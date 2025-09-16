Echipa care urma să aducă Bucureștiul în haos, în sprijinul lui Georgescu: "grup paramilitar de 21 de persoane" înarmate cu pistoale, cuțite și materiale explozive

Autor: Mihai Diac
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 14:32
397 citiri
Echipa care urma să aducă Bucureștiul în haos, în sprijinul lui Georgescu: "grup paramilitar de 21 de persoane" înarmate cu pistoale, cuțite și materiale explozive
Horațiu Potra, mercenar și „bodyguardul” lui Călin Georgescu - FOTO Hepta

Conform rechizitoriului întocmit de procurori de la Parchetul General, Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că au plănuit să transforme protestele pașnice din 8 decembrie 2024 "în acțiuni violente", folosind în acest scop un "grup paramilitar de 21 de persoane".

Unul dintre membrii grupului de 21 de persoane, care era și șeful grupului, este Horațiu Potra. Aceste informații sunt incluse într-un comunicat de presă transmis de Parchetul General, prin care se anunță oficial trimiterea în judecată a celor 22 de persoane (Călin Georgescu, Horațiu Potra și ceilalți 20 de membri ai grupului).

Horațiu Potra și luptătorii din subordinea lui erau înarmați cu cuțite și pistoale, precum și cu 65 de materiale pirotehnice de tip F4, acestea fiind "cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, incendii sau pagube materiale semnificative".

Cu referire la inculpații Călin Georgescu și Horațiu Potra, comunicatul Parchetului General precizează că "au pus în discuție un plan conform căruia al doilea inculpat, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare, urmau să desfășoare în data de 8 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență. Strategia urmărea, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat".

Pe de altă parte, "cu referire la acțiunile primului inculpat, procurorii au evidențiat că acțiunile acestuia, materializate în organizarea în condiții de clandestinitate a întâlnirii și în discutarea planului privind conduita de urmat, ținând cont de toate circumstanțele reale și personale, de relațiile anterioare dintre inculpați, și demersul de contactare a liderului unei organizații radical-naționaliste, cu mesajul că în ziua următoare va transmite susținătorilor săi un îndemn acțional concret, precum și comunicarea de informații false cu caracter alarmist și potențial manipulator și adresarea unor îndemnuri vizând continuarea votului – în ciuda deciziei de anulare a alegerilor, în cadrul unei emisiuni difuzate de un post de televiziune în seara zilei de 7 decembrie 2024, au întreținut, respectiv întărit rezoluția infracțională a celui de-al doilea inculpat.

Ca urmare a planului stabilit, cel de-al doilea inculpat a organizat/coagulat un grup paramilitar de 21 de persoane, condus de către el, iar în cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu 7 autoturisme, urmând ca, după ajungerea în capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației. Protestele urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a primului inculpat, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională."

"Cel de-al doilea inculpat" (referire la Horațiu Potra) și oamenii din subordinea lui au pornit spre București înarmați cu "un număr însemnat de obiecte periculoase, precum cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lamă lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, două pistoale și un număr total de 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 (cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, incendii sau pagube materiale semnificative)".

Comunicatul Parchetului General nu oferă prea multe indicii despre modul cum a fost deconspirată această acțiune care urma să afecteze ordinea constituțională. Aparent, forțele de ordine au fost alertate printr-un apel transmis la serviciul telefonic 112.

"Ca urmare a unui apel efectuat la Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, s-a procedat la efectuarea unor filtre de poliție care, în noaptea de 7/8 decembrie 2024, în intervalul orar 01.30 - 03.00, au reușit depistarea și oprirea în trafic, pe raza localităților Balotești-Săftica, jud. Ilfov, com. Mănești, jud. Dâmbovița, com. Cornești, jud. Dâmbovița și mun. București, sector 1, a celor 7 autoturisme, în 4 dintre acestea fiind descoperite obiectele periculoase menționate mai sus", a precizat Parchetul General.

"Toți cei 21 de membri ai grupului constituit au acționat în cunoștință de cauză în raport cu motivul deplasării pe raza municipiului București, respectiv în scopul anterior precizat, aderând la o formațiune organizată de tip paramilitar, controlată de cel de-al doilea inculpat. Urmarea imediată a acțiunilor inculpaților a constat în punerea în pericol a securității naționale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituțională precum și pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condițiile legii", menționează Parchetul General.

Pe baza acuzațiilor incluse în acest rechizitoriu, procurorii au trimis în judecată un număr total de 22 de persoane, în frunte cu Călin Georgescu și Horațiu Potra. Despre Călin Georgescu se știe că se află în România. Cu privire la Horațiu Potra, procurorii au indicii conform cărora el ar face demersuri, în acest moment, pentru a obține azil politic în Federația Rusă.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată
Mercenarii lui Potra așteptau semnalul pentru a acționa de la Călin Georgescu. Cum i-a convocat pe liderii grupului la întâlnirea de la Ciolpani
14:43 - Mercenarii lui Potra așteptau semnalul pentru a acționa de la Călin Georgescu. Cum i-a convocat pe liderii grupului la întâlnirea de la Ciolpani
Călin Georgescu a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că ar fi orchestrat, împreună cu Horațiu Potra și un grup de mercenari, planuri de destabilizare a României după...
Echipa care urma să aducă Bucureștiul în haos, în sprijinul lui Georgescu: "grup paramilitar de 21 de persoane" înarmate cu pistoale, cuțite și materiale explozive
14:32 - Echipa care urma să aducă Bucureștiul în haos, în sprijinul lui Georgescu: "grup paramilitar de 21 de persoane" înarmate cu pistoale, cuțite și materiale explozive
Conform rechizitoriului întocmit de procurori de la Parchetul General, Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că au plănuit să transforme protestele pașnice din 8 decembrie 2024...
Cum era susținut Călin Georgescu de rețeaua lui Horațiu Potra. Procurorii au dovezi că șeful mercenarilor îi plătea chiar și chiria
14:15 - Cum era susținut Călin Georgescu de rețeaua lui Horațiu Potra. Procurorii au dovezi că șeful mercenarilor îi plătea chiar și chiria
Ancheta procurorilor arată cum candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024 a fost susținută printr-o rețea complexă, coordonată de Horațiu Potra, care a oferit...
Nicușor Dan, după dezvăluirile Parchetului. "O dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România și a influențării alegerilor prezidențiale din 2024"
13:30 - Nicușor Dan, după dezvăluirile Parchetului. "O dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România și a influențării alegerilor prezidențiale din 2024"
Președintele României a comentat luni, anunțul făcut de Procurorul General, pe care îl consideră o confirmare a campaniilor de influență derulate de Rusia în România în ultimii ani....
Acțiunile grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au pus în pericol securitatea națională, transmite Parchetul General
13:25 - Acțiunile grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au pus în pericol securitatea națională, transmite Parchetul General
Membrii grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au avut acțiuni care au pus în pericol securitatea națională a României, subliniază comunicatul de presă transmis de Parchetul...
Cum recruta Horațiu Potra mercenari pentru Congo și pentru România: ”Ce vrea să facă domnul Călin, să taie tot cancerul, suntem câțiva băieți...” STENOGRAME
13:21 - Cum recruta Horațiu Potra mercenari pentru Congo și pentru România: ”Ce vrea să facă domnul Călin, să taie tot cancerul, suntem câțiva băieți...” STENOGRAME
Parchetului General i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Horațiu Potra în același dosar, legat de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, marți,...
Călin Georgescu este văzut drept „autorul” tentativei de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat la prezidențiale voia „să creeze un climat de teamă generală”
13:21 - Călin Georgescu este văzut drept „autorul” tentativei de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat la prezidențiale voia „să creeze un climat de teamă generală”
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost „creierul” din spatele lui Horațiu Potra și al mercenarilor săi, care au fost prinși în luna decembrie 2024, în urma unui...
Călin Georgescu i-ar fi cerut zeci de milioane de dolari unui celebru om de afaceri, prin intermediul lui Horațiu Potra. Ce ar fi promis în schimb
12:41 - Călin Georgescu i-ar fi cerut zeci de milioane de dolari unui celebru om de afaceri, prin intermediul lui Horațiu Potra. Ce ar fi promis în schimb
Procurorii de la Parchetul General susțin că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu i-ar fi cerut o sumă de bani uriașă, de până la 35 de milioane de dolari, unui...
Horațiu Potra cere protecția lui Vladimir Putin. "Există date certe că în acest moment face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil"
12:32 - Horațiu Potra cere protecția lui Vladimir Putin. "Există date certe că în acest moment face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil"
Procurorul general Alex Florența a informat că mercenarul Horațiu Potra face demersuri pentru obținerea azilului în Rusia, deși autoritățile nu îi cunosc locația exactă. Procurorii de la...
Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu. Trimiterea în judecată vizează doar unul dintre ele
12:02 - Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu. Trimiterea în judecată vizează doar unul dintre ele
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii...
Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"
11:43 - Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat, marți, 16 septembrie 2025, că România a fost ținta unor campanii ample de război hibrid, în contextul alegerilor de pe parcursul...
Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist
11:28 - Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist
Călin Georgescu a fost trimis în judecată sub acuzația de „tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale”, printre alte fapte. Alături de fostul candidat, devenit lider al...
Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra: Sunt acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale"
11:11 - Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra: Sunt acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale"
Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre...
#calin georgescu, #Horatiu Potra, #Parchetul General, #grup paramilitar, #mercenari, #arme albe, #calin georgescu inculpat, #calin georgescu trimis judecata , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sarbi dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Companiile prefera "angajatii maturi, cu rate si copii". Tinerii romani, in topul somajului european: "Nu vrem sa fim sclavi pe plantatie"

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ANAF anunță controale cu privire la adaosul comercial pentru alimentele de bază. Hotărârea a fost luată la o zi după ce Sorin Grindeanu a cerut-o
  2. Mercenarii lui Potra așteptau semnalul pentru a acționa de la Călin Georgescu. Cum i-a convocat pe liderii grupului la întâlnirea de la Ciolpani
  3. Americanii mai au 400 de zile ca să-și salveze democrația - The Guardian
  4. Echipa care urma să aducă Bucureștiul în haos, în sprijinul lui Georgescu: "grup paramilitar de 21 de persoane" înarmate cu pistoale, cuțite și materiale explozive
  5. Cum era susținut Călin Georgescu de rețeaua lui Horațiu Potra. Procurorii au dovezi că șeful mercenarilor îi plătea chiar și chiria
  6. Meteorologii anunță temperaturi mai mici cu 10 grade. Regiunile unde încep ploile chiar din seara asta
  7. Victor Rebengiuc se retrage din teatru, după o carieră de 70 de ani: „Am găsit înțelegere la Teatrul Bulandra, teatrul meu de-o viață”
  8. Nicușor Dan, după dezvăluirile Parchetului. "O dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România și a influențării alegerilor prezidențiale din 2024"
  9. Acțiunile grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au pus în pericol securitatea națională, transmite Parchetul General
  10. Zelenski îi cere lui Trump să strângă lațul în jurul lui Putin: "Are forța necesară ca să-l facă pe Putin să se teamă de el". Ce spune despre întâlnirea trilaterală