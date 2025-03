Gigi Becali se roagă de CCR să-l lase pe George Simion să candideze. N-o vrea pe Anamaria Gavrilă. "O femeie foarte obraznică, cu un tupeu și o obrăznicie ieșite din comun"

Gigi Becali, patronul echipei de fotbal FCSB și deputat AUR, a afirmat, miercuri, 12 martie, că le cere judecătorilor CCR să nu invalideze candidatura lui George Simion, subliniind că, în caz contrar, România „s-ar face de râsul lumii” având-o pe Anamaria Gavrilă candidată la cea mai înaltă funcție în stat.

„Eu am lăudat CCR că l-a invalidat pe Georgescu, acum îi sfătuiesc și îi rog să nu îl invalidez pe Simion că altfel s-ar retrage și asta ne-ar mai trebui acum, Anamaria Gavrilă candidată la președinție. Asta ne-ar lipsi, le-am avut pe toate. Chiar așa am ajuns? Ajungem de râsul lumii”, a declarat Becali la Antena 3 CNN.

Becali i-a făcut și o scurtă caracterizare liderei POT.

„La prima apariție mi-a plăcut de ea, în prima zi la Parlament am și dat mâna cu ea că părea o femeie bună, după care, după aparițiile ei mi-am dat seama că e o femeie foarte obraznică, cu un tupeu și o obrăznicie ieșite din comun. Femeia își pierde feminitatea când e așa. Cum să fie ea pregătită? Câți ani are? Ce studii are?”.

Deputatul din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) crede că, totuși, George Simion va fi lăsat să candideze tocmai pentru ca Anamaria Gavrilă să nu intre în cursa pentru Cotroceni.

„Oricum nu o votează nimeni, că nu mai are putere Georgescu să impună un candidat, mai ales pe Gavrilă”.

Becali a mai spus pentru sursa citată că Simion face tot ce îi spune Călin Georgescu.

„Peste două luni Georgescu nu o să mai existe, deocamadată mai are puțină popularitate, dar peste două luni... L-au lăsat și bodyguarzii, din 300 de susținători la BEC, azi n-au fost nici zece, nici măcar presa nu îi mai dă atenție, după două zile, abia dupa 60 de zile. E istorie, la revedere”.

Gigi Becali este convins că liderul AUR va intra în turul doi la prezidențiale.

„100% intră, asta o spun toți analiștii și sondajele. Aș vrea să intre cu Nicușor, că îl bate, dacă intră cu Antonescu sau Ponta, nu știu dacă îi bate. Asta e opinia mea, cred că în turul doi contează „și un fir de păr”, cum te îmbraci, cum vorbești, gesturile, orice. Nu poți să pui prestanța lui Simion cu Nicușor Dan. Nici Iohannis n-a fost președinte că era deștept, ci a fost pentru că avea 1,90 înălțime”.

