George Simion, indignat după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Încearcă să compileze niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”

Președintele AUR, George Simion, a reacționat cu indignare după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat. Într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Simion a acuzat autoritățile că ar fi fabricat motivele pentru anchetă și că decizia ar fi fost luată sub presiuni externe.

„Felul în care domnul Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-unul dintre multele dosare în care este cercetat ne arată că avem de-a face, dacă nu eram convinși deja, cu un stat polițienesc. România nu mai este o democrație, doar se mimează puterea votului. Acum, la presiunile Statelor Unite, Ministerul de Externe încearcă să compileze, la 10 luni după, niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”, a declarat Simion.

Reacția liderului AUR vine după ce Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul deschis de Parchetul General după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și după ce gruparea condusă de Potra a fost oprită în trafic în timp ce se deplasa spre București.

AUR vs. USR în Parlament

Miercuri, în Parlament, între George Simion și deputatul USR Alexandru Dimitriu a avut loc un schimb de replici aprins, pe fondul dezbaterilor asupra unui proiect de lege privind fondul cinegetic. Dimitriu a acuzat AUR că manifestă dispreț față de justiție, invocând trimiterea în judecată a lui Georgescu.

„Am observat că cei de la AUR manifestă un vădit dispreț împotriva justiției. De ce? Pentru că justiția îi deranjează. Înțeleg foarte bine de ce: pentru că gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare și tentativa de răsturnare a ordinii constituționale”, a spus deputatul USR de la tribună.

În replică, George Simion l-a atacat dur pe Alexandru Dimitriu, acuzându-l de obsesie față de AUR și numindu-l „deputat inapt”: „Aveți o obsesie legată de AUR. Fără obrăzare, acest deputat inapt spune «gurul vostru, Georgescu»”, a afirmat liderul AUR.

