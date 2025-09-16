George Simion spune iar că se așteaptă să fie omorât, după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Oricând putem fi asasinați" VIDEO

Ceorge Simion a vorbit în sfârșit, marți seară, 16 septembrie, despre trimiterea în judecată a fostului candidat suveranist la președinția României, Călin Georgescu.

Într-un LIVE pe Facebook, Simion a acuzat Guvernul că-i înscenează lui Georgescu un proces mincinos.

"Au un aparat uriaș de propagandă care astăzi, în afara felului în care a fost trimis domnul Călin Georgescu în judecată, orice student la drept înțelege că nu au dovezi, dar ce le trebuie dovezi când ei sunt statul și ei au confiscat puterea?

Orice student la drept de anul întâi înțelege că există prezumpția de nevinovăție. Lucrul ăsta nu se aplică în cazul domnului Georgescu.

Nu mai trăim într-o democrație în țara noastră. Oricând ni se pot înscena accidente, oricând putem fi băgați la închisoare, oricând putem fi asasinați de către acest regim deranjat de pluritatea de opinii, de existența mai multor partide politice care au și altă opinie, alt crez politic decât cel acceptat de ei.

Domnul Georgescu nu a cerut românilor în decembrie să iasă în stradă. Totodată, el este acuzat de complicitate la o așa-zisă lovitură de stat care se comitea cu 20 de oameni care aveau artificii la ei. Nu mai trăim într-o democrație. Sper că înțelegeți fiecare dintre voi lucrul acesta. Nu știu dacă am trăit într-o democrație", a spus Simion într-un LIVE pe Facebook.

Ads

Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Acțiunea desfășurată de Parchetul General vizează doar unul dintre cele 6 capete de acuzare aduse lui Călin Georgescu.

Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, alături de mercenarul Horațiu Potra, vizează doar primul dintre capetele de acuzare, anunțate de procurori în luna februarie 2025.

Cei doi s-au întâlnit clandestin la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale, pentru a plănui împreună infiltrarea mercenarilor lui Potra în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Ads

Capetele de acuzare pentru care procurorii din cadrul Parchetului General au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Călin Georgescu în luna februarie:

- instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 32 C.p. rap. la art. 397 alin. 2 C.p.

- comunicarea de informații false, prev. de art. 404 C.p.

- fals în declarații în formă continuată, prev. de art. 326 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațiile de avere)

- inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin. 1 din O.U.G. 31/2002

- promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002

- inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, prev. de art. 6 alin. 1 din Legea 157/2018

Ultimul capăt de acuzare este documentat și pe baza aparițiilor la autointitulata „televiziunea poporului” Realitatea Plus ale lui Călin Georgescu, unde acesta a continuat și după acțiunea penală să promoveze și să imite discursul unor figuri din istoria României acuzate de crime împotriva umanității.

Ads