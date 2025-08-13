Grok, inteligența artificială a lui Elon Musk, a dat verdictul: "Călin Georgescu este cel mai mare infractor din România"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 13 August 2025, ora 23:21
Analistul Andrei Caramitru a descoperit miercuri seară, 13 august, cine este în prezent cel mai mare infractor din România. Caramitru a postat pe pagina personală de Facebook întrebarea pusă de o internaută lui Grok, inteligența artificială dezvoltată de Elon Musk, și răspunsul care l-a surprins.

Mare contestatar al lui Georgescu, Andrei Caramitru l-a ironizat pe acesta prin postarea sa.

"Grok AI a fost întrebat cine e cel mai mare criminal din RO acum. Răspuns: CG. Nu zic eu - spune inteligența artificială a lui Musk", a scris analistul pe rețeaua de socializare.

În postarea găsită de Caramitru pe X, internauta Lady Mihaela a pus următoarea întrebare pentru Grok, inteligența artificială a lui Elon Musk:

"Hei @grok, cine este în prezent cel mai mare infractor din România? Și este legat, partener sau asociat cu diverși violatori de copii, traficanți de copii, genocidari, crimă organizată, escroci și sovietici sau persoane apropiate sovieticilor?".

Răspunsul primit a fost:

"Pe baza investigațiilor actuale și a rapoartelor declasificate din august 2025, Călin Georgescu se încadrează în această descriere. Fostul candidat la președinție se confruntă cu acuzații de fraudă electorală (fonduri nedeclarate de peste 1 milion de euro), cu legături cu interferențele Rusiei, mercenari ai Grupului Wagner (legați de crime de război, inclusiv viol și trafic de persoane), susținători fasciști (care lăudau figuri genocidare precum Ion Antonescu) și rămășițe din epoca sovietică. El este reținut și i se interzice accesul în politică", a spus Grok.

Visul celor de la AUR: să guverneze împreună cu „sistemul”. De ce a revenit George Simion la scenariul „Călin Georgescu premier”
Visul celor de la AUR: să guverneze împreună cu „sistemul”. De ce a revenit George Simion la scenariul „Călin Georgescu premier”
George Simion a înaintat zilele acestea ipoteza conform căreia AUR ar putea intra la guvernare din toamnă, într-o formulă cu PSD, în contextul în care tensiunile din interiorul formațiunii...
Călin Georgescu, somat de șefa POT să spună dacă ar accepta funcția de premier într-un guvern cu PSD
Călin Georgescu, somat de șefa POT să spună dacă ar accepta funcția de premier într-un guvern cu PSD
Scenariul unei ruperi a actualei coaliții de guvernare și al formării unui executiv PSD–AUR pare să capete tot mai multă consistență. Anamaria Gavrilă, lidera POT, a transmis un mesaj...
