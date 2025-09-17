"Georgescu ar putea fi numit purtător de cuvânt al Rusiei la București". Ironie fină a unui politolog la adresa fostului candidat suveranist la prezidențiale

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 16:32
"Georgescu ar putea fi numit purtător de cuvânt al Rusiei la București". Ironie fină a unui politolog la adresa fostului candidat suveranist la prezidențiale
Călin Georgescu - FOTO Hepta

Călin Georgescu, fostul candidat suveranist la prezidențiale, s-a prezentat miercuri, 17 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul în care este trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

La plecare, Georgescu nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor despre acuzații, dar a transmis un mesaj în stilul său caracteristic.

„Dosarul, sau rechizitoriul de ieri mai precis, este un discurs. Atât. Este o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuzații, doar că s-au schimbat actorii. Așa cum s-a arătat adevărul în dosarul lui Trump, așa se va arăta și aici. O țară se stinge pentru cei lași care se vând precum Iuda”, a spus Călin Georgescu.

Într-o scurtă postare pe Facebook, politologul Cristian Preda l-a ironizat pe Georgescu, după ce s-a comparat cu președintele american Donald Trump, parafrazând, însă, cuvintele unui reprezentant al Rusiei. De aceea, Preda a spus despre fostul candidat suveranist la prezidențiale că "ar putea fi numit purtător de cuvânt al Rusiei la București".

"Georgescu zice că dosarul lui ar fi o „copie la indigo” a celui făcut lui Trump, când a fost acuzat că a fost beneficiarul influenței ruse în SUA.

De aici s-ar deduce că, la fel ca președintele american, și Georgescu își va lua revanșa data viitoare, în 2030.

Deocamdată, declarația lui e o „copie la indigo” a ideii exprimate azi de D. Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Georgescu ar putea fi numit, de aceea, purtător de cuvânt al Rusiei la București", a scris Preda pe rețeaua de socializare.

Declarația după care s-a inspirat Georgescu

Rusia a respins acuzațiile privind interferența în alegerile prezidențiale din România, comparând situația cu disputele legate de alegerile din SUA din 2016, în timp ce autoritățile române susțin existența unor operațiuni hibride rusești în mediul online.

Dmitri Peskov a declarat pentru RBC că astfel de declarații cu acuzațiile privind presupusa influență a Rusiei asupra rezultatelor alegerilor din SUA din 2016 sunt o fabulație.

"Nu. Acestea nu corespund realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri, tentative de destabilizare etc. Apoi ei înșiși au recunoscut că nu a fost așa. Același lucru este valabil și pentru România", a declarat secretarul de presă al președintelui rus, pentru RBC.

