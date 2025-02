Horațiu Potra confirmă că a cerut zeci de milioane de la Frank Timiș pentru campania lui Călin Georgescu: "Era vorba de o discuție cu patru ani în urmă"

Horațiu Potra a recunoscut miercuri seară că l-a contactat pe Frank Timiș în urmă cu patru ani, pentru a-i cere bani pentru campania lui Călin Georgescu, însă acesta a refuzat.

„Era vorba de o discuție cu patru ani în urmă. Știe toată lumea, până și președinții africani, că să faci o campanie trebuie să cheltuiești niște bani. Am discutat, dar domnul Frank a refuzat, a spus ”nu am bani””, a afirmat Potra, la Realitatea Plus.

Liderul mercenarilor cerea de la Frank Timiș 20-35 de milioane.

"Să trăiți, Domnul Frank. Sper că sunteți bine, sănătos. M-a contactat domnul Calin Georgescu, acesta a fost în clubul de la Roma cu Isărescu și a fost director pe mediu la ONU. Vrea să candideze la președinția României în 2024 și caută sponsori să-l ajute. A spus că, dacă câștigă, vrea să redeschidă toate minele din România, și în special cele de aur. Zice că are deja sprijinul de la americanii care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din EU. Mi-a spus dacă pot vorbi cu dumneavoastră de un sprijin. Când mi-a spus că pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis să-i spun că domnul Frank are "Elefanți minieri în Africa", nu prea vrea să se mai implice în România. Asta spuneați dumneavoastră cândva raportat la minele din Africa (Elefanți), față de minele din România. Cred că m-a contactat pentru că un fost coleg de Legiune care știe că lucrez pentru Dvs. îi este apropiat, a avut grijă de copii lui. Domnul Georgescu a spus că poate negocia orice cu dvs, pentru că doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia României la suprafață. Oameni harnici, deștepti, credincioși, patrioți, nu slugi globaliste. Respect, Horea", a fost mesajul transmis de Potra.

Milioane de dolari, acasă la Potra

Declarațiile vin în contextul perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiști, în urma cărora au fost descoperite trei milioane de dolari în seifuri și valize. Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu, susține că banii provin din contracte de mercenar.

„Acuma, legat de ce s-a găsit la mine... Într-adevăr, da, s-au găsit sume de bani. Vreau să spun că sunt plecat din România din '92 și până în 2019 nu am avut reședință în România. În '94 mi-a expirat buletinul și mi-am mai făcut buletin românesc doar în 2019. Până atunci nu am avut reședință în România. Am câștigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru președinți în Africa, toți banii i-am adus în România. Și nu mă obligă nimeni să îmi țin banii în bancă. Pentru că am văzut ce se întâmplă: sunt conturi blocate, mi-au închis conturile și așa mai departe. Toți banii pe care i-am câștigat am acte pe ei. Din 2011 până în 2018 am avut un contract cu vărul actual al regelui din Qatar, văr primar cu regele, în care am fost consultant în securitate pentru familia lui, mă plătea 45.000 de dolari pe lună. A venit în România și a dat o declarație la notar din care recunoaște că am avut acest contract și că a fost onorat”, a explicat Horațiu Potra.

Conform unor surse judiciare, citate de Antena 3 CNN, Horaţiu Potra i-a oferit bani, dar şi un Mercedes lui Călin Georgescu. Mercedesul GLS Coupe ar fi fost ales de Călin Georgescu însuși și a ajuns în posesia lui la data de 21.05.2024. Surse judiciare au spus pentru Antena 3 CNN că procurorii au capturi cu conversația dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu în care acesta indică mașina pe care și-o dorește, respectiv Mercedesul GLS Coupe. Este limuzina de care Călin Georgescu s-a folosit în perioada mai-decembrie 2024, inclusiv în perioada campaniei electorale.

Surse judiciare au mai precizat pentru Antena 3 că Horațiu Potra sau apropiații săi i-au dat în mai multe rânduri bani lui Călin Georgescu. De pildă, după ce s-a întors din Congo, Horațiu Potra, la data de 15.06.2024, l-ar fi sunat pe un apropiat căruia i-ar fi spus că îl contacteze pe Călin Georgescu ca să stabilească un loc de întâlnire unde să îi dea 10.000 de dolari.

Călin Georgescu ar mai fi primit bani de la Dan Cristian Panța, tot la solicitarea lui Horațiu Potra, pe când acesta se afla în Congo, și la data de 02.09.2024. Georgescu și Potra comunicau prin Telegram, iar cel din urmă i se adresa lui Georgescu cu „domnul președinte”.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale și considerat pro-rus, se află în prezent sub control judiciar.

