Autor: Dan Istratie
Miercuri, 13 August 2025, ora 15:13
Călin Georgescu, somat de șefa POT să spună dacă ar accepta funcția de premier într-un guvern cu PSD
Călin Georgescu FOTO Facebook/ Călin Georgescu

Scenariul unei ruperi a actualei coaliții de guvernare și al formării unui executiv PSDAUR pare să capete tot mai multă consistență. Anamaria Gavrilă, lidera POT, a transmis un mesaj public prin care îl invită pe Călin Georgescu să își exprime disponibilitatea de a prelua funcția de prim-ministru într-un astfel de guvern.

„Îl așteptăm pe domnul Călin Georgescu să ne confirme că acceptă să fie prim-ministru într-un Guvern cu PSD”, a scris Gavrilă pe pagina sa de Facebook.

În paralel, AUR pregătește o nouă moțiune de cenzură, vizând de această dată pachetul doi de măsuri economice propus de Guvern. Președintele formațiunii, George Simion, și-a exprimat însă rezervele cu privire la șansele acestei inițiative, arătând cu degetul către PSD.

Invitat marți în emisiunea Dan Diaconescu în Direct, Simion a subliniat că AUR își va exercita dreptul de a depune o nouă moțiune în sesiunea parlamentară viitoare.

„Am depus moțiunea de cenzură, dacă vine pachetul fiscal și pachetul de măsuri 2 vom depune moțiunea de cenzură. În perioada septembrie-decembrie mai avem dreptul la altă moțiune de cenzură”, a spus Simion.

Totuși, liderul AUR consideră că demersul ar putea fi sortit eșecului, din cauza PSD.

„Degeaba depunem noi moțiunea de cenzură, dar vom depune. Dacă PSD-ul face acest balet și hoașca bătrână care fură de 35 de ani România, numită PSD, se dă fată virgină, neprihănită și amenință cu ieșirea de la guvernare, dacă nu se adoptă un pachet de reformare a administrației, de reducerea numărului de bugetari, de tăierea pensiilor speciale și de economisirea banului public. Adică pur și simplu pretind că ei n-au luat parte la jefuirea banului public”.

În opinia lui Simion, o posibilă soluție ar fi schimbarea actualului premier cu Călin Georgescu.

„PSD-ul face un balet de ieșire la guvernare, când de fapt n-o să iasă la guvernare, că n-au voie să iasă de la guvernare. Sau dacă ar face ceva, și am spus mai devreme la alt post de televiziune, ar trebui să susțină înlocuirea premierului cu Călin Georgescu, cel votat de români”, a mai spus Simion.

