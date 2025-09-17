Fost ministru al Justiţiei, felicitări pentru Nicuşor Dan după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu. "Am fost ţinta unui atac la securitatea naţională"

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 20:06
831 citiri
Alina Gorghiu, deputat PNL FOTO Facebook/Alina Gorghiu
Alina Gorghiu, deputat PNL și fost ministru al Justiției, consideră că ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar al candidatului Călin Georgescu, este un test de reziliență democratică, el arătând că îl felicită pe Nicușor Dan pentru că a avut curajul să spună deschis ceea ce mulți au evitat, și anume că am fost ținta unui atac la securitatea națională.
”Ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar, al candidatului Călin Georgescu, trimis în instanță. Este mai mult decât un episod din războiul informațional global. Este un test de reziliență democratică. Prea puține voci publice care să vrea să își asume comunicarea pe acest subiect, prea puțini lideri politici care să înțeleagă cât de gravă a fost situația”, a transmis deputata PNL Alina Gorghiu, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu.
Liberala spune că îl felicită pe președintele Nicușor Dan ”pentru că a avut curajul să spună deschis ceea ce mulți au evitat: am fost ținta unui atac la securitatea națională”.
”Instituțiile statului – unele vizibile, altele mai puțin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc și orientat direct spre destabilizarea societății și influențarea alegerilor. Este, de fapt, un caz-școală. Un exemplu de coordonare și reacție instituțională din care multe state europene vor avea de învățat”, subliniază Gorghiu.
Ea menționează că ”Republica Moldova trăiește acum pericolul unor alegeri viciate de influențe externe”. ”România trebuie să înțeleagă lecția: glonțul ne-a trecut pe lângă ureche, dar pericolul nu a dispărut. Avem nevoie de vigilență, unitate și responsabilitate. Democrația nu se apără singură”, a mai subliniat Gorghiu.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Călin Georgescu a fost trimis în judecată
Alina Gorghiu, deputat PNL și fost ministru al Justiției, consideră că ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar al candidatului Călin Georgescu, este un test de...
Președintele AUR, George Simion, a reacționat cu indignare după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de...
Cristian Hrițuc - consultant politic cu experiență în campaniile electorale din România și Republica Moldova a comentat concluziile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și...
Au fost tensiuni la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, acolo unde Călin Georgescu s-a prezentat astăzi pentru a semna controlul judiciar. Ca de fiecare dată, simpatizanții AUR și...
Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a lansat miercuri, 17 septembrie, un apel către președintele României Nicușor Dan. Gavrilă îi cere șefului statului să...
Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 17 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul în care este trimis în judecată...
Președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reacționat după declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului, care a negat implicarea Rusiei în...
România este ținta unui război hibrid începând, se arată în rechizitoriul procurorilor din dosarul în care Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de...
Rusia respinge acuzațiile privind interferența în alegerile prezidențiale din România, comparând situația cu disputele legate de alegerile din SUA din 2016, în timp ce autoritățile...
Călin Georgescu merge, miercuri, 17 septembrie, să semneze controlul judiciar la poliție, după ce săptămâna trecută contestația privind ridicarea măsurii restrictive a fost respinsă de...
Ceorge Simion a vorbit în sfârșit, marți seară, 16 septembrie, despre trimiterea în judecată a fostului candidat suveranist la președinția României, Călin Georgescu.
Într-un LIVE pe...
Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis marți, 16 septembrie, trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22...
Procurorul general al României, Alex Florența, a făcut noi declarații referitoare la dosarul lui Călin Georgescu, trimis în judecată marți, 16 septembrie.
Magistratul susține că...
Adriana Stoicescu, judecătoarea de la Curtea de Apel Timișoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supraveghere de procurori în dosarul lui Călin Georgescu, a reacționat marți, 16...
Ambasada Rusiei la București a respins luni, 15 septembrie, acuzațiile României legate de intrarea unei drone rusești în spațiul aerian român, într-un comunicat transmis după convocarea...
O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i interceptate convorbirile telefonice pentru favorizarea făptuitorului, după ce anchetatorii au...
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, ar fi fost abordată de către Călin Georgescu pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției, în eventualitatea...
Omul de afaceri Jurgen Faff, proprietarul companiei aeriene care a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost plasat sub control judiciar marți, 16 septembrie, pentru o perioadă...
Sa mai fluture ei mult atacurile rusești,... Vezi tot