintele Nicușor Dan ”pentru că a avut curajul să spună deschis ceea ce mulți au evitat: am fost ținta unui atac la securitatea națională”.

”Instituțiile statului – unele vizibile, altele mai puțin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc și orientat direct spre destabilizarea societății și influențarea alegerilor. Este, de fapt, un caz-școală. Un exemplu de coordonare și reacție instituțională din care multe state europene vor avea de învățat”, subliniază Gorghiu.

Ea menționează că ”Republica Moldova trăiește acum pericolul unor alegeri viciate de influențe externe”. ”România trebuie să înțeleagă lecția: glonțul ne-a trecut pe lângă ureche, dar pericolul nu a dispărut. Avem nevoie de vigilență, unitate și responsabilitate. Democrația nu se apără singură”, a mai subliniat Gorghiu.

Ads