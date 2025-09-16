Echipa care urma să aducă Bucureștiul în haos, în sprijinul lui Georgescu: "grup paramilitar de 21 de persoane" înarmate cu pistoale, cuțite și materiale explozive

Conform rechizitoriului întocmit de procurori de la Parchetul General, Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că au plănuit să transforme protestele pașnice din 8 decembrie 2024 "în acțiuni violente", folosind în acest scop un "grup paramilitar de 21 de persoane".

Unul dintre membrii grupului de 21 de persoane, care era și șeful grupului, este Horațiu Potra. Aceste informații sunt incluse într-un comunicat de presă transmis de Parchetul General, prin care se anunță oficial trimiterea în judecată a celor 22 de persoane (Călin Georgescu, Horațiu Potra și ceilalți 20 de membri ai grupului).

Horațiu Potra și luptătorii din subordinea lui erau înarmați cu cuțite și pistoale, precum și cu 65 de materiale pirotehnice de tip F4, acestea fiind "cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, incendii sau pagube materiale semnificative".

Cu referire la inculpații Călin Georgescu și Horațiu Potra, comunicatul Parchetului General precizează că "au pus în discuție un plan conform căruia al doilea inculpat, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare, urmau să desfășoare în data de 8 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență. Strategia urmărea, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat".

Pe de altă parte, "cu referire la acțiunile primului inculpat, procurorii au evidențiat că acțiunile acestuia, materializate în organizarea în condiții de clandestinitate a întâlnirii și în discutarea planului privind conduita de urmat, ținând cont de toate circumstanțele reale și personale, de relațiile anterioare dintre inculpați, și demersul de contactare a liderului unei organizații radical-naționaliste, cu mesajul că în ziua următoare va transmite susținătorilor săi un îndemn acțional concret, precum și comunicarea de informații false cu caracter alarmist și potențial manipulator și adresarea unor îndemnuri vizând continuarea votului – în ciuda deciziei de anulare a alegerilor, în cadrul unei emisiuni difuzate de un post de televiziune în seara zilei de 7 decembrie 2024, au întreținut, respectiv întărit rezoluția infracțională a celui de-al doilea inculpat.

Ca urmare a planului stabilit, cel de-al doilea inculpat a organizat/coagulat un grup paramilitar de 21 de persoane, condus de către el, iar în cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu 7 autoturisme, urmând ca, după ajungerea în capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației. Protestele urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a primului inculpat, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională."

"Cel de-al doilea inculpat" (referire la Horațiu Potra) și oamenii din subordinea lui au pornit spre București înarmați cu "un număr însemnat de obiecte periculoase, precum cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lamă lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, două pistoale și un număr total de 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 (cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, incendii sau pagube materiale semnificative)".

Comunicatul Parchetului General nu oferă prea multe indicii despre modul cum a fost deconspirată această acțiune care urma să afecteze ordinea constituțională. Aparent, forțele de ordine au fost alertate printr-un apel transmis la serviciul telefonic 112.

"Ca urmare a unui apel efectuat la Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, s-a procedat la efectuarea unor filtre de poliție care, în noaptea de 7/8 decembrie 2024, în intervalul orar 01.30 - 03.00, au reușit depistarea și oprirea în trafic, pe raza localităților Balotești-Săftica, jud. Ilfov, com. Mănești, jud. Dâmbovița, com. Cornești, jud. Dâmbovița și mun. București, sector 1, a celor 7 autoturisme, în 4 dintre acestea fiind descoperite obiectele periculoase menționate mai sus", a precizat Parchetul General.

"Toți cei 21 de membri ai grupului constituit au acționat în cunoștință de cauză în raport cu motivul deplasării pe raza municipiului București, respectiv în scopul anterior precizat, aderând la o formațiune organizată de tip paramilitar, controlată de cel de-al doilea inculpat. Urmarea imediată a acțiunilor inculpaților a constat în punerea în pericol a securității naționale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituțională precum și pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condițiile legii", menționează Parchetul General.

Pe baza acuzațiilor incluse în acest rechizitoriu, procurorii au trimis în judecată un număr total de 22 de persoane, în frunte cu Călin Georgescu și Horațiu Potra. Despre Călin Georgescu se știe că se află în România. Cu privire la Horațiu Potra, procurorii au indicii conform cărora el ar face demersuri, în acest moment, pentru a obține azil politic în Federația Rusă.

