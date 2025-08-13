Călin Georgescu și-a găsit aliat de soi. Afaceristul Sorin Ovidiu Vîntu anunță că-i pune tot ce vrea la dispoziție ca să se întoarcă în politică și să formeze mișcarea „RO EXIT” VIDEO

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 13 August 2025, ora 12:02
285 citiri
Călin Georgescu și-a găsit aliat de soi. Afaceristul Sorin Ovidiu Vîntu anunță că-i pune tot ce vrea la dispoziție ca să se întoarcă în politică și să formeze mișcarea „RO EXIT” VIDEO
Vîntu este dispus să-l susțină pe Georgescu Foto: Hepta

Sorin Ovidiu Vîntu a anunțat pe TikTok că va lansa în septembrie mișcarea politică „RO EXIT”, cu obiectivul declarat de a scoate România din Uniunea Europeană. Afaceristul penal i-a cerut lui Călin Georgescu să revină în politică, numindu-l "simbolul demnității românești" și promițându-i sprijin total dacă va candida la președinție.

Vîntu i-a cerut lui Georgescu să redevină activ politic și îi va pune la dispoziție tot ce are nevoie.

"Domnule Călin Georgescu, întoarce-te în politică, aici este locul dumitale. Din tot ce am făcut în 35 de ani, dumneata reprezinți cu adevărat o șansă pentru România. Pentru că este simbolul demnității românești și a arătat fiecărui român în parte că are de ce să fie mândru. Domnul Călin Georgescu nu este un băiat crescut pe stradă, nu este un derbedeu să știe să răspundă ca un borfaș la agresiuni verbale dintr-o parte sau alta, domnul Călin Georgescu este un om de bună credință, crede în Dumnezeu cu adevărat, are o viață spirituală puternică și bogată, a crescut între popi, nu a crescut în mahala, nu a crescut în cartier pe după blocuri. A crescut printre popi, de aceea credința lui este autentică", a mai susținut Vîntu.

Afaceristul spune că Georgescu "nu știe multe lucruri din economie sau finanțe, nu știe tot ce ține de campanie, știe doar frânturi de informații", dar cu toate acestea este gata să-l susțină.

"Are frânturile de informație, dar pe care nu le-a metabolizat, nu a intrat în adâncul lor. Conceptul cu care a venit apă, hrană, energie este formidabil. Fiecare nație are nevoie de apă, hrană, energie. Este cartea de supraviețuire a fiecărei națiuni. Ai nevoie de apă pentru industrie, de hrană pentru agricultură. Ai nevoie de mâncare. Orice produci, indiferent ce, ai nevoie de energie. Domnul Călin Georgescu nu a știut să dezvolte, de aia unii și-au bătut joc de el, tâmpiții sau cei puși să-și bată joc de el contra cost. Îi voi pune la dispoziție tot ce are nevoie, dacă Georgescu va ajunge președinte. Am un profund respect pentru acest om, repet, din punct de vedere profesional nu. Dar îi voi pune la dispoziție tot ce are nevoie ca să izbutească, dacă va ajunge președinte. Domnule Călin Georgescu, întoarce-te în politică, aici este locul tău dumitale! Din tot ce am văzut în 35 de ani, dumneata reprezinți cu adevărat o șansă pentru România", a mai transmis Vîntu.

@sorin.ovidiu.vintu ♬ sunet original - SORIN.OVIDIU.VINTU

George Simion vrea AUR la guvernare împreună cu PSD, din toamnă. Călin Georgescu ar urma să fie propus premier
George Simion vrea AUR la guvernare împreună cu PSD, din toamnă. Călin Georgescu ar urma să fie propus premier
Președintele AUR, George Simion, a declarat, marți seară, că formațiunea sa își propune să ajungă la guvernare din toamnă, dacă va exista susținere pentru o moțiune de cenzură....
Călin Georgescu, dezlănțuit împotriva puterii: "Cu înțelepciune ar trebui să luăm aminte, sistemul s-a deconspirat și asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă"
Călin Georgescu, dezlănțuit împotriva puterii: "Cu înțelepciune ar trebui să luăm aminte, sistemul s-a deconspirat și asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă"
Călin Georgescu s-a prezentat la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar, în fața unui număr de zeci de susținători și cu o prezență masivă a forțelor de ordine. Procurorii...
#calin georgescu, #Sorin Ovidiu Vintu, #aliati, #Roexit, #politica , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
De ce nu a semnat si Romania "declaratia europeana" privind summitul din Alaska. "Este o victorie a lui Putin, fara doar si poate"
a1.ro
Rafael Nadal a devenit tata pentru a doua oara. Ce nume au ales el si sotia lui pentru baietel
ObservatorNews.ro
Un taximetrist a gasit o geanta Hermes de 100.000 Euro. Reactia proprietarei, cand a vazut ce a facut cu ea

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Călin Georgescu și-a găsit aliat de soi. Afaceristul Sorin Ovidiu Vîntu anunță că-i pune tot ce vrea la dispoziție ca să se întoarcă în politică și să formeze mișcarea „RO EXIT” VIDEO
  2. George Simion vrea AUR la guvernare împreună cu PSD, din toamnă. Călin Georgescu ar urma să fie propus premier
  3. Stelian Bujduveanu nu exclude o candidatură la Primăria Capitalei: „Benefic ar fi ca toate forțele de guvernare să susțină un singur candidat.”
  4. Ministrul Energiei nu se dezice de finul pe care l-a numit în conducerea Hidroelectrica, nici după ce a revocat nominalizarea. "E perfect legal"
  5. Nicușor Dan a gustat "zeama" din Republica Moldova și i-a plăcut. "Nu pot să zic că asta-i mai bună ca cea de la mama soacră de la Vaslui. Nu am voie" VIDEO
  6. Gabriela Firea, eterna candidată la Primăria București. Ce avantaje are lidera PSD București în alegerile de anul acesta
  7. Nicușor Dan, așteptat în toamnă la Kiev de președintele Ucrainei. "Am acceptat invitația lui Zelenski"
  8. Vlad Voiculescu cere lege pentru revenirea la votul în două tururi pentru primari: ”Așa ne putem asigura că Bucureștiul nu ajunge pe mâna vreunui extremist”
  9. Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru ”o pace justă și durabilă” în Ucraina. Discuția telefonică avută cu Zelenski
  10. ”Intervenția” lui Grindeanu a avut efect. Ministrul Energiei a revocat nominalizarea finului său în conducerea Hidroelectrica